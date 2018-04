Murat Başoğlu’nun sırrı

Melek kanatlarının olduğu bir panonun önünde poz vererek...

Asıl dikkat çeken kanatların üzerindeki şu yazıydı:

“Işık sarsın sizi”

“Bu ne ola ki?” diye baktım, yolum iki kadın şifacıya çıktı:

Mesude Evliyazade ve Zişan Durma.

Bir cinayete kurban giden “Meleklerle Yaşamak” kitabının yazarı Beki İkala Erikli’nin eski öğrencileri.

Işık Sarsın Sizi adıyla kurdukları bu merkezde türlü türlü spiritüel eğitim veriyorlarmış.

Belli ki Başoğlu da kendine spiritüel bir yol seçti, “iç temizlik” yapıyor.

O sen olsan bari

Aleyna Tilki “18’ime girdim, beni yakında unuturlar” diye düşünüyor herhalde.

Durup durup ilginç çıkışlar yapıyor.

Şimdi de zeka seviyesini saçmış ortalığa.

4 yaşındayken 140’mış zekası Aleyna’nın.

Hatta yedi yaşında bir daha ölçülmüş, yine 140 çıkmış. Üstün zeka yani.

Şimdi kim bilir kaça çıkmıştır seviyesi?

Allah artırsın diyelim ya da “O sen olsan bari”.

Yatırım mı reklam mı

Çok kazanmasına

rağmen yatırımlarını Türkiye’de yapmıyor, az vergi veriyor diye eleştiriliyordu Hadise.

Doğrusu tuhaf eleştirilerdi.

Para onun yani, ne yaparsa yapar, bize ne...

Ama sonunda Hadise de bu haberler karşısında pes etmiş olacak ki bir yatırım haberiyle gündeme geldi.

Bodrum Yalıkavak’ta 2 milyon euro’ya ev aldığı belirtiliyordu haberde.

Aldığı evin bulunduğu sitenin adı bile verilmişti.

Bir kapı numarası eksikti.

Lakin sitenin adına kadar detay verildiğine göre şüpheye düşülmesi de normal:

Yatırım mı reklam mı diye...

Milli bayramlara şık işler

Markalar sağ olsun; 29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs’lara özel gayet şık ve yaratıcı işler yapıyorlar.

Bu 23 Nisan’ın ilk şık videosu cep telefonu markası Huawei’den geldi.

Videoda, Barış Manço’nun Adam Olacak Çocuk programına zamanında katılmış çocukların yetişkin halleri toplu halde geçit yapıyordu.

O günleri bilenler için hayli nostaljikti.

Diğer bir video ise Nef’ten geldi. Osmaniye’nin Karaçay mahallesinde çocuklar için kurulan bir futbol takımına sponsor olmuşlar.

Galatasaray ve FC Barcelona sponsorluklarından sonra Nef’in Karaçayspor sponsorluğu çok şık ve anlamlıydı.

Ve üçüncü iş de ING’den geldi. “Kızlar da yapar erkekler de” temalı videodaki çocukların hepsi harikaydı.

Hele videonun sonunda “Dünya çok güzel bir yer” diyen...

Mamut’la randevu yarın

Bağımsız sanatçılara işlerini sergileme olanağı sunan Mamut Art Project yarın KüçükÇiftlik Park’ta başlıyor.

Mamut’un ilk açıldığı yılı anımsıyorum.

Mütevazı bir güncel sanat etkinliğiydi.

Kendini her yıl yenileyen Mamut’ta bu yıl 50 sanatçının 400 eseri sergileniyormuş.

Şahane bir başarı.

Yolun başındayken sanatçı keşfetmek gibisi yoktur, o yüzden kaçırmayın derim.

Bir anda ortaya çıktılar

Pazartesi günü Tünel’de yürürken bir anda kalabalık bir grup aryalar söylemeye başladı.

O an oradan geçen herkese sürpriz oldu, tabii bana da...

Meğer bu grup Devlet Opera ve Balesi’ndenmiş.

Mayısta başlayacak İstanbul Gençlik Festivali’nin tanıtımı için yapılmış bu sürpriz.

Öğrendiğime göre bu ‘flash mob’ etkinliklerin devamı gelecek.

Her an sokakta birileri grup halinde şarkı söylemeye başlarsa hazır olun yani...