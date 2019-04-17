Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan yeni doğdu ama bizzat anne ve babasının açtığı Instagram hesabında 132 bin takipçisi var.
Onlarca sahte hesap da cabası.
Üstelik orijinal hesapta henüz hiç fotoğraf yok.
Fotoğraf konduktan sonraki takipçi sayısı ve like’ları düşünün, coşup gideceği kesin.
Dahası, çıkan haberlere göre Katar ve Özbekistanlı inşaat firmaları Karan’ın fotoğrafı için 2 milyon TL teklif etmiş.
Anne ve babası bebeklerinin kırkı çıktıktan sonra bu tekliflere karar verecekmiş.
Eğer karar olumlu olursa Karan Bebek’in fotoğrafı iki ülkenin
billboard’larını süsleyecek yakın zamanda.
Aslında Karan’ın anne ve babası Kardashian yöntemini uyguluyor.
Nasıl Kardashian’larda ailenin her bir üyesi tek tek kabuğundan çıkıp dünyaca ünlü bir fenomene dönüştü.
Fahriye ve Burak çifti de Karan’ı o günlere hazırlıyor gibiler.
Yoksa insan çocuğu daha doğmadan Instagram hesabı neden açar?
Asıl etik mesele ise şu: Karan tüm bunları isteyecek mi?
Belki de sosyal medyayı gereksiz bulan bir karakteri olacak, kim bilir...
Hatta belki 15 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg gibi (BM ve TED konuşmalarını mutlaka izleyin) iklim konusunda toplumları bir şey yapmaya zorlamak için iklim aktivisti olacak, dikkatleri bu konuya çekmek için okulunu asacak ve onun ardından diğer çocuklar da aynı şeyi yapmaya başlayacak.
Yine: Kim bilir...
Keşke Karan her şeye kendisi karar verebilseydi...
2019 ruhu bir geceliğine geri dönüyor
Aslında geçmişte yaşanan her şey o andaki şartlarla ve tabii o anı yaşayan insanlarla güzel(di). Yani yaşandı bitti (saygısızca).
Kalkıp geçmişin ruhunu bugüne getiremezsiniz,
nafile.
Ama işte günümüzde pek heyecan verici bir şey olmadığından geçmişin parlak işlerine sarılıp duruyoruz.
90’ları sallamış 2019 gece kulübü de onlardan biri.
Tam da kulübe ismini veren yılın içinde olduğumuzdan 2019’u anmak isteyen türlü partiler peş peşe geliyor.
O partilerden en iddialısı ise bu cuma Volkswagen Arena’da.
Parti saat 20.19’da başlıyor!
Mehmet Cavcı, U.F.U.K, Cure-Shot, Derrick May ve daha birçok DJ peş peşe kabine geçiyor.
Meraklısına, “Ey 2019 ruhu geldiysen DJ kabinine gelip müziği durdur” diye ruh çağırarak kendinden geçmek isteyene duyurmuş olayım...
Milano’dan havadisler
Milano’daki tasarım haftasına gidemedim, ama gidenlere “Neler gördünüz, anlatın” diye soruyorum birkaç gündür.
Tasarımcıları bir araya getiren dijital platform Hipicon’un kurucusu Mertcan Özen de sorduklarımdan biriydi.
İşte Mertcan’ın söyledikleri:
“Milano tüm ‘design week’ler içinde gücünü hâlâ koruyor.
Tasarımın şehre yayılması ve şehrin bir festival alanına dönüşmesi Milano’yu çok daha güçlü yapıyor...
Bu yılın Euroluce, yani aydınlatma yılı olması ise fuar alanını çok daha zengin yapmış.
Brera bölgesi büyük markaların şovları ve mükemmel avlularıyla çok güzeldi.
Yeni hip markaların ve kitlenin ön plana çıktığı ‘Tortona Design District’ ise gençlerin buluşma noktası.
Tortona’da Ventura Future, Superstudio, Opificio 31 alanları nefisti...
‘Lambrate Design District’de ise dikkat çekici enstalasyonlar vardı.
Ama hâlâ Tortona daha iyi ve güçlü Lambrate’ye göre”.
Karan tüm bunları isteyecek mi
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan yeni doğdu ama bizzat anne ve babasının açtığı Instagram hesabında 132 bin takipçisi var.
Onlarca sahte hesap da cabası.
Üstelik orijinal hesapta henüz hiç fotoğraf yok.
Fotoğraf konduktan sonraki takipçi sayısı ve like’ları düşünün, coşup gideceği kesin.
Dahası, çıkan haberlere göre Katar ve Özbekistanlı inşaat firmaları Karan’ın fotoğrafı için 2 milyon TL teklif etmiş.
Anne ve babası bebeklerinin kırkı çıktıktan sonra bu tekliflere karar verecekmiş.
Eğer karar olumlu olursa Karan Bebek’in fotoğrafı iki ülkenin
billboard’larını süsleyecek yakın zamanda.
Aslında Karan’ın anne ve babası Kardashian yöntemini uyguluyor.
Nasıl Kardashian’larda ailenin her bir üyesi tek tek kabuğundan çıkıp dünyaca ünlü bir fenomene dönüştü.
Fahriye ve Burak çifti de Karan’ı o günlere hazırlıyor gibiler.
Yoksa insan çocuğu daha doğmadan Instagram hesabı neden açar?
Asıl etik mesele ise şu: Karan tüm bunları isteyecek mi?
Belki de sosyal medyayı gereksiz bulan bir karakteri olacak, kim bilir...
Hatta belki 15 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg gibi (BM ve TED konuşmalarını mutlaka izleyin) iklim konusunda toplumları bir şey yapmaya zorlamak için iklim aktivisti olacak, dikkatleri bu konuya çekmek için okulunu asacak ve onun ardından diğer çocuklar da aynı şeyi yapmaya başlayacak.
Yine: Kim bilir...
Keşke Karan her şeye kendisi karar verebilseydi...
2019 ruhu bir geceliğine geri dönüyor
Aslında geçmişte yaşanan her şey o andaki şartlarla ve tabii o anı yaşayan insanlarla güzel(di). Yani yaşandı bitti (saygısızca).
Kalkıp geçmişin ruhunu bugüne getiremezsiniz,
nafile.
Ama işte günümüzde pek heyecan verici bir şey olmadığından geçmişin parlak işlerine sarılıp duruyoruz.
90’ları sallamış 2019 gece kulübü de onlardan biri.
Tam da kulübe ismini veren yılın içinde olduğumuzdan 2019’u anmak isteyen türlü partiler peş peşe geliyor.
O partilerden en iddialısı ise bu cuma Volkswagen Arena’da.
Parti saat 20.19’da başlıyor!
Mehmet Cavcı, U.F.U.K, Cure-Shot, Derrick May ve daha birçok DJ peş peşe kabine geçiyor.
Meraklısına, “Ey 2019 ruhu geldiysen DJ kabinine gelip müziği durdur” diye ruh çağırarak kendinden geçmek isteyene duyurmuş olayım...
Milano’dan havadisler
Milano’daki tasarım haftasına gidemedim, ama gidenlere “Neler gördünüz, anlatın” diye soruyorum birkaç gündür.
Tasarımcıları bir araya getiren dijital platform Hipicon’un kurucusu Mertcan Özen de sorduklarımdan biriydi.
İşte Mertcan’ın söyledikleri:
“Milano tüm ‘design week’ler içinde gücünü hâlâ koruyor.
Tasarımın şehre yayılması ve şehrin bir festival alanına dönüşmesi Milano’yu çok daha güçlü yapıyor...
Bu yılın Euroluce, yani aydınlatma yılı olması ise fuar alanını çok daha zengin yapmış.
Brera bölgesi büyük markaların şovları ve mükemmel avlularıyla çok güzeldi.
Yeni hip markaların ve kitlenin ön plana çıktığı ‘Tortona Design District’ ise gençlerin buluşma noktası.
Tortona’da Ventura Future, Superstudio, Opificio 31 alanları nefisti...
‘Lambrate Design District’de ise dikkat çekici enstalasyonlar vardı.
Ama hâlâ Tortona daha iyi ve güçlü Lambrate’ye göre”.