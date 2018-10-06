Gece hayatının yeni patronları: Barış Arduç ve Engin Öztürk

Perşembe gecesi Must’ın sezon açılış partisinde Yunan DJ Vassili Tsili Christos kabindeki yerini aldığı sıralarda mekanın arka bölümünde bulunan uzun masa da hayli hareketliydi.
Masanın bir tarafında iki ünlü oyuncu Barış Arduç, Engin Öztürk...
Diğer bir köşede hafta sonu çıkacağı Karadeniz turundan heyecanla bahseden Nazlı Çelik...
Mekanın ortaklarından, uzun krom küpesi ve dövmeleriyle hayli tarz Önder Öztarhan...
Masaya sık sık gelip giden mekanın diğer ortağı Kaan Boyner...
Bir köşede ise HELLO! dergisi yayın direktörü Melda Narmanlı Çimen ve ben...
Masanın en popülerleri elbette Barış ve Engin’di.
Meğer her ikisinin de şu an ortak bir heyecanı varmış: Müştemilat!
Malum, ForBiz Grup olarak kendilerini adlandıran Önder Öztarhan, Kaan Boyner ve Ercan Gümüşkaya’nın uzun süredir üzerinde çalıştıkları yeni mekan projelerinin adı Müştemilat.
Barış ve Engin de Müştemilat projesine ortak olmuş, yani iki ünlü oyuncu mekan işine soyunmuşlar.
O gece bu yeni mekanla ilgili son bilgileri de aldım.
Must’a çok yakın mesafedeki Müştemilat 1 Aralık’ta kapılarını açıyormuş.
Bir showroom’un içinden geçilerek ulaşılacak Müştemilat’ın açılış saati 23.00.
Haftanın 6 gecesi canlı müzik performansının olacağı Müştemilat’ta henüz kimlerin sahne alacağı belli değil.
Hatta o gece Önder Öztarhan ve Engin Öztürk olası solist adayları üzerine fikir alışverişinde bulunuyordu.
Bakalım bu yeni mekan iki ünlü oyuncunun enerjisiyle nasıl bir yer olacak?
En azından gece hayatına epey hareketlilik getireceği kesin.
Yeni dizisine hazırlanıyor
Bu arada Barış Arduç aralıkta çekimleri başlayacak dizisine de hazırlanıyor.
Ay Yapım’la anlaşan Barış’ın henüz diğer rol arkadaşları belli değil.
Ama Barış dizinin konusunu sevmiş.
Birçok
farklı açıdan seyirciyi tatmin edecek iyi bir proje olduğuna da yürekten inanmış.
İsmet Saz’dan sürpriz mekan
Bilmiyordum, önceki gün keşfettim.
Kuruçeşme’deki Toi adlı restoranıyla bildiğimiz şef İsmet Saz meğer Kanyon’daki İntema Yaşam’ın içine sürpriz bir mekan açmış:
The Steeve.
Mekanın mantığı en sevdiğim şey üzerine kurulu: Paylaşımlı tabaklar!
Orta büyüklükte gelen porsiyonların her biri paylaşıla-biliyor ve dolayısıyla aynı anda birkaç şeyi birden tadabiliyorsun.
Biz tam öyle yaptık.
Favorilerimi söyleyeyim:
Somon lax, keçi peyniri ile doldurulmuş kırmızı biber, ev yapımı tortilla ile servis edilen Meksika mutfağı klasiği ‘chili con carne’ ve hamsili mini lavaş.
Paylaşımlıkların fiyat aralığı 19 ila 42 lira arasında değişiyor.
Ana yemekler de var tabii.
Ama paylaşımlıklarla doyuyorsun zaten.
Mekanın ismi neden iki ‘e’li Steeve diye de merak ettim.
Meğer New York’taki beş yıllık çalışma hayatı boyunca arkadaşları İsmet Saz’a hep “Steve” diye seslenirmiş. Uzata uzata üstelik.
O günlere atıfta bulunmak için İsmet Saz bu yeni restorana o ismi vermiş.
Gece hayatının yeni patronları: Barış Arduç ve Engin Öztürk
Perşembe gecesi Must’ın sezon açılış partisinde Yunan DJ Vassili Tsili Christos kabindeki yerini aldığı sıralarda mekanın arka bölümünde bulunan uzun masa da hayli hareketliydi.
Masanın bir tarafında iki ünlü oyuncu Barış Arduç, Engin Öztürk...
Diğer bir köşede hafta sonu çıkacağı Karadeniz turundan heyecanla bahseden Nazlı Çelik...
Mekanın ortaklarından, uzun krom küpesi ve dövmeleriyle hayli tarz Önder Öztarhan...
Masaya sık sık gelip giden mekanın diğer ortağı Kaan Boyner...
Bir köşede ise HELLO! dergisi yayın direktörü Melda Narmanlı Çimen ve ben...
Masanın en popülerleri elbette Barış ve Engin’di.
Meğer her ikisinin de şu an ortak bir heyecanı varmış: Müştemilat!
Malum, ForBiz Grup olarak kendilerini adlandıran Önder Öztarhan, Kaan Boyner ve Ercan Gümüşkaya’nın uzun süredir üzerinde çalıştıkları yeni mekan projelerinin adı Müştemilat.
Barış ve Engin de Müştemilat projesine ortak olmuş, yani iki ünlü oyuncu mekan işine soyunmuşlar.
O gece bu yeni mekanla ilgili son bilgileri de aldım.
Must’a çok yakın mesafedeki Müştemilat 1 Aralık’ta kapılarını açıyormuş.
Bir showroom’un içinden geçilerek ulaşılacak Müştemilat’ın açılış saati 23.00.
Haftanın 6 gecesi canlı müzik performansının olacağı Müştemilat’ta henüz kimlerin sahne alacağı belli değil.
Hatta o gece Önder Öztarhan ve Engin Öztürk olası solist adayları üzerine fikir alışverişinde bulunuyordu.
Bakalım bu yeni mekan iki ünlü oyuncunun enerjisiyle nasıl bir yer olacak?
En azından gece hayatına epey hareketlilik getireceği kesin.
Yeni dizisine hazırlanıyor
Bu arada Barış Arduç aralıkta çekimleri başlayacak dizisine de hazırlanıyor.
Ay Yapım’la anlaşan Barış’ın henüz diğer rol arkadaşları belli değil.
Ama Barış dizinin konusunu sevmiş.
Birçok
farklı açıdan seyirciyi tatmin edecek iyi bir proje olduğuna da yürekten inanmış.
İsmet Saz’dan sürpriz mekan
Bilmiyordum, önceki gün keşfettim.
Kuruçeşme’deki Toi adlı restoranıyla bildiğimiz şef İsmet Saz meğer Kanyon’daki İntema Yaşam’ın içine sürpriz bir mekan açmış:
The Steeve.
Mekanın mantığı en sevdiğim şey üzerine kurulu: Paylaşımlı tabaklar!
Orta büyüklükte gelen porsiyonların her biri paylaşıla-biliyor ve dolayısıyla aynı anda birkaç şeyi birden tadabiliyorsun.
Biz tam öyle yaptık.
Favorilerimi söyleyeyim:
Somon lax, keçi peyniri ile doldurulmuş kırmızı biber, ev yapımı tortilla ile servis edilen Meksika mutfağı klasiği ‘chili con carne’ ve hamsili mini lavaş.
Paylaşımlıkların fiyat aralığı 19 ila 42 lira arasında değişiyor.
Ana yemekler de var tabii.
Ama paylaşımlıklarla doyuyorsun zaten.
Mekanın ismi neden iki ‘e’li Steeve diye de merak ettim.
Meğer New York’taki beş yıllık çalışma hayatı boyunca arkadaşları İsmet Saz’a hep “Steve” diye seslenirmiş. Uzata uzata üstelik.
O günlere atıfta bulunmak için İsmet Saz bu yeni restorana o ismi vermiş.