Sezon açılışında ters köşe yapan mekan

2013’ün ilk ayları, Doğuş Grubu yeme-içme piyasasının yeni aktörü.
Grup, İstanbul Doors’un çoğunluk hissesini alıp
Nusr-et’i de bünyesine katmış.
Ama esas havalı girişimi ise Etiler’in en havalı caddesi Nispetiye’nin orta yerine kondurduğu GQ Bar olmuş.
Çok geçmeden dünyaca ünlü erkek dergisi GQ’nun mekanı tarihe karışmış ve yepyeni başka bir mekan olarak karşımıza çıkmış: Fenix...
DAVETİN MESAJI
Rahmetli Aliye Turagay’ın Zeynep-Metin Fadıllıoğlu çiftiyle beraber yarattığı Fenix o gün bugündür hayatımızda.
Kısa sürede popüler olan mekan, bilindiği üzere yazları Bodrum Yalıkavak’a taşınıyor.
Sonbahar-kış sezonu için ise yeniden Etiler’e, yuvasına geri dönüyor.
Geçen sezon Fenix’le çalışmaya başlayan Lal Dedeoğlu bu sezonun geri dönüş daveti için farklı bir şey yapmak istediğini hep söylüyordu.
Sonunda dediğini yaptı.
Cuma günü bir öğle davetiyle kapılarını açtı Fenix.
Çılgın eğlenceden uzakta, sadece yemek ve sohbete odaklanmayı hedefleyen davete katılanlar halinden memnundu.
Farklı gruplar bir aradaydı. Aylin Tahincioğlu, Aslıhan Doğan Turan, Hidayet Türkoğlu ve Oğulcan Engin gibi... DJ’in çaldığı müzikler de kıvamındaydı, rahatsız edici değildi.
Menüde yine Peru etkisi vardı: Peru usulü acılı salata Solterito gibi...
Bu gündüz davetiyle Fenix’in yeni sezona dair mesajları ise gayet açık ve netti:
◊ Gündüzleri Papermoon yerine Fenix’te sosyalleşin.
◊ Türlü nedenlerle gece çıkmaya üşenenler artık gündüze dönmeniz şart.
Nusret’in 1 milyonluk taşı
Fenix çıkışı iki adım ötedeki Nusret’e de uğradım.
Amaç et yemek değil, Nusret’in sergilediği koca taşı görmekti!
Şaka değil, bildiğiniz koca bir taş cam fanus içinde, mekanın tam da girişinde ciddi ciddi sergileniyor.
Bu taş Nusret’in bu yaz Mykonos’ta spor yaparken kullandığı taş.
Hani beline bağlayıp egzersiz yaptığı...
İşte o taş adadan buralara getirilmiş ve şimdi de sergileniyor.
Girişte garsona espri olsun diye takıldık, “Yoksa satılık mı?” diye. Hiç sektirmeden, “Evet abi 1 milyon” dedi garson.
O da bize espri mi yaptı yoksa ciddi miydi; orası belli değil.
Tek bildiğim, Nusret ülkenin en büyük şakacısı bence. Joker’i.
Süper dalgasını geçiyor.
Bence yakında spor yaptığı beyaz taytı da sergilemeli.
Kesin alıcı bulur!
İkinci Cantinery geliyor
Cem Mirap uzun bir süre Lucca dışında bir mekan açmamış, sonunda Zorlu’ya yeni konsepti Cantinery’yi açmıştı.
Aralık ayında ise Cantinery’nin ikinci şubesini Anadolu Yakası’ndaki Emaar Square’e açıyor.
Cantinery@The Square adı verilen mekanın daha genç daha pop olmasını hedefliyor Mirap.
Mekanın yanı başına ise ekstra bir mekan daha konduruyor:
C Bar.
Kahve ve içki servisi yapacak C Bar’da Cantinery’nin gurme ürünleri de satışa çıkacakmış.
Haftanın en bomba yanıtı
Köydeki sünnet düğününde
plastik sandalye eşliğinde popo
sallama (twerk) dansı yapan dansçıyı günlerce konuştuk, videosunu dön dolaş birbirimize seyrettirdik, üzerinde analizler yaptık ve sonunda bu dans bir suç duyurusuyla davalık oldu.
Peki düğünün sahiplerinden amca H.K., Hürriyet’e nasıl bir açıklamada bulunmuş dersiniz?
Buyurunuz bomba yanıta:
“Herkesi diskoya mı götürseydik? İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi.”
Elbette bu yanıt sonrası aklıma üşüştü o deli soru:
Sünnet düğününe yakın yerde bir de disko mu var?
Sezon açılışında ters köşe yapan mekan
2013’ün ilk ayları, Doğuş Grubu yeme-içme piyasasının yeni aktörü.
Grup, İstanbul Doors’un çoğunluk hissesini alıp
Nusr-et’i de bünyesine katmış.
Ama esas havalı girişimi ise Etiler’in en havalı caddesi Nispetiye’nin orta yerine kondurduğu GQ Bar olmuş.
Çok geçmeden dünyaca ünlü erkek dergisi GQ’nun mekanı tarihe karışmış ve yepyeni başka bir mekan olarak karşımıza çıkmış: Fenix...
DAVETİN MESAJI
Rahmetli Aliye Turagay’ın Zeynep-Metin Fadıllıoğlu çiftiyle beraber yarattığı Fenix o gün bugündür hayatımızda.
Kısa sürede popüler olan mekan, bilindiği üzere yazları Bodrum Yalıkavak’a taşınıyor.
Sonbahar-kış sezonu için ise yeniden Etiler’e, yuvasına geri dönüyor.
Geçen sezon Fenix’le çalışmaya başlayan Lal Dedeoğlu bu sezonun geri dönüş daveti için farklı bir şey yapmak istediğini hep söylüyordu.
Sonunda dediğini yaptı.
Cuma günü bir öğle davetiyle kapılarını açtı Fenix.
Çılgın eğlenceden uzakta, sadece yemek ve sohbete odaklanmayı hedefleyen davete katılanlar halinden memnundu.
Farklı gruplar bir aradaydı. Aylin Tahincioğlu, Aslıhan Doğan Turan, Hidayet Türkoğlu ve Oğulcan Engin gibi... DJ’in çaldığı müzikler de kıvamındaydı, rahatsız edici değildi.
Menüde yine Peru etkisi vardı: Peru usulü acılı salata Solterito gibi...
Bu gündüz davetiyle Fenix’in yeni sezona dair mesajları ise gayet açık ve netti:
◊ Gündüzleri Papermoon yerine Fenix’te sosyalleşin.
◊ Türlü nedenlerle gece çıkmaya üşenenler artık gündüze dönmeniz şart.
Nusret’in 1 milyonluk taşı
Fenix çıkışı iki adım ötedeki Nusret’e de uğradım.
Amaç et yemek değil, Nusret’in sergilediği koca taşı görmekti!
Şaka değil, bildiğiniz koca bir taş cam fanus içinde, mekanın tam da girişinde ciddi ciddi sergileniyor.
Bu taş Nusret’in bu yaz Mykonos’ta spor yaparken kullandığı taş.
Hani beline bağlayıp egzersiz yaptığı...
İşte o taş adadan buralara getirilmiş ve şimdi de sergileniyor.
Girişte garsona espri olsun diye takıldık, “Yoksa satılık mı?” diye. Hiç sektirmeden, “Evet abi 1 milyon” dedi garson.
O da bize espri mi yaptı yoksa ciddi miydi; orası belli değil.
Tek bildiğim, Nusret ülkenin en büyük şakacısı bence. Joker’i.
Süper dalgasını geçiyor.
Bence yakında spor yaptığı beyaz taytı da sergilemeli.
Kesin alıcı bulur!
İkinci Cantinery geliyor
Cem Mirap uzun bir süre Lucca dışında bir mekan açmamış, sonunda Zorlu’ya yeni konsepti Cantinery’yi açmıştı.
Aralık ayında ise Cantinery’nin ikinci şubesini Anadolu Yakası’ndaki Emaar Square’e açıyor.
Cantinery@The Square adı verilen mekanın daha genç daha pop olmasını hedefliyor Mirap.
Mekanın yanı başına ise ekstra bir mekan daha konduruyor:
C Bar.
Kahve ve içki servisi yapacak C Bar’da Cantinery’nin gurme ürünleri de satışa çıkacakmış.
Haftanın en bomba yanıtı
Köydeki sünnet düğününde
plastik sandalye eşliğinde popo
sallama (twerk) dansı yapan dansçıyı günlerce konuştuk, videosunu dön dolaş birbirimize seyrettirdik, üzerinde analizler yaptık ve sonunda bu dans bir suç duyurusuyla davalık oldu.
Peki düğünün sahiplerinden amca H.K., Hürriyet’e nasıl bir açıklamada bulunmuş dersiniz?
Buyurunuz bomba yanıta:
“Herkesi diskoya mı götürseydik? İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi.”
Elbette bu yanıt sonrası aklıma üşüştü o deli soru:
Sünnet düğününe yakın yerde bir de disko mu var?