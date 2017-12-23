Kaan neden topa girmiyor?

Artık grubun adına ne derseniz deyin, çok bir önemi yok.

Mühim olan bu üçlünün bitmek bilmeyen gündem turnesi.

Özellikle de grubumuzun iki kadını birbirlerine durmadan laf sokuyor.

Biri diğerine “eski kaşar” diyor, öteki uzaklaştırma kararı alıyor. Ha bire bir çekişme hali. Birbirlerinin üzerine tırnaklarını geçirmekten bıkmadılar.

Peki grubun en sessiz elemanı kim?

Kaan Tangöze tabii. Konuşmuyor, her daim sessiz kalıyor, iki kadının birbirini yiyip durmasını izliyor.

Oysa işler çığırından çıktı. Kaan’ın artık bir şey söylemesi lazım.

Grubun “cool”unu oynamayı bırakmalı.

Çünkü olan biten artık hiç cool değil.

Bildiğin mahalle kavgası.

İstanbul İstanbul olalı...

Böyle hızlı bir perşembe görmemiştir herhalde.

Öğleden sonra peş peşe iki popüler kadının daveti vardı.

Derin Mermerci ve hemen ardından Caroline Koç’un...

Akşam ise Nişantaşı’ndaki iki yeni mekanın açılış partisi.

Önce Ron’s Art’a gittim.

Eskiden Park Şamdan’ın olduğu o nefis eski apartmanda açılan Ron’s Art ilginç bir yer.

Hem galeri hem de her türlü parti ve organizasyona açık bir mekan.

Ayaküstü tanışıp sohbet ettiğim Ron’s Art’ın sahibi Rony Süzme meğer girişimci bir sanat koleksiyoneriymiş.

Baştan aşağı değiştirmiş, yenilemiş mekanı.

O geceki açılış partisinde kendi koleksiyonunu sergiliyordu.

Ama bundan sonra sergiler olacakmış burada.

Açılış partisi olan bir diğer mekan ise Alaçatı’dan bildik, tanıdık Limon’du.

İyi yemek üstü Türkçe popla bar eğlencesi vaat eden ve ilk gecesinde bunu fazlasıyla yapan Limon’un tek talihsizliği arızalanan asansör oldu.

Davetliler yedi kat çıkmak zorunda kaldı Limon’a ulaşmak için...

Spor oldu, iyi oldu esasen.

Ve perşembe gecesinin son coşması Klein’da gerçekleşen, “Arif v 216” filminin kostümlü yılbaşı partisi oldu tabii.

İki hafta önce yazmıştım bu partiyi. Cem Yılmaz ve ekibi o gece gelecek herkesin kostümlü olmasını, yani 70’li yıllara ait bir dönem kıyafetiyle gelmesini şart koşuyordu.

Doğrusu beklenen olmuş! Herkes ama herkes çok şık kostümlerle mekandaydı.

İki kişi hariç! Biri ben biri de Çınar Oskay.

Hazırlanamadığım için gayet 2017 halimle partinin kostüm kuralını ihlal edip içeri sızmış bulundum, ne yapalım kader kısmet...

Popüler mekan Top 10

1. Hypnos / Geçen cumartesi Acid Pauli’yi konuk eden kulüpte Türk usulü Burning Man dalgalanmaları yaşandı.

2. Klein / Haftalardır beklenen kostümlü “Arif v 216” partisi dolayısıyla dillerdeydi.

3. People / Bu kez Mehmet Erdem’li gecesi değil, özel partileriyle gündemdeydi.

4. Fenix / İş yemeği, bar sosyalleşmesi, görme görülme halleri...

5. La Boucherie / Salı ve pazar geceleri popüler. Özellikle Rubato’lu olanlar.

6. Hudson / Memo Garan’lı disko gecesi konuşuldu.

7. Must / Birinci yılını kutlamaya az kala çıkardığı iyi DJ’lerle gündemde.

8. Deli Meyhane / Mahalle arasında modern meyhane demi. Yeri, Kabataş’ta.

9. Room & Rumours / Nişantaşı’nın şık bohemi. İKSV’nin partisi dolayısıyla çarşamba gecesi popülerdi.

10. Neu Colonie / “Bu şehirde yabancılar da varmış” dedirtti cumartesi gecesi kalabalığıyla.