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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Tüm gurbetçilerle düet yapacak gibi

18 Aralık 2019

Ezhel’in Hollanda’da yaşayan Türk rapçi Murda (Önder Doğan) ile yaptığı Aya müthiş ses getirdi.


Şarkı dillerde, coşkularda.
Ama Ezhel galiba Avrupa’daki tüm gurbetçi rapçilerle ortak çalışma yapacak gibi görünüyor.
Gidişatı o yönde.
Misal: Önceki gün Almanya’da yaşayan Eno (Ensar Albayrak) ile bir düeti daha yayınlandı: Mon Ami.
Aylar önce de bir başka gurbetçi rapçi Ufo361’le olan çalışmasını dinlemiştik Ezhel’in.
Bir süredir Berlin’de olan Ezhel’in bu gurbetçi turu sayesinde bizler de oradaki rapçilerden haberdar oluyoruz aslında.
Fena olmuyor.

‘Takipçisine öfkelendi’ klişesi son bulabilir

Hakkında yazdığı şeyler yüzünden takipçisine öfkelenen...
Takipçisine ayar vermeye çalışan...
Polemiğe girip “Öyle değildi böyleydi” diye laf anlatmak zorunda kalan...
Tüm ünlülere instagram hoş bir sürpriz yaptı.
Artık instagramda birinin profiline bir şey yazarken şu uyarı çıkacak: “Emin misin?”
Özellikle küfürlü ve argo cümleler yazan hesaplara anında uyarı gidecek, hatta hesapları kapatılabilecek.

Bu videoya bayıldım

Kliplerinde (hâlâ) saniye başı üst baş değiştiren, klip için ayarlanmış yabancı model sevgiliyle lüks arabalarda/evlerde romantik yuvarlanmalar sergileyen popçular Billie Eilish’in son videosu Xanny’yi seyretsin...
Hem sade hem çarpıcı Xanny.
Sonuna kadar izliyor ve takılıp kalıyorsun:
Eilish’in yüzüne sigara söndürülen anlara ve şarkıcının geceden kalma baygın bakışlarına...

En son nerede sosyalleştim

◊ Kelebek ekibiyle beraber Maslak 1453 içine konuşlanmış Balkabağa adlı mekanda...
Erken saatte çosulmaya başlanan mekanda her şeyden bir tutam var: 90’lar popuyla kendinden geçmece, dokuz sekizlik ritimle göbek atmaca, halay çekerek tüm mekanı turlamaca...
◊ Anadolu Yakası’nın yeni butik oteli 39 Kalamış Marina’nın açılışında...
Adından da anlaşılacağı üzere 39 odaya sahip otelin oldukça büyük ve stil bir de restoranı varmış girişte.
Hemen karşısındaki Divan Brasserie’ye rakip.

Ne dedin sen?

Evde internet bağlantısı gitmiş.
Sıkıntıdan bir ara televizyona dadandım.
İlk açtığım dizide (“Sefirin Kızı”) dakika bir gol bir, bir kadın başka bir kadına şu cümleyi kurdu: Bu yatak senin, bu yatakta döl tutcen.
Ben şok!
Neyse ki bir süre sonra internet bağlantım düzeldi ve dijital platformların masum dizi dünyasına geri döndüm.

Tek gecelik deneyim

Aralık ayında bir etkinlik taşkınlığı olur, malum.
Bu taşkın hali ve koşturmacayı seviyorum.
İşte o koşturmaca arasındaki unutulmazlardan biri: “Paha Biçilemez İstanbul” platformunun ziyaretçilere kapalı olduğu saatlerde İstanbul Modern’i bir geceliğine tiyatro sahnesine dönüştürmesi ve Çağlar Çorumlu’nun tek kişilik oyunu “Yorgun Cümleler Günlüğü”nü sergilemesi...

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