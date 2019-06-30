Keşke yüz değil bin tane olsaydı

Olayın görüntüsünü izleyenler bilir.
Mardin Kızıltepe’de sokakta yürüyen gençlerden biri yeni dikilmiş orta boy bir çınar ağacını garip bir öfkeyle yerinden sökmeye çalışıyor.
Sonunda başarıyor da.
Ağaç çat diye kırılıyor.
Daha önce buna benzer tuhaf öfkeler görmüştük.
Kedilere köpeklere durup dururken işkence eden mi istersiniz ya da hayvanlar için sokağa bırakılmış bir kap suyu durup dururken deviren mi...
Hayvanlara, bitkilere karşı artan bu ani öfkenin nedenini anlamak mümkün değil.
Madem bir şeylere öfkelisin, git bağır çağır, başka şekilde içini kus değil mi?
Neyse, en azından ağacı kıran zanlıya 100 tane ağaç dikme cezası verildi.
Keşke 100 değil, 1000 olsaydı!
Lütfen kanka olun
Seda Sayan, “Uzun zamandır tanıştığım erkeklerden T.C. no istiyorum” demiş.
Seda Sayan’la Zerrin Özer acilen yakın arkadaş olmalı...
Yeni moda
Euro’nun artması Yunan Adaları’na gitme hevesini pek düşürmüş değil.
Geçen yazlardan tek fark, Mikonos’un değil, daha önce pek duyulmayan adalara gitmenin moda olması. Mesela Sifnos ve Serifos.
O halde, birbirine çok yakın mesafedeki bu iki adadan otel tavsiyesine buyurun:
Cocomat ve Sifnos House.
Radyolara dair bir temenni
Hafta içi Radyo D’de Hilal Özgani’nin programına konuk oldum.
Laf dönüp dolaşıp YouTube’da keşfettiğimiz yeni nesil müzisyenlere gelince söylemeden duramadım, “Tüm radyoların onları daha çok çalması, şans vermesi gerekiyor” diye.
Hilal de bana hak verdi.
Ben Fero’nun şarkısında dediği gibi olay aslında:
“Tabii radyomuzda yine Demet Akalın
Bir kez olsun bizi çalmadın adamım!”
Umarım YouTube’la keşfedip sevdiğimiz onlarca genç müzisyen bundan böyle radyolarda en az bir Demet Akalın, Hande Yener kadar yer alır.
O uçaktaki en hoş detay
THY’nin ilk Boeing 787 Dreamliner’ı hafta içi İstanbul’a geldi.
Teknik detayları bir kenara bırakalım, bir yolcunun Dreamliner’da hemen fark edip hoşuna gidecek değişikliği söyleyeyim: Pencereler!
Dreamliner’ların pencereleri diğer uçak modellerine göre biraz daha büyük ve daha dikey.
Bu da pencere kenarında yolculuk etmeyi sevenler için manzaraya daha çok hakim olmak demek. Özellikle hava açıksa...
Pencerelerin bir özelliği de o klasik perdeliğin olmaması.
Pencerenin altındaki düğmeye basınca beş farklı filtre devreye giriyor ve isterseniz dışarıdan gelen ışığı bu şekilde azaltabiliyorsunuz...
Plaj lahmacunu
En havalı plajların olmazsa olmazı uzun süreden beri pide ve lahmacun.
Normalde lahmacun dendi mi suratını ekşiten en tarz abiler/ablalar bile plajda 360 derece dönüverip birer ikişer indiriyorlar mideye lahmacunu.
Plajda moda bu olduğundan mı böyleler yoksa kıyafetlerden arınmış olmanın getirdiği bir iç rahatlaması mı bu? Çözmeye çalışıyorum.
Temmuzda bizi ne bekliyor
◊ Bol bol festival. Big Burn’den One Love’a kadar. Çeşit çeşit.
◊ 10 yıl önce çok popüler olan Loreena McKennitt’ın aniden İstanbul semalarına düşmesi. Konseri yarın Volkswagen Arena’da.
Bugünün mevzusu
Bu yıl da gerçek-leşmesine izin verilmeyen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü...
Yine de sokakların şenlikli olacağına şüphe yok.
“Pride”ın partisi ise Beyoğlu’nda, eskiden İndigo olan olan Anahit Sahne’de.
Keşke yüz değil bin tane olsaydı
Olayın görüntüsünü izleyenler bilir.
Mardin Kızıltepe’de sokakta yürüyen gençlerden biri yeni dikilmiş orta boy bir çınar ağacını garip bir öfkeyle yerinden sökmeye çalışıyor.
Sonunda başarıyor da.
Ağaç çat diye kırılıyor.
Daha önce buna benzer tuhaf öfkeler görmüştük.
Kedilere köpeklere durup dururken işkence eden mi istersiniz ya da hayvanlar için sokağa bırakılmış bir kap suyu durup dururken deviren mi...
Hayvanlara, bitkilere karşı artan bu ani öfkenin nedenini anlamak mümkün değil.
Madem bir şeylere öfkelisin, git bağır çağır, başka şekilde içini kus değil mi?
Neyse, en azından ağacı kıran zanlıya 100 tane ağaç dikme cezası verildi.
Keşke 100 değil, 1000 olsaydı!
Lütfen kanka olun
Seda Sayan, “Uzun zamandır tanıştığım erkeklerden T.C. no istiyorum” demiş.
Seda Sayan’la Zerrin Özer acilen yakın arkadaş olmalı...
Yeni moda
Euro’nun artması Yunan Adaları’na gitme hevesini pek düşürmüş değil.
Geçen yazlardan tek fark, Mikonos’un değil, daha önce pek duyulmayan adalara gitmenin moda olması. Mesela Sifnos ve Serifos.
O halde, birbirine çok yakın mesafedeki bu iki adadan otel tavsiyesine buyurun:
Cocomat ve Sifnos House.
Radyolara dair bir temenni
Hafta içi Radyo D’de Hilal Özgani’nin programına konuk oldum.
Laf dönüp dolaşıp YouTube’da keşfettiğimiz yeni nesil müzisyenlere gelince söylemeden duramadım, “Tüm radyoların onları daha çok çalması, şans vermesi gerekiyor” diye.
Hilal de bana hak verdi.
Ben Fero’nun şarkısında dediği gibi olay aslında:
“Tabii radyomuzda yine Demet Akalın
Bir kez olsun bizi çalmadın adamım!”
Umarım YouTube’la keşfedip sevdiğimiz onlarca genç müzisyen bundan böyle radyolarda en az bir Demet Akalın, Hande Yener kadar yer alır.
O uçaktaki en hoş detay
THY’nin ilk Boeing 787 Dreamliner’ı hafta içi İstanbul’a geldi.
Teknik detayları bir kenara bırakalım, bir yolcunun Dreamliner’da hemen fark edip hoşuna gidecek değişikliği söyleyeyim: Pencereler!
Dreamliner’ların pencereleri diğer uçak modellerine göre biraz daha büyük ve daha dikey.
Bu da pencere kenarında yolculuk etmeyi sevenler için manzaraya daha çok hakim olmak demek. Özellikle hava açıksa...
Pencerelerin bir özelliği de o klasik perdeliğin olmaması.
Pencerenin altındaki düğmeye basınca beş farklı filtre devreye giriyor ve isterseniz dışarıdan gelen ışığı bu şekilde azaltabiliyorsunuz...
Plaj lahmacunu
En havalı plajların olmazsa olmazı uzun süreden beri pide ve lahmacun.
Normalde lahmacun dendi mi suratını ekşiten en tarz abiler/ablalar bile plajda 360 derece dönüverip birer ikişer indiriyorlar mideye lahmacunu.
Plajda moda bu olduğundan mı böyleler yoksa kıyafetlerden arınmış olmanın getirdiği bir iç rahatlaması mı bu? Çözmeye çalışıyorum.
Temmuzda bizi ne bekliyor
◊ Bol bol festival. Big Burn’den One Love’a kadar. Çeşit çeşit.
◊ 10 yıl önce çok popüler olan Loreena McKennitt’ın aniden İstanbul semalarına düşmesi. Konseri yarın Volkswagen Arena’da.
Bugünün mevzusu
Bu yıl da gerçek-leşmesine izin verilmeyen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü...
Yine de sokakların şenlikli olacağına şüphe yok.
“Pride”ın partisi ise Beyoğlu’nda, eskiden İndigo olan olan Anahit Sahne’de.