‘Şarkılamak’ derken?

YouTube için bir video hazırlamış Sıla.
Dörtleme halinde yayınlayacağı albümünün ilk teması olan “Acı”yı anlatmış.
Sadece kendisi değil, tüm ekibi.
Herkes acı kavramını farklı bir yerinden tutup dile dökmüş.
Mesela ekipten birinin şu ifadesi sert bir nasihat, ama doğru da: “Acı doğruyu bulmaktır, bu yüzden acı çekmen lazım.”
Peki Sıla ne demiş acı üzerine.
Özetle şu:
“Herkesin acıyla baş etme biçimi farklı. Ben yazarak, şarkılayarak, söyleyerek kovuşturuyorum acıyı... Herkesin bir zamanı var ve herkes kendi zamanında iyileşiyor.”
Sıla’nın söylediklerine içimden onay verdim ama -kıl mısın diyeceksiniz- “şarkılayarak” tabirine takıldım kaldım.
Kelimeleri eğip bükmeye, yeni şekiller vermeye tastamam.
Ama bu olmamış sanki.
Şarkı yazarak deseymiş keşke Sıla.
Şarkılamak ı-ıh.
Şakkadanak: Ben Fero
Bir Ezhel gibi çok isyankar havalarda değil.
Hayatından, zevklerinden gayet memnun.
Viskisine, purosuna, kürküne, kaslarına, arkadaşlarına, gözlüklerine, keline ve hatta toplamda kendine hayran.
En azından şarkılarından, videolarından karşı tarafa yansıyan bu.
Son günlerin popüler rap’çisi (esas tabiriyle ‘trap rap’çi’) Ben Fero’dan bahsediyorum.
Ben Fero’nun asıl adı Ferhat Yılmaz.
Almanya doğumlu, ama uzun süredir İzmir’de yaşıyor.
Zaten müziğinde İzmir’in izleri büyük.
Bir dönem sağlık turizmiyle de uğraşmış Ben Fero. Sonradan rotayı tamamen rap’e kırmış. Çok da iyi yapmış.
Çünkü şarkılarına kulak verip dinledikçe dön dön bir daha dinliyor, bırakamıyorsun.
Sözler ultra fırlama ve o hecelemeler eğlenceli.
Hele “Demet Akalın” adlı hit çok zekice:
“Arabaya bindim yürü bakalım, tabii radyomuzda yine Demet Akalın
Bi kez olsun bizi çalmadın adamım.”
Bu arada trap rap denen hadise ekstra ilginç.
Aslında fitness yapanların favori müziğidir bu.
Spor salonlarında kulaklığı takıp ağırlık basanlara “Ne dinliyorsun?” diye sorun mesela, kesin trap rap dinliyordur.
Ben Fero da zaten arkadaşlarıyla spor salonundan çıkmıyor (gibi bir hali var en azından).
Son olarak, Fero’nun şarkılarından hafızama kazınmış favori laflarımı sıralamazsam olmaz:
◊ Tamam mı lan, yolladım iban.
◊ Katlanarak her an katlanarak, from zero Fero hero bro şakkadanak.
◊ Dangerous suları Los Angeles kuralı, en cılız olan ölür ben değil oralı.
◊ Şarkılarım fıtık gibi kulaklarda nüksedip inler.
O festival şimdi Roma’da
İstanbul 74’ün kurucuları Demet Müftüoğlu Eşeli ve Alphan Eşeli çifti her yıl yaptıkları IST.Festival’i bu sezon yurtdışına taşıdılar, Roma’ya.
Üstelik 31 Mayıs’ta başlayacak IST.FEST.ROME’u Fendi Ailesi’nin dördüncü kuşak üyesi Delfina Delettrez Fendi ve İtalyan sanatçı Nico Vascellari ile beraber hayata geçiriyorlar.
Festival mekanları da şahane:
Zaha Hadid imzalı MAXXI Müzesi ve tarihi Galleria Borghese.
Meryem Uzerli ne yapmaya çalışıyor
Herkes (oralarda buralarda) bunu konuşuyor.
Meryem Uzerli’nin Cannes Film Festivali’nde giydiği iddialı kırmızı halı
kıyafetlerini.
Öyle ya da böyle: Uzerli işini biliyor.
Evet şu an bir projesi yok, ama kendisi hakkında konuşturmasını biliyor.
Marka davetlisi ya da değil, fark etmez.
En azından uluslararası bir festivale gidip boy gösteriyor.
Orada kişisel ilişki ağını genişletiyor.
Olay iki seksi kıyafetten ibaret değil bence.
Şeffaf bilgilendirme şart
Cuma günkü İstanbul-Bodrum THY uçağı bir türlü iniş yapamadı.
Önce havada döndü durdu.
Sonra inişe geçti, ama ilginç bir şekilde piste paralel vaziyette.
Tam piste doğru döndüğünde ise “Tamam” dedik, “Bu kez iniyor.”
Bu kez de pisti son dakikada pas geçip tekrar yükseldi.
Pilotun açıklaması, “Hava trafiği yoğundu” şeklinde oldu.
Gerçekten öyle miydi, başka bir sorun mu vardı bilinmez, ama böyle durumlarda yolcuya karşı şeffaf olunması gerekiyor.
Öteki türlü bu genel geçer açıklamalara kimse artık tam anlamıyla inanmıyor ve anında komplo teorileri üretilmeye başlanıyor.
Benden söylemesi...
‘Şarkılamak’ derken?
YouTube için bir video hazırlamış Sıla.
Dörtleme halinde yayınlayacağı albümünün ilk teması olan “Acı”yı anlatmış.
Sadece kendisi değil, tüm ekibi.
Herkes acı kavramını farklı bir yerinden tutup dile dökmüş.
Mesela ekipten birinin şu ifadesi sert bir nasihat, ama doğru da: “Acı doğruyu bulmaktır, bu yüzden acı çekmen lazım.”
Peki Sıla ne demiş acı üzerine.
Özetle şu:
“Herkesin acıyla baş etme biçimi farklı. Ben yazarak, şarkılayarak, söyleyerek kovuşturuyorum acıyı... Herkesin bir zamanı var ve herkes kendi zamanında iyileşiyor.”
Sıla’nın söylediklerine içimden onay verdim ama -kıl mısın diyeceksiniz- “şarkılayarak” tabirine takıldım kaldım.
Kelimeleri eğip bükmeye, yeni şekiller vermeye tastamam.
Ama bu olmamış sanki.
Şarkı yazarak deseymiş keşke Sıla.
Şarkılamak ı-ıh.
Şakkadanak: Ben Fero
Bir Ezhel gibi çok isyankar havalarda değil.
Hayatından, zevklerinden gayet memnun.
Viskisine, purosuna, kürküne, kaslarına, arkadaşlarına, gözlüklerine, keline ve hatta toplamda kendine hayran.
En azından şarkılarından, videolarından karşı tarafa yansıyan bu.
Son günlerin popüler rap’çisi (esas tabiriyle ‘trap rap’çi’) Ben Fero’dan bahsediyorum.
Ben Fero’nun asıl adı Ferhat Yılmaz.
Almanya doğumlu, ama uzun süredir İzmir’de yaşıyor.
Zaten müziğinde İzmir’in izleri büyük.
Bir dönem sağlık turizmiyle de uğraşmış Ben Fero. Sonradan rotayı tamamen rap’e kırmış. Çok da iyi yapmış.
Çünkü şarkılarına kulak verip dinledikçe dön dön bir daha dinliyor, bırakamıyorsun.
Sözler ultra fırlama ve o hecelemeler eğlenceli.
Hele “Demet Akalın” adlı hit çok zekice:
“Arabaya bindim yürü bakalım, tabii radyomuzda yine Demet Akalın
Bi kez olsun bizi çalmadın adamım.”
Bu arada trap rap denen hadise ekstra ilginç.
Aslında fitness yapanların favori müziğidir bu.
Spor salonlarında kulaklığı takıp ağırlık basanlara “Ne dinliyorsun?” diye sorun mesela, kesin trap rap dinliyordur.
Ben Fero da zaten arkadaşlarıyla spor salonundan çıkmıyor (gibi bir hali var en azından).
Son olarak, Fero’nun şarkılarından hafızama kazınmış favori laflarımı sıralamazsam olmaz:
◊ Tamam mı lan, yolladım iban.
◊ Katlanarak her an katlanarak, from zero Fero hero bro şakkadanak.
◊ Dangerous suları Los Angeles kuralı, en cılız olan ölür ben değil oralı.
◊ Şarkılarım fıtık gibi kulaklarda nüksedip inler.
O festival şimdi Roma’da
İstanbul 74’ün kurucuları Demet Müftüoğlu Eşeli ve Alphan Eşeli çifti her yıl yaptıkları IST.Festival’i bu sezon yurtdışına taşıdılar, Roma’ya.
Üstelik 31 Mayıs’ta başlayacak IST.FEST.ROME’u Fendi Ailesi’nin dördüncü kuşak üyesi Delfina Delettrez Fendi ve İtalyan sanatçı Nico Vascellari ile beraber hayata geçiriyorlar.
Festival mekanları da şahane:
Zaha Hadid imzalı MAXXI Müzesi ve tarihi Galleria Borghese.
Meryem Uzerli ne yapmaya çalışıyor
Herkes (oralarda buralarda) bunu konuşuyor.
Meryem Uzerli’nin Cannes Film Festivali’nde giydiği iddialı kırmızı halı
kıyafetlerini.
Öyle ya da böyle: Uzerli işini biliyor.
Evet şu an bir projesi yok, ama kendisi hakkında konuşturmasını biliyor.
Marka davetlisi ya da değil, fark etmez.
En azından uluslararası bir festivale gidip boy gösteriyor.
Orada kişisel ilişki ağını genişletiyor.
Olay iki seksi kıyafetten ibaret değil bence.
Şeffaf bilgilendirme şart
Cuma günkü İstanbul-Bodrum THY uçağı bir türlü iniş yapamadı.
Önce havada döndü durdu.
Sonra inişe geçti, ama ilginç bir şekilde piste paralel vaziyette.
Tam piste doğru döndüğünde ise “Tamam” dedik, “Bu kez iniyor.”
Bu kez de pisti son dakikada pas geçip tekrar yükseldi.
Pilotun açıklaması, “Hava trafiği yoğundu” şeklinde oldu.
Gerçekten öyle miydi, başka bir sorun mu vardı bilinmez, ama böyle durumlarda yolcuya karşı şeffaf olunması gerekiyor.
Öteki türlü bu genel geçer açıklamalara kimse artık tam anlamıyla inanmıyor ve anında komplo teorileri üretilmeye başlanıyor.
Benden söylemesi...