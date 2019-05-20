Pinto’nun tercihi

Ankaragücü yine kritik bir süreçten geçiyor, parasal sıkıntı kulübün üzerine kabus gibi çökmüş durumda...
Takım huzursuz, oyuncular mutsuz, taraftar endişeli... Yabancı futbolcular, birer ikişer sözleşmesini feshedip ayrılıyor... Çaresiz kalan yönetim üzerine düşeni yapamamış, parayı bulamamış, sponsor desteği gelmemiş, gelirler temlikliymiş, bunlar elbette çok konuşulacak ve tartışılacak konular ancak Ankaragücü’nün şu an ki önceliği bu değil. Mesele, takımın bu ligde kalması... Herkes buna odaklanmalı... Sezon sağ salim biter, sonrasında hesap sorulur, ilgililer de cevabını verir...
Gelmeye çalıştığım nokta, Tiago Pinto’nun yaptığı... Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim, çok büyük ayıp etti... Hem oyunculuğu, hem de saha içi ve saha dışı davranışları ile taraftarın en çok sevdiği isimlerden biri olan Portekizli’nin hamlesini, doğrusu kendisine yakıştıramadım.
Profesyonel hayatta, maddiyat elbette çok önemlidir. Her emeğin karşılığı zamanında mutlaka ödenmelidir. Pinto, kulübe iki kez uyarı yazısı gönderip, alacaklarını isteme konusunda da sonuna kadar haklıdır. Buna kimsenin itirazı olmaz. Ancak, zamanlama çok yersiz değil mi ? Ankaragücü, belki de bu sezonun en önemli maçlarından birine çıkacakken ve tüm dikkatini bu 90 dakikaya vermişken, arkadaşlarını yalnız bırakması, onun gibi bir profesyonele yakışmadı ? Faty ve Djedje için aynı şeyleri zaten söylemem. Faty, liste dışı kalmıştı, Djedje’nin de sakatlığından dolayı, takıma faydası yoktu. Ama o, bu ekibin en önemli isimlerinden biriydi.
OYUNCU KORUMA ALTINDA
Devre arasında, ya da 6-7 maç önce, resti çekip gitse bu kadar etkisi olmazdı. Şunun şurasında, iki maç kaldı. Bunları oynadıktan sonra talebini yinelese, kimse ağzını açmaz, 4-5 yıldır sürdürdüğü Başkent kariyeri, güzel biterdi. Ankaragücü, küçük bir ihtimal ve kimse bunu istemez ancak küme düşerse, acaba Pinto bundan mutluluk mu duyacak ? Belki futbol yaşamına bundan sonraki süreçte, Türkiye’de devam edecek. Gideceği kulüpte, kendisine bu yaptığı hatırlatıldığında, nasıl bir tepki verecek bunu hiç düşündü mü ? Transfer sezonunda, Ankaragücü’nün şu anki rakiplerinden birine geçerse, bu ayrılığı nasıl izah edecek ?
Ankaragücü, FIFA’daki 40’a yakın oyuncu ve teknik adamla ilgili alacaklılar dosyasını, ikisi dışında sıfırladı. Pinto’ya olan borç da elbet ödenecektir. Zaten, yasal düzenlemeler, tamamen futbolcuyu korumaya yönelik, orada bir sıkıntı yaşanmaz...
“5 aydır maaş almadım, iki kez ihtar çektim, sözleşmemi fesih hakkı kazandım, ama benimle aynı kaderi paylaşan arkadaşlarımı yarı yolda bırakmamak için, sezon sonunu bekledim” deseydi, taraftarın gözünde daha da büyürdü.
Bir taraftarın sosyal medyada paylaştığı gibi, kemiği kırık da olsa sahada kalıp mücadeleye devam eden İhsan Kavak gibi, yokluklar içinde bu takıma iki kupa kazandıran; hastalık ve sakatlık dinlemeyip canını dişine takan; Adiller, Cüneytler, Nazmiler, İskenderler ve Mehmetler gibi, gönüllerde taht kurar, Beştepe’de bir yıl bile kalmış olsa, unutulmazlar arasına girerdi. O, kolayı seçti... Ankaragücü taraftarı bundan sonra kendisini hatırlar mı, hatırlarsa da nasıl hatırlar, bilemiyorum.
Pinto’nun tercihi
Ankaragücü yine kritik bir süreçten geçiyor, parasal sıkıntı kulübün üzerine kabus gibi çökmüş durumda...
Takım huzursuz, oyuncular mutsuz, taraftar endişeli... Yabancı futbolcular, birer ikişer sözleşmesini feshedip ayrılıyor... Çaresiz kalan yönetim üzerine düşeni yapamamış, parayı bulamamış, sponsor desteği gelmemiş, gelirler temlikliymiş, bunlar elbette çok konuşulacak ve tartışılacak konular ancak Ankaragücü’nün şu an ki önceliği bu değil. Mesele, takımın bu ligde kalması... Herkes buna odaklanmalı... Sezon sağ salim biter, sonrasında hesap sorulur, ilgililer de cevabını verir...
Gelmeye çalıştığım nokta, Tiago Pinto’nun yaptığı... Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim, çok büyük ayıp etti... Hem oyunculuğu, hem de saha içi ve saha dışı davranışları ile taraftarın en çok sevdiği isimlerden biri olan Portekizli’nin hamlesini, doğrusu kendisine yakıştıramadım.
Profesyonel hayatta, maddiyat elbette çok önemlidir. Her emeğin karşılığı zamanında mutlaka ödenmelidir. Pinto, kulübe iki kez uyarı yazısı gönderip, alacaklarını isteme konusunda da sonuna kadar haklıdır. Buna kimsenin itirazı olmaz. Ancak, zamanlama çok yersiz değil mi ? Ankaragücü, belki de bu sezonun en önemli maçlarından birine çıkacakken ve tüm dikkatini bu 90 dakikaya vermişken, arkadaşlarını yalnız bırakması, onun gibi bir profesyonele yakışmadı ? Faty ve Djedje için aynı şeyleri zaten söylemem. Faty, liste dışı kalmıştı, Djedje’nin de sakatlığından dolayı, takıma faydası yoktu. Ama o, bu ekibin en önemli isimlerinden biriydi.
OYUNCU KORUMA ALTINDA
Devre arasında, ya da 6-7 maç önce, resti çekip gitse bu kadar etkisi olmazdı. Şunun şurasında, iki maç kaldı. Bunları oynadıktan sonra talebini yinelese, kimse ağzını açmaz, 4-5 yıldır sürdürdüğü Başkent kariyeri, güzel biterdi. Ankaragücü, küçük bir ihtimal ve kimse bunu istemez ancak küme düşerse, acaba Pinto bundan mutluluk mu duyacak ? Belki futbol yaşamına bundan sonraki süreçte, Türkiye’de devam edecek. Gideceği kulüpte, kendisine bu yaptığı hatırlatıldığında, nasıl bir tepki verecek bunu hiç düşündü mü ? Transfer sezonunda, Ankaragücü’nün şu anki rakiplerinden birine geçerse, bu ayrılığı nasıl izah edecek ?
Ankaragücü, FIFA’daki 40’a yakın oyuncu ve teknik adamla ilgili alacaklılar dosyasını, ikisi dışında sıfırladı. Pinto’ya olan borç da elbet ödenecektir. Zaten, yasal düzenlemeler, tamamen futbolcuyu korumaya yönelik, orada bir sıkıntı yaşanmaz...
“5 aydır maaş almadım, iki kez ihtar çektim, sözleşmemi fesih hakkı kazandım, ama benimle aynı kaderi paylaşan arkadaşlarımı yarı yolda bırakmamak için, sezon sonunu bekledim” deseydi, taraftarın gözünde daha da büyürdü.
Bir taraftarın sosyal medyada paylaştığı gibi, kemiği kırık da olsa sahada kalıp mücadeleye devam eden İhsan Kavak gibi, yokluklar içinde bu takıma iki kupa kazandıran; hastalık ve sakatlık dinlemeyip canını dişine takan; Adiller, Cüneytler, Nazmiler, İskenderler ve Mehmetler gibi, gönüllerde taht kurar, Beştepe’de bir yıl bile kalmış olsa, unutulmazlar arasına girerdi. O, kolayı seçti... Ankaragücü taraftarı bundan sonra kendisini hatırlar mı, hatırlarsa da nasıl hatırlar, bilemiyorum.