DHEA TAKVİYESİ BİR GENÇLİK PINARI MI?

Yaşlanan her kadında menopozla birlikte DHEA üretimi, neticede de testosteron üretimi azalır. Bu nedenle DHEA destekleri, “tüm hormonların anası” veya “gençlik pınarı” gibi çekici sloganlarla sunuluyor. Ama kontrolsüz kullanılırsa pek çok problemi de beraberinde getiriyor.
DHEA takviyesi alan hanımlar, bu yazıyı lütfen dikkatli okusunlar. Nedeni şu: Dehidroepiandrosteron sözcüğünün kısaltması olan DHEA takviyelerini çoğu kadın, “gençlik iksiri” sanıyor.
Ama bu yanlış bir bilgi: DHEA aslında testosteronun (yani erkeklik hormonu) öncü maddesidir. Böbrek üstü bezlerinde üretilen DHEA yumurtalıklarda testosterona dönüştürülür. Yaşlanan her kadında menopozla birlikte DHEA üretimi, neticede de testosteron üretimi azalır. Bu nedenle “tüm hormonların anası” veya “gençlik pınarı” gibi çekici sloganlarla üretilen DHEA desteklerini “menopoz yorgunluğu” ve “isteksizlik” sorunu yaşayan pek çok kadın büyük umutlarla kullanır.
Oysa kontrolsüz DHEA kullanan kadınlarda tüylenme, sivilceler, ses kalınlaşması, baş ağrıları, bitkinlik görülebilmekte, göğüs (meme) kanseri riski yükselmektedir.
Üstelik kontrolsüz ve bilinçsiz kullanım bu desteklerle herhangi bir yaşlanma belirtisi de hafifletilemiyor. Kısacası hiçbir DHEA desteğini doktorunuz önermeden asla kullanmayınız.
İYİ BİLGİ
Menopoz-andropoz kardeşliği
Ben menopozu da andropozu da biraz “ergenlik” çağı gibi görürüm. İkisini de tıpkı ergenlik gibi hayatın yeni bir çağı, farklı bir değişim ve gelişim dönemi olarak kabul ederim.
Bu dönemlerde daha düzenli, güvenli ve uyumlu bir “sağlık yardımı” almanın üzerinde özellikle durmak isterim. Çünkü bu dönemler hastalıkların kapıyı çalmaya başladığı, yaşlılık sorunlarının filiz verdiği hassas yıllardır.
Daha rahat bir menopoz veya andropoz geçişi için de sonrasında da sorunlarınızı dinleyen, sizi telaşlandırıp üzmeyen, ılımlı yaklaşımlar ve çözümler üreten, olumlu önerilerde bulunan, koruyucu tıbbı inceleyen, hayat tarzınızı dikkate alan sağlık danışmanlarınız olsun.
Sağlık sorunlarınız yeni bir plan içinde ve daha bir dikkatli izlensin.
Menopoz–andropoz kardeşliği enteresan bir konu. Yeni bin yılda erkeklerin 20-30, kadınlarınsa 30-40 yılı andropoz ve menopozda geçiyor. Her iki dönemi biraz daha mercek altına almak şart!
ÖNEMLİ
Zevk alarak yürüyün
- Bir aktivite programına başlamanın en keyifli yolunun yürümek olduğunu bilin.
- Yürürken müzik dinleyin, şarkı söyleyin ya da yürüyüş arkadaşlarınızla sohbet edin.
- Yürüme mesafe ve temponuzu yavaş yavaş yükseltin, keyfini çıkararak yeni hedeflere ve farklı parkurlara yönelin.
- Yürümenin kendinizle veya başkalarıyla bir yarışma olmadığını bilin, kapasitenizi geçmeyin.
- Şunu da asla unutmayın: Yaşlanma yolculuğundaki tek rakibiniz hareketsizliktir.
UNUTMAYIN
Paylaşın...
En az sevgi ve mutluluk kadar, keder de paylaşılmayı hak eder.
Sevgi ve mutluluk paylaştıkça büyürken, keder paylaşıldıkça küçülüp ruhu daha kolay terk eder.
En iyi dostlar size kederde de eşlik edenlerdir...
KISA BİLGİ
Yumurtalık kanserinde risk faktörleri neler?
- Genetik mirasında yumurtalık kanserinin varlığı
- Aile hikayesinde meme kanseri ya da BRCA1 ve BRCA2 genlerinin bulunması
- Yaşın 50’nin üzerinde olması
- Daha önceden kanser tedavisi görmüş olmak
- Hiç hamile kalmamak
- Yumurtlamayı tahrik edici ilaçlardan bazılarını kullanmış olmak.
OKUR SORUSU
Menopoz ne perimenopoz ne?
Menopoz regl dönemlerinin kalıcı ve bir daha geri dönmeyecek şekilde bitmesi hali.
Perimenopoz ise menopozun hemen öncesindeki geçiş döneminin adı.
Menopoza bağlanan pek çok işaret aslında menopoza hazırlık yıllarında yani perimenopozda daha da şiddetlidir.
Ateş basmaları, terlemeler, ruh halindeki gelgitler daha bir rahatsız edici hissedilir.
KISA BİLGİ
Daha çok kollajen için 5 mühim öneri
- Daha fazla doğal kollajen kazanın: Kemikli etler, sakatat, kemik suyu...
- Kollajen peptit içeren molekül ağırlığı 3 bin daltondan küçük olan, içindeki kollajen miktarı 10 gramı bulan, hyolüronik asit ve C vitamini, acai berry gibi antioksidanlarla güçlendirilmiş sıvı kollajen (tip 1 ve tip3) destekleri kullanın.
- Kollajen üretimini tahrik eden C vitamini (askoril palmitat) ve hyolüronik asit içeren kremlere öncelik tanıyın.
- Kollajen desteklerinin C vitaminli olanlarını tercih edin ya da ilave C vitamini kullanın.
- Etkin bir sonuç için en az 3 ay kullanım gerektiğini unutmayın.
DHEA TAKVİYESİ BİR GENÇLİK PINARI MI?
Yaşlanan her kadında menopozla birlikte DHEA üretimi, neticede de testosteron üretimi azalır. Bu nedenle DHEA destekleri, “tüm hormonların anası” veya “gençlik pınarı” gibi çekici sloganlarla sunuluyor. Ama kontrolsüz kullanılırsa pek çok problemi de beraberinde getiriyor.
DHEA takviyesi alan hanımlar, bu yazıyı lütfen dikkatli okusunlar. Nedeni şu: Dehidroepiandrosteron sözcüğünün kısaltması olan DHEA takviyelerini çoğu kadın, “gençlik iksiri” sanıyor.
Ama bu yanlış bir bilgi: DHEA aslında testosteronun (yani erkeklik hormonu) öncü maddesidir. Böbrek üstü bezlerinde üretilen DHEA yumurtalıklarda testosterona dönüştürülür. Yaşlanan her kadında menopozla birlikte DHEA üretimi, neticede de testosteron üretimi azalır. Bu nedenle “tüm hormonların anası” veya “gençlik pınarı” gibi çekici sloganlarla üretilen DHEA desteklerini “menopoz yorgunluğu” ve “isteksizlik” sorunu yaşayan pek çok kadın büyük umutlarla kullanır.
Oysa kontrolsüz DHEA kullanan kadınlarda tüylenme, sivilceler, ses kalınlaşması, baş ağrıları, bitkinlik görülebilmekte, göğüs (meme) kanseri riski yükselmektedir.
Üstelik kontrolsüz ve bilinçsiz kullanım bu desteklerle herhangi bir yaşlanma belirtisi de hafifletilemiyor. Kısacası hiçbir DHEA desteğini doktorunuz önermeden asla kullanmayınız.
İYİ BİLGİ
Menopoz-andropoz kardeşliği
Ben menopozu da andropozu da biraz “ergenlik” çağı gibi görürüm. İkisini de tıpkı ergenlik gibi hayatın yeni bir çağı, farklı bir değişim ve gelişim dönemi olarak kabul ederim.
Bu dönemlerde daha düzenli, güvenli ve uyumlu bir “sağlık yardımı” almanın üzerinde özellikle durmak isterim. Çünkü bu dönemler hastalıkların kapıyı çalmaya başladığı, yaşlılık sorunlarının filiz verdiği hassas yıllardır.
Daha rahat bir menopoz veya andropoz geçişi için de sonrasında da sorunlarınızı dinleyen, sizi telaşlandırıp üzmeyen, ılımlı yaklaşımlar ve çözümler üreten, olumlu önerilerde bulunan, koruyucu tıbbı inceleyen, hayat tarzınızı dikkate alan sağlık danışmanlarınız olsun.
Sağlık sorunlarınız yeni bir plan içinde ve daha bir dikkatli izlensin.
Menopoz–andropoz kardeşliği enteresan bir konu. Yeni bin yılda erkeklerin 20-30, kadınlarınsa 30-40 yılı andropoz ve menopozda geçiyor. Her iki dönemi biraz daha mercek altına almak şart!
ÖNEMLİ
Zevk alarak yürüyün
- Bir aktivite programına başlamanın en keyifli yolunun yürümek olduğunu bilin.
- Yürürken müzik dinleyin, şarkı söyleyin ya da yürüyüş arkadaşlarınızla sohbet edin.
- Yürüme mesafe ve temponuzu yavaş yavaş yükseltin, keyfini çıkararak yeni hedeflere ve farklı parkurlara yönelin.
- Yürümenin kendinizle veya başkalarıyla bir yarışma olmadığını bilin, kapasitenizi geçmeyin.
- Şunu da asla unutmayın: Yaşlanma yolculuğundaki tek rakibiniz hareketsizliktir.
UNUTMAYIN
Paylaşın...
En az sevgi ve mutluluk kadar, keder de paylaşılmayı hak eder.
Sevgi ve mutluluk paylaştıkça büyürken, keder paylaşıldıkça küçülüp ruhu daha kolay terk eder.
En iyi dostlar size kederde de eşlik edenlerdir...
KISA BİLGİ
Yumurtalık kanserinde risk faktörleri neler?
- Genetik mirasında yumurtalık kanserinin varlığı
- Aile hikayesinde meme kanseri ya da BRCA1 ve BRCA2 genlerinin bulunması
- Yaşın 50’nin üzerinde olması
- Daha önceden kanser tedavisi görmüş olmak
- Hiç hamile kalmamak
- Yumurtlamayı tahrik edici ilaçlardan bazılarını kullanmış olmak.
OKUR SORUSU
Menopoz ne perimenopoz ne?
Menopoz regl dönemlerinin kalıcı ve bir daha geri dönmeyecek şekilde bitmesi hali.
Perimenopoz ise menopozun hemen öncesindeki geçiş döneminin adı.
Menopoza bağlanan pek çok işaret aslında menopoza hazırlık yıllarında yani perimenopozda daha da şiddetlidir.
Ateş basmaları, terlemeler, ruh halindeki gelgitler daha bir rahatsız edici hissedilir.
KISA BİLGİ
Daha çok kollajen için 5 mühim öneri
- Daha fazla doğal kollajen kazanın: Kemikli etler, sakatat, kemik suyu...
- Kollajen peptit içeren molekül ağırlığı 3 bin daltondan küçük olan, içindeki kollajen miktarı 10 gramı bulan, hyolüronik asit ve C vitamini, acai berry gibi antioksidanlarla güçlendirilmiş sıvı kollajen (tip 1 ve tip3) destekleri kullanın.
- Kollajen üretimini tahrik eden C vitamini (askoril palmitat) ve hyolüronik asit içeren kremlere öncelik tanıyın.
- Kollajen desteklerinin C vitaminli olanlarını tercih edin ya da ilave C vitamini kullanın.
- Etkin bir sonuç için en az 3 ay kullanım gerektiğini unutmayın.