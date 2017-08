Kalsiyumsuz olmaz

Kalsiyum zengini ilk 5 besin

◊ Peynirler: Peynirlerin her biri kalsiyum bombası. Mesela parmesan peyniri mükemmel bir kalsiyum deposu. 30 gramında 300 mg’dan fazla kalsiyum ihtiva ediyor. Diğer sert peynirler de kalsiyumdan oldukça zengin. Bizim Kars ya da Edirne gravyeri de bunlardan. Yumuşak peynirlerin kalsiyum içerikleri ise biraz daha düşük. 30 gram kadar yumuşak peynir 50-100 mg civarında kalsiyum içerebiliyor.

◊ Yoğurt: Yoğurt denince akla kalsiyumun, kalsiyum denince de akla yoğurdun gelmesi boşuna değil. Yoğurt da tıpkı peynir gibi en güçlü kalsiyum kaynaklarından biri. Bir su bardağı yoğurt ortalama 300-350 mg kalsiyum içerebiliyor. Diğer taraftan yoğurdun -ve peynirin- güçlü birer probiyotik, protein, vitamin ve mineral kaynağı oldukları da unutulmamalı. Her ikisi de sağlıklı yağlar içeriyor. Yoğurt üstelik bir de prebiyotik bakımından da çok güçlü.

◊ Süt: Bilerek geriye bıraktık, çünkü süt bize göre bir yetişkin besini olmaktan ziyade çocuk besinidir. Ayrıca kalsiyum eksikliğinin en ciddi sonuçlarından biri olan osteoporozu önlemede sütün maalesef ciddi bir destek sağlamadığını gösteren çok sayıda yayın da var. Ama siz yine de büyüme çağında olan çocuklarınıza daha çok kalsiyum kazandırmak istiyorsanız yatarken bir bardak süt içirin, kahvaltıda bir bardak süt içmeden de okula göndermeyin.

◊ Ayran ve kefir: Ben ayranı yoğurt ve peynir kadar önemli bir süt ürünü sayar, onu ayrı bir yerde tutarım. Zira o da hem sağlıklı, hem de kalsiyum zenginidir. Hiçbir içecek ayran kadar bol kalsiyum ihtiva etmemektedir. Kalsiyum zengini besinler listesinde “probiyotik bombası” kefire yer vermemek de haksızlık olur.

◊ Badem: Çoğu yağlı tohumun içinde bol miktarda kalsiyum var. Ama yine de yer fıstığı, antepfıstığı, fındık, cevizle kıyaslandığında kalsiyum bakımından birinciliği hiç düşünmeden bademe vermemiz lazım. Bademin mükemmel bir posa, bitkisel protein ve magnezyum kaynağı olduğunu da bir kenara not edin.

10 mühim tatil uyarısı

1- Susayınca mutlaka şişelenmiş su içilecek, ev dışı su tüketiminde açık sulardan uzak durulacak.

2- Pişmemiş gıdalara dikkat edilecek, salatalar ve soğuk yenen besinlerde bu dikkat teyakkuz durumuna çıkacak.

3- Buz kullanırken kaynağı sorgulanacak, dışarıda kullanılan buzların çoğu kirli ve pis sulardan yapılıyor. Bu mikroplu buzlar da ağır ishallere yol açabiliyor.

4- Soğuk yenilen yiyecekleri -özellikle tavuk salatalarını, sos eklenmiş soğuk tavuklu yiyecekleri, dondurmaları- yerken dikkat edilecek. Bunların içerisinde mikrop üreyebileceği unutulmayacak. Dışarıda yerken “soğuk büfe”lerden uzak durulacak.

5- Seyahat çantasında mutlaka bir kutu ishal kesen probiyotik kapsül bulundurulacak. İshalle karşılaştığınızda da daha çok su içmek, biraz tuz desteği almak gibi tedbirler ihmal edilmeyecek.

6- Alkol tüketimi sınırlı tutulacak, özellikle gündüz saatlerinde alkolden uzak durulacak.

7- Güneşle medeni (!) bir ilişki kurulacak, aşırı yanılmayacak ve sadece güneşlenip D vitamini depolanacak.

8- Gece “hava sıcak” deyip klimalar sonuna kadar açılmayacak.

9- Tatlı tüketimi daha da azaltılacak, yaz aylarında meyve bol ve ucuz diye “meyve ziyafetleri” yapılmayacak.

10- Egzersize ara vermek yok ama sıcak ve güneşli saatlerde egzersiz yapılmayacak.

Antiselülit programda ilk 10

Bu program her zaman herkeste çalışır ama ne kadar genç yaşta başlanırsa o kadar iyi netice alınır.

◊ Daha az yağ, şeker ve tuz.

◊ Daha az kızarmış yağlı yiyecek.

◊ Daha az glutenli gıda. (Beyaz ekmek, makarna, erişte...)

◊ Daha az alkol ve kahve.

◊ Daha çok su. Mineralli suları tercih edin.

◊ Daha az meyve.

◊ Daha makul bir kilo.

◊ Daha çok ve düzenli aerobik egzersiz.

◊ Daha sık ve etkili masaj.

Fazla meyve karaciğeri yorar

“Karaciğerim daha az yağlı olsun, daha az yorulsun” diyorsanız şekerlere, tatlılara özellikle de çakma fruktoz eklenen her türlü yiyeceğe, içeceğe mesafeli olun.

Meyvelerde bulunan ve “doğal şeker” kabulü ile tehlikesiz sanılan fruktozun da sonuçta mısır nişastası bazlı fruktoz gibi bir fruktoz olduğunu, onun da fazlasının (en çok günde 50 gram alabilirsiniz) problem yaratabildiğini, ilk problemin de karaciğer yağlanması olduğunu unutmayın.

Bir oturuşta bir salkım üzümü, bir tabak dolusu inciri, yarım karpuzu midenize indirmeyin. Hele hele “alkol” ile birlikte “meyve” veya başka bir “tatlı” tüketmeyin. Şekerli, çakma fruktozlu meyve sularına elinizi bile sürmeyin. Hazır buzlu çaylardan, konsantre gazlı meyveli içeceklerden uzak durun.

Bilin ki bu gibi hataları yapan herkesin karaciğeri er geç ama mutlaka yağlanacaktır. Yaz meyveleri özellikle incir ve üzüm fruktoz bombası meyveler. Orta boy bir incirde 10 gram kadar fruktoz var. Günde bir, hadi bilemediniz iki incirle yetinmek lazım.

Probiyotik zengini ilk 10 besin

Her biri birer probiyotik bombası olan ilk 10 besini sıraladık. Afiyet olsun!

◊ Doğal ve probiyotikli yoğurtlar

◊ Kefir ve ayran

◊ Peynir

◊ Boza

◊ Tarhana

◊ Şalgam suyu

◊ Bira mayası

◊ Turşular (özellikle lahana turşusu)

◊ Hardaliye

◊ Fermente et ürünleri (kavurma ve fermante sucuk, pastırma)