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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Ünlü mekan sahibinin doğum günü partisinden notlar

3 Mart 2018

Perşembe gecesi Levent’teki Set Kebap’tayım.


Tamamen kadınlardan oluşan bir fasıl grubu tatlı tatlı şarkılarını söylüyor.
Masalarda mezeler, çöp şişler, lahmacunlar havada uçuşuyor.
Dahası, masalardaki herkes ‘biri’.
Çağatay Ulusoy ve Engin Öztürk aynı masada oturuyor.
Onların karşısında Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci.
Derken Şeyma Subaşı içeriye giriyor.
Onun ardından Mustafa Ceceli ve Selin İmer çifti...
Tek tek masalara gelip “Merhaba” diyenler ise Umut Evirgen ve Tuba Büyüküstün.
Çünkü o gece, 21 yaşındayken La Boom ve Gizli Kalsın’la mekan dünyasına hızlı bir giriş yapan Umut Evirgen’in 28’inci yaş günü partisi.
Aynı zamanda babasının yarattığı Set Kebap’ın 40. yılı.
Umut Evirgen’in doğum günü vesilesiyle ilk kez yeni yüzünü gösteren Set’te ise son durum şu: Baştan aşağı her şey yenilenip gençleşmiş.
Dekorasyon hayli İngiliz, yer yer Soho House tadında...

ÇAĞATAY SIKI HAZIRLANIYOR
Peki doğum günü partisi sadece Set’le sınırlı mı kalıyor?
Elbette hayır.
Bir süre sonra 100’e yakın davetli Set’in yanındaki La Boucherie’ye geçiyor.
Saatler 00.30’u gösterdiğinde ise Burak Kut sahneye çıkıyor.
O esnada Çağatay Ulusoy’la konuşuyorum.
On gün sonra başlayacak ve ağustos ortasına kadar sürecek Netflix dizisi çekimleri için heyecanlı olduğunu söylüyor.
Her sabah yedide kalkıp spor yapıyor, akşamüstü ise dövüş sporları dersine gidiyormuş.
Aynı zamanda sıkı diyetteymiş, “Sürekli tatsız tuzsuz yiyorum, ama olsun” diyordu.

SERENAY HER ZAMANKİ GİBİ
Bir süre sonra mekana Serenay Sarıkaya da geliyor menajeri Ayşe Barım’la beraber.
Serenay her zamanki gibi: İncecik, fit ve pozitif. Işık saçıyor.
Merak edileni hemen söyleyeyim: Hayır, Çağatay’la göz göze gelmiyorlar.
Ayrı köşelerdeler.
Zaten Serenay çok durmuyor, bir süre sonra çıkıyor.

“HAYATIMIN KADINI”
Partinin zirve anı ise Umut Evirgen’in sahneye Tuba Büyüküstün’le beraber çıkıp o geceyi hazırlayanlara teşekkür ettiği dakikalar oluyor.
Umut, Tuba için “Hayatımın kadını” diyor, onun gözlerinden kendini alamayarak...

OZAN VE BURAK DÜETİ
Saatler 04.00’ı gösterdiğinde hâlâ devam eden partinin bir başka anı ise Burak Kut’la Ozan Güven’in düeti oluyor.
Ozan bir ara yanıma gelip, “Hep buraya geldiğimde beni yazıyorsun, filmlerimi de yaz” diye takılıyor bana.

Şehir Atlası

THASSOS’TAN SONRA BEBEK’TE
Türklerin de çok sık yemek yediği Thassos’taki meşhur ızgaracı Masabuka Bebek’e gelmiş. Henüz çok yeni olan Masabuka’nın yemeklerini denemedim, ama Bebek için farklı bir soluk olabilir. Aklınızda olsun...

THE POPULIST’İN İKİNCİ ŞUBESİ
Bebek’ten bir mekan daha: The Populist. Eski Kitchenette’in yerine açılan The Populist’in Bomontiada’daki ilk yerinde kendine özgü bir müdavimi vardı.
Bakalım aynı sadık kitle burada yakalanacak mı?
Unutmadan, hamburger+bira mekanı gibi dursa da The Populist ekibi kahvaltıda da iddialı olduklarını söylüyor.

YENİ MARKA: LOUIE
Arnavutköy Hudson ve Akmerkez’deki Martinez’den sonra Ukalife grubu yeni konseptleri Louie’yi Akasya AVM’de açıyor. Louis hayli şık bir fine dining restoran olarak tasarlanmış.

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