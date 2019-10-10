Griple savaşın yol haritası

Nezle-grip sezonu, bu yıl maalesef her zamankinden biraz daha erken açıldı. Nedeni bence malum: Bağışıklık gücümüz giderek zayıflıyor. Ayrıca mikrobik floramız da her gün biraz daha farklılaşıyor. O nedenle soğuk algınlığı ve griple mücadele konusunda daha bilinçli, hassas ve ilgili olmamız gerekiyor. Eski notlardan derlenen bu bilgilerle yeni bir yol haritası hazırlamaya ne dersiniz?
Kimlerin gribe yakalanma riski daha fazla?
Kanser kemoterapisi görenler, organ nakli nedeniyle bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlar, ilaca düşkün yaşlı insanlar, akciğer, karaciğer, kalp ve/veya böbrek yetmezliği olanlar, şeker ayarı bozuk diyabetliler hem nezle veya gribe yakalanma bakımından hem de bu hastalıkları daha ağır ve uzun süreli geçirme riski yönünden ciddi dezavantajı olan kişiler.
Bu kişilerin korunurken de, tedavi söz konusu olduğunda da daha dikkatli olmaları şart. Aynı kişilerin daha en baştan grip aşısı yaptırmaları da uygun olur.
C vitamini desteği alın
Nezle-grip desteği denince aklımıza anında
C vitamini takviyeleri geliyor. Günde 1-2 gram kadar
C vitamini
takviyesinin iyileşmeyi hızlandırabileceği inancı
bende de var.
Takdir edersiniz ki C vitamini zengini meyveler (portakal, mandalina, greyfurt, limon) ile bu miktarları karşılamanız öyle pek kolay değil.
Böyle olunca da devreye doğal olarak takviye C vitamini hapları giriyor.
İmkânı olanların bu haplardan faydalanmaları mümkün.
4-5 gün süreyle, günde 1-2 gram
C vitamini desteği işe yarayabiliyor.
Hamilelikte grip daha mı tehlikeli?
Hamilelik, bağışıklık sisteminin güçsüz düştüğü ve hassas olduğu dönemlerden biri.
Bu nedenle hamile bir anne adayının gribe/nezleye yakalanma ihtimali beklenenden daha fazla. Hamilelerin grip veya nezleye yakalanmaları durumunda dikkatli olmaları, doktorlarından yardım istemek konusunda ihmalci davranmamaları lazım.
Portakal kadar greyfurta da yüklenin
Nedendir bilinmez, griple, nezleyle mücadelede greyfurt pek akla gelmez.
Oysa elimizde greyfurtun ciddi bir bağışıklık desteği olduğunu gösteren güvenilir veriler var.
Greyfurt bu özelliğini önemli ölçüde C vitamini zenginliği ile kazanıyor. Orta boy bir greyfurt, günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 60’ından fazlasını karşılayabiliyor.
Şunu da bilelim: Greyfurtun bağışıklık marifetleri sadece C vitamini zenginliğinden de gelmiyor. Greyfurt A vitamini, potasyum, folik asit ve magnezyumdan da zengin bir meyve.
Diğer taraftan bağışıklık sisteminin işlevlerini güçlendiren çinko ve bakır zenginliği de gücünü artırıyor.
Benim tavsiyem, greyfurttan sadece hastalandığınız dönemlerde değil, prensip olarak kış boyu daha sık faydalanmanız. Mesela her gün kahvaltıya yarım veya bir adet greyfurt ile başlamanız.
Takviyelerden faydalanın
İster grip, ister nezle fark etmiyor, eğer risk grubunda yani yaşlı, düşkün bir hasta, bağışıklık yetmezliği olan bir şanssız ya da organ yetmezliğinden muzdarip biri değilseniz yapacağınız ilk şey haptan çöpten uzak durmak.
Dinlenmenin en etkili tedavi aracı olduğu kesin.
Bol bol su içmeniz gerektiğini de bir kenara not alın. Proteinden zengin (yumurta, yoğurt) beslenmeye çalışın. Geleneksel tavuk suyu çorbayı öğle ve akşam yemeklerinizden eksik etmeyin. Bol sebze ve kararında meyve yiyin.
Gün boyu geleneksel bitki çayları ile bedeninizi takviye etmeye çalışın. Özellikle ıhlamur ve adaçayına yüklenin.
Daha hızlı toparlanayım diyorsanız bağışıklık desteklerinden de istifade etmeyi düşünün. Özellikle “hızlı etkileme” gücü nedeniyle umclaoba ve N-Asetil Sisteine, sambucus nigra özlerine öncelik verin.
Griple savaşın yol haritası
Nezle-grip sezonu, bu yıl maalesef her zamankinden biraz daha erken açıldı. Nedeni bence malum: Bağışıklık gücümüz giderek zayıflıyor. Ayrıca mikrobik floramız da her gün biraz daha farklılaşıyor. O nedenle soğuk algınlığı ve griple mücadele konusunda daha bilinçli, hassas ve ilgili olmamız gerekiyor. Eski notlardan derlenen bu bilgilerle yeni bir yol haritası hazırlamaya ne dersiniz?
Kimlerin gribe yakalanma riski daha fazla?
Kanser kemoterapisi görenler, organ nakli nedeniyle bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlar, ilaca düşkün yaşlı insanlar, akciğer, karaciğer, kalp ve/veya böbrek yetmezliği olanlar, şeker ayarı bozuk diyabetliler hem nezle veya gribe yakalanma bakımından hem de bu hastalıkları daha ağır ve uzun süreli geçirme riski yönünden ciddi dezavantajı olan kişiler.
Bu kişilerin korunurken de, tedavi söz konusu olduğunda da daha dikkatli olmaları şart. Aynı kişilerin daha en baştan grip aşısı yaptırmaları da uygun olur.
C vitamini desteği alın
Nezle-grip desteği denince aklımıza anında
C vitamini takviyeleri geliyor. Günde 1-2 gram kadar
C vitamini
takviyesinin iyileşmeyi hızlandırabileceği inancı
bende de var.
Takdir edersiniz ki C vitamini zengini meyveler (portakal, mandalina, greyfurt, limon) ile bu miktarları karşılamanız öyle pek kolay değil.
Böyle olunca da devreye doğal olarak takviye C vitamini hapları giriyor.
İmkânı olanların bu haplardan faydalanmaları mümkün.
4-5 gün süreyle, günde 1-2 gram
C vitamini desteği işe yarayabiliyor.
Hamilelikte grip daha mı tehlikeli?
Hamilelik, bağışıklık sisteminin güçsüz düştüğü ve hassas olduğu dönemlerden biri.
Bu nedenle hamile bir anne adayının gribe/nezleye yakalanma ihtimali beklenenden daha fazla. Hamilelerin grip veya nezleye yakalanmaları durumunda dikkatli olmaları, doktorlarından yardım istemek konusunda ihmalci davranmamaları lazım.
Portakal kadar greyfurta da yüklenin
Nedendir bilinmez, griple, nezleyle mücadelede greyfurt pek akla gelmez.
Oysa elimizde greyfurtun ciddi bir bağışıklık desteği olduğunu gösteren güvenilir veriler var.
Greyfurt bu özelliğini önemli ölçüde C vitamini zenginliği ile kazanıyor. Orta boy bir greyfurt, günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 60’ından fazlasını karşılayabiliyor.
Şunu da bilelim: Greyfurtun bağışıklık marifetleri sadece C vitamini zenginliğinden de gelmiyor. Greyfurt A vitamini, potasyum, folik asit ve magnezyumdan da zengin bir meyve.
Diğer taraftan bağışıklık sisteminin işlevlerini güçlendiren çinko ve bakır zenginliği de gücünü artırıyor.
Benim tavsiyem, greyfurttan sadece hastalandığınız dönemlerde değil, prensip olarak kış boyu daha sık faydalanmanız. Mesela her gün kahvaltıya yarım veya bir adet greyfurt ile başlamanız.
Takviyelerden faydalanın
İster grip, ister nezle fark etmiyor, eğer risk grubunda yani yaşlı, düşkün bir hasta, bağışıklık yetmezliği olan bir şanssız ya da organ yetmezliğinden muzdarip biri değilseniz yapacağınız ilk şey haptan çöpten uzak durmak.
Dinlenmenin en etkili tedavi aracı olduğu kesin.
Bol bol su içmeniz gerektiğini de bir kenara not alın. Proteinden zengin (yumurta, yoğurt) beslenmeye çalışın. Geleneksel tavuk suyu çorbayı öğle ve akşam yemeklerinizden eksik etmeyin. Bol sebze ve kararında meyve yiyin.
Gün boyu geleneksel bitki çayları ile bedeninizi takviye etmeye çalışın. Özellikle ıhlamur ve adaçayına yüklenin.
Daha hızlı toparlanayım diyorsanız bağışıklık desteklerinden de istifade etmeyi düşünün. Özellikle “hızlı etkileme” gücü nedeniyle umclaoba ve N-Asetil Sisteine, sambucus nigra özlerine öncelik verin.