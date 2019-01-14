Geleceğin Yıldız Tilbe’si Aleyna

Tacı elinden alınan ex Türkiye güzeli Itır Esen, Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajda skandal 15 Temmuz tweet’iyle ilgili şöyle demiş: “Bizim kuşağın espri anlayışı bazen böyle kayalara toslamamıza neden olabiliyor.”
Itır Esen topu kendi kuşağının espri anlayışına atmış ama kuşağının espri anlayışı emin olun onunki kadar kötü değil.
Mesela en güzel örnek Aleyna Tilki.
En son şöyle bir tweet attı Aleyna:
“İnsan olduğum için kısıtlanıyorum şu an. İnsan olmak çok sıkıcı.”
Keşke Itır Esen, bu tip
veciz sözleri sebebiyle geleceğin Yıldız Tilbe’si olma yolunda hızla ilerleyen Aleyna’yı örnek alsa.
Yeni Şeyma
Bir diğer konuşulan mesele.
Itır Esen gerçekten de Şeyma Subaşı’nın kayıp ikizi gibi.
Popüler kültür alemimizin yeni bir Şeyma’sı oldu yani, hayırlara vesile...
Ruh iklimini çözmüş
Murat Başoğlu “Herkes haddini bilecek, hesap soracağım, uykuları kaçacak” diye bol tehditli bir konuşma yapmış ya.
Şaşıracak bir şey yok.
Ülkenin genel ruh iklimini çözmüş Başoğlu.
Öyle mütevazı konuşmalar burada iş yapmaz. “Ezik” derler.
O nedenle atıp
tutacak, zeytinyağı gibi üste çıkacak, azıcık da tehdit edeceksin ki herkes seni
bir şey sansın, hatta korkup saygı duysun.
Maalesef.
Nasıl geçti habersiz cumartesi gecesi
◊ KAFALAR KARIŞIK...
Lal Dedeoğlu’nun ev sahipliğini üstlendiği Fenix’teki akşamüstü buluşmalarının ikincisinde uzun süredir mekanlarda görülmeyen cool bir kitle yan yana sosyalleşti ama kafalar da karışıktı: Her cumartesi aynı kitle gelmeye devam eder mi?
◊ TERS KÖŞE...
Karaköy’deki Colonie’nin yerine açılan Vor Klein; 70’lere göz kırpan dekorasyonu, sanatçı Mehmet Sinan Kuran’ın bir duvarı boydan boya kaplamış rengarenk işinin göz alıcılığı ve akşam yemeği saatlerindeki piyano eşliğindeki canlı müzik performansıyla herkesi şaşırtmayı başardı.
Çünkü Klein ekibinden böyle bir şey beklenmiyordu.
Mekanın bu kabare hali gayet ters köşeydi.
◊ OZAN DOĞULU’NUN SEVGİLİSİ SAHNEDE...
Ve Müştemilat. Kenan Doğulu’nun arada bir sahneye çıkması ortamı haliyle daha çok coşturdu. Çünkü Ozan
Doğulu’nun doğum
günü kutlanıyordu ve Doğulu ailesi sülalecek oradaydı. Sahnenin esas assolisti ise Ozan Doğulu’nun Angelina Jolie’yi andıran, müzik sektörüne yeni girmiş sevgilisi Hera’ydı.
◊ O KULÜPLER KONUŞULDU...
Cumartesi gecesinin en çok konuşulan iki kulübü ise şunlardı:
İlki Etiler’de açılan Alaçatı’daki Bedevi diğeri ise Gayrettepe’deki Kats Sahne’nin cumartesileri kulübe dönüşmüş hali olan Palms Numbers.
Geleceğin Yıldız Tilbe’si Aleyna
Tacı elinden alınan ex Türkiye güzeli Itır Esen, Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajda skandal 15 Temmuz tweet’iyle ilgili şöyle demiş: “Bizim kuşağın espri anlayışı bazen böyle kayalara toslamamıza neden olabiliyor.”
Itır Esen topu kendi kuşağının espri anlayışına atmış ama kuşağının espri anlayışı emin olun onunki kadar kötü değil.
Mesela en güzel örnek Aleyna Tilki.
En son şöyle bir tweet attı Aleyna:
“İnsan olduğum için kısıtlanıyorum şu an. İnsan olmak çok sıkıcı.”
Keşke Itır Esen, bu tip
veciz sözleri sebebiyle geleceğin Yıldız Tilbe’si olma yolunda hızla ilerleyen Aleyna’yı örnek alsa.
Yeni Şeyma
Bir diğer konuşulan mesele.
Itır Esen gerçekten de Şeyma Subaşı’nın kayıp ikizi gibi.
Popüler kültür alemimizin yeni bir Şeyma’sı oldu yani, hayırlara vesile...
Ruh iklimini çözmüş
Murat Başoğlu “Herkes haddini bilecek, hesap soracağım, uykuları kaçacak” diye bol tehditli bir konuşma yapmış ya.
Şaşıracak bir şey yok.
Ülkenin genel ruh iklimini çözmüş Başoğlu.
Öyle mütevazı konuşmalar burada iş yapmaz. “Ezik” derler.
O nedenle atıp
tutacak, zeytinyağı gibi üste çıkacak, azıcık da tehdit edeceksin ki herkes seni
bir şey sansın, hatta korkup saygı duysun.
Maalesef.
Nasıl geçti habersiz cumartesi gecesi
◊ KAFALAR KARIŞIK...
Lal Dedeoğlu’nun ev sahipliğini üstlendiği Fenix’teki akşamüstü buluşmalarının ikincisinde uzun süredir mekanlarda görülmeyen cool bir kitle yan yana sosyalleşti ama kafalar da karışıktı: Her cumartesi aynı kitle gelmeye devam eder mi?
◊ TERS KÖŞE...
Karaköy’deki Colonie’nin yerine açılan Vor Klein; 70’lere göz kırpan dekorasyonu, sanatçı Mehmet Sinan Kuran’ın bir duvarı boydan boya kaplamış rengarenk işinin göz alıcılığı ve akşam yemeği saatlerindeki piyano eşliğindeki canlı müzik performansıyla herkesi şaşırtmayı başardı.
Çünkü Klein ekibinden böyle bir şey beklenmiyordu.
Mekanın bu kabare hali gayet ters köşeydi.
◊ OZAN DOĞULU’NUN SEVGİLİSİ SAHNEDE...
Ve Müştemilat. Kenan Doğulu’nun arada bir sahneye çıkması ortamı haliyle daha çok coşturdu. Çünkü Ozan
Doğulu’nun doğum
günü kutlanıyordu ve Doğulu ailesi sülalecek oradaydı. Sahnenin esas assolisti ise Ozan Doğulu’nun Angelina Jolie’yi andıran, müzik sektörüne yeni girmiş sevgilisi Hera’ydı.
◊ O KULÜPLER KONUŞULDU...
Cumartesi gecesinin en çok konuşulan iki kulübü ise şunlardı:
İlki Etiler’de açılan Alaçatı’daki Bedevi diğeri ise Gayrettepe’deki Kats Sahne’nin cumartesileri kulübe dönüşmüş hali olan Palms Numbers.