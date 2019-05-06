Apartmanda kuaför dükkânı açılabilir mi?

Okurum F.Y’nin sorusu şu: “Kardeşim tapuda mesken olan daireye kuaför salonu açtı. Ancak ruhsat alamıyor. Apartmanda oturan malikler imza atmıyorlar. Bu imzaya gerek var mı? Biz hukuken ne yapabiliriz?”
Okurumun sorusu ve benzer şekildeki apartmanda hangi tip işyerlerinin açılabileceğinin yanıtını Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre açıklamak istiyorum. KMK kapsamında yer alan esaslara göre kimi işyerlerinin apartmanda açılmasına izin verilirken, bazılarına ise izin verilmiyor.
Önce apartmanda hangi işyerleri açılabilir sorusunu yanıtlamak gerekiyor.
KMK’nın 24. maddesinde apartmanda açılmasına izin verilen işyerleri açıkça belirtiliyor. Buna göre, apartmanda mesken olan alanda lokanta, pastane, dükkân, galeri gibi işyerleri, apartman sakinlerinin izniyle açılabiliyor. Kanunda bu konuda aynen şu düzenleme yer alıyor:
OYBİRLİĞİ İLE AÇILABİLECEK YERLER
“Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.
AVUKAT VE MALİ MÜŞAVİR BÜROLARI İSTİSNA
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Bu hüküm 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meslek mensupları tarafından açılan bürolar hakkında da uygulanır. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.”
APARTMANDA HANGİ İŞYERLERİ AÇILAMAZ?
Kanuna göre dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler apartmanlarda kurulmasına izin verilmiyor. 24. maddede “Apartmanda yasak işler nelerdir” sorusunun yanıtı da var. Bakın şöyle:
POLİKLİNİK AÇILAMAZ MUAYENEHANE AÇILABİLİR
“Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.”
KUAFÖR SALONU İÇİN İMZA ŞART
Okurumun sorusuna geri dönersek, KMK’ya göre apartmanda kuaför salonu açmak mümkün. Ancak bunun için kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği bir karar olması şartı var. Bu nedenle tüm kat maliklerinin imzası gerekiyor. Hukuken sorun yaşamamak ve maddi kayba uğramamak adına apartmanda kuaför salonu gibi bir işyeri açmadan önce apartman yöneticisi ile konuşup karar alınmasını istemek, tüm apartman sakinlerinden imza almak, kanuna uygun şekilde izlenmesi gereken en doğru yol olarak görünüyor.
YARGITAY UYGULAMASI NASIL?
Okurumun kardeşi dava yoluna giderse sonuç alabilmesi çok mümkün görünmüyor. Yargıtay da KMK’nın 24. maddesinin ikinci fıkrası gereğince tapuda mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerin işyeri olarak kullanılabilmesi için tüm kat maliklerinin oybirliği ile karar alması gerektiği yönünde karar veriyor. Son bir not: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir örnek kararında, 7 katlı binanın bir dairesinin işyeri olarak kullanılması yönünde kat malikleri kurulu tarafından oybirliği ile alınan bir karar olmadığı için kiracı ve mülk sahibini haksız bulmuş ve mahkemenin lehe kararını bozmuştu.
Apartmanda kuaför dükkânı açılabilir mi?
Okurum F.Y’nin sorusu şu: “Kardeşim tapuda mesken olan daireye kuaför salonu açtı. Ancak ruhsat alamıyor. Apartmanda oturan malikler imza atmıyorlar. Bu imzaya gerek var mı? Biz hukuken ne yapabiliriz?”
Okurumun sorusu ve benzer şekildeki apartmanda hangi tip işyerlerinin açılabileceğinin yanıtını Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre açıklamak istiyorum. KMK kapsamında yer alan esaslara göre kimi işyerlerinin apartmanda açılmasına izin verilirken, bazılarına ise izin verilmiyor.
Önce apartmanda hangi işyerleri açılabilir sorusunu yanıtlamak gerekiyor.
KMK’nın 24. maddesinde apartmanda açılmasına izin verilen işyerleri açıkça belirtiliyor. Buna göre, apartmanda mesken olan alanda lokanta, pastane, dükkân, galeri gibi işyerleri, apartman sakinlerinin izniyle açılabiliyor. Kanunda bu konuda aynen şu düzenleme yer alıyor:
OYBİRLİĞİ İLE AÇILABİLECEK YERLER
“Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.
AVUKAT VE MALİ MÜŞAVİR BÜROLARI İSTİSNA
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Bu hüküm 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meslek mensupları tarafından açılan bürolar hakkında da uygulanır. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.”
APARTMANDA HANGİ İŞYERLERİ AÇILAMAZ?
Kanuna göre dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler apartmanlarda kurulmasına izin verilmiyor. 24. maddede “Apartmanda yasak işler nelerdir” sorusunun yanıtı da var. Bakın şöyle:
POLİKLİNİK AÇILAMAZ MUAYENEHANE AÇILABİLİR
“Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.”
KUAFÖR SALONU İÇİN İMZA ŞART
Okurumun sorusuna geri dönersek, KMK’ya göre apartmanda kuaför salonu açmak mümkün. Ancak bunun için kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği bir karar olması şartı var. Bu nedenle tüm kat maliklerinin imzası gerekiyor. Hukuken sorun yaşamamak ve maddi kayba uğramamak adına apartmanda kuaför salonu gibi bir işyeri açmadan önce apartman yöneticisi ile konuşup karar alınmasını istemek, tüm apartman sakinlerinden imza almak, kanuna uygun şekilde izlenmesi gereken en doğru yol olarak görünüyor.
YARGITAY UYGULAMASI NASIL?
Okurumun kardeşi dava yoluna giderse sonuç alabilmesi çok mümkün görünmüyor. Yargıtay da KMK’nın 24. maddesinin ikinci fıkrası gereğince tapuda mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerin işyeri olarak kullanılabilmesi için tüm kat maliklerinin oybirliği ile karar alması gerektiği yönünde karar veriyor. Son bir not: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir örnek kararında, 7 katlı binanın bir dairesinin işyeri olarak kullanılması yönünde kat malikleri kurulu tarafından oybirliği ile alınan bir karar olmadığı için kiracı ve mülk sahibini haksız bulmuş ve mahkemenin lehe kararını bozmuştu.