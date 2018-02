İki versiyon arasındaki fark: Kırmızı don ve final!

O yazıdan sonra Ferzan Özpetek mesaj atıp “Bu filmin Türkiye haklarını satın aldım, BKM ile birlikte çekeceğiz” demişti.

Ünlü yönetmen dediğini yaptı, film sonbahar aylarında çekildi.

Özpetek’in ortak yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenliğini sürpriz bir isim, Serra Yılmaz üstlendi. Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Şebnem Bozoklu, Belçim Bilgin ve Çağlar Çorumlu gibi isimler bir araya geldi.

Ve işte o film “Cebimdeki Yabancı” adıyla bugün gösterime giriyor.

Önceki gece Soho House’da yapılan özel gösterimde bu filmi de seyretme imkanı buldum.

Haliyle filmi seyrederken İtalyan orijinaliyle Türk versiyonunu karşılaştırıp durdum.

Elbette bazı espriler, diyaloglar bize özgü hale getirilmiş. Bunlar normal.

En çok dikkatimi çeken fark ise şu ikisi oldu:

Kırmızı külot ve filmin finalindeki küçük sürpriz! İtalyan orijinalinde kırmızı külot yok ve filmin finali de bizdeki gibi değil... Kırmızı külot meselesini şu an buraya yazamıyorum.

Hayır, meselenin erotikliğinden değil. Filmin karakterlerinden birinin sırrı olduğundan.

Bizdeki final ise daha şık ve daha günümüze uygun olmuş.

Finali o şekilde değiştirmek de Ferzan Özpetek’in fikriymiş.

Özel gösterim sırasında diyordu ki; “Şimdi Fransızlar çekiyor bu filmi. Onlar ekimde vizyona sokacaklar. Finali bizden görüp her an değiştirebilirler.”

Sır seviyorsan...

◊ Bu filme gitmen lazım.

◊ Filmden sonra etrafında “Yakınım” dediğin tüm insanların sakladığı irili ufaklı ne sırrı olabilir diye merak ediyorsun.

◊ Cep telefonlarını karıştırma hissi de geliyor, aman dikkat!

Filmde atlanan tekno detay

Peki bu film neyi anlatıyor?

Özeti şu: Bir grup arkadaş rutin akşam yemeği buluşmasında bir araya geliyor. İçlerinden biri diyor ki, “Hadi cep telefonlarımızı masaya bırakalım ve gelen tüm aramaları, WhatsApp mesajlarını sesli olarak birbirimize duyuralım. Aramızda sır kalmasın.”

Herkes bin tereddütle bu oyuna “Evet” diyor ve sonrası tufan.

Peş peşe sırlar dökülüyor ortaya.

Ancak filmde atlanan bir şey var. Artık WhatsApp’tan değil, insanlar birbirine çoğunlukla Instagram’ın DM’sinden yürüyor.

Eğer Instagram’ın bildirimlerini önceden kapattıysanız oradaki mesaj trafiğinden oyunu oynadığınız kişilerin ve partnerinizin haberi dahi olmaz.

Aynı şekilde WhatsApp’ın da bildirimi kapatılabilir.

Ama genelde çoğu insanın WhatsApp bildirimleri açık olur.

O anda kapatmak kimsenin aklına gelmeyebilir.

Tartışan çiftler oluyormuş

Ferzan Özpetek’le gösterim öncesi sohbet ettik.

Filmin İspanyol versiyonu İspanya’da yeni gösterime girmiş ve orada filmi izleyen bazı çiftler sinema salonundan tartışarak ayrılıyormuş.

Filme gidecek çiftleri şimdiden uyaralım yani!

Bu arada Özpetek’e kendi filmi “Napoli Velata”nın Türkiye’de ne zaman gösterime gireceğini sordum.

İtalya’da aralık sonu gösterime giren film bizde mayısta gösterimde olacakmış.

Özpetek’ten aplikasyon sürprizi

Ferzan Özpetek’ten bir sürpriz daha var.

Bir film ya da kitap değil, bir aplikasyon!

Danışmanlığını yaptığı bir ‘star’ aplikasyonunu yakında çıkaracağını söylüyordu Özpetek.

Verdiği ipuçlarından anladığım o ki, bir tür yıldız yaratma aplikasyonu olacak.

Nasıl bir şey olduğunu yakında göreceğiz.

Cümleler farklılaşıyor

Şarkıcıların yeni işleriyle ilgili medyaya gönderilen basın bültenleri genelde klişedir. Üç-beş havalı tanımlama. Şarkıcıların yeni işleriyle ilgili medyaya gönderilen basın bültenleri genelde klişedir. Üç-beş havalı tanımlama. Biraz bilgi. Biraz abartı. Çoğunlukla da “ortalığı yıktık geçtik” cümleleri...Kalben’in son klibi “Yara”ya dair gönderilen basın bülteni ise farklıydı, şöyle başlıyordu: “Özünü anlamak ve korumaktan başka çabası olmayan Kalben’in ikinci videosu Yara şarkısına çekildi.”Teoman’ın kişisel basın bülteninden sonra Kalben de aynı yolda. Her alanda cümleler farklılaşıyor ya, en güzeli bu.