Gece hayatında son durum

Sosyalleşmek, birilerini görmek ya da görünmek, biraz eğlenmek ve tabii yemek yemek... Peki sokakta neler oluyor? İşte son durumun bir özeti...
◊ YENİ EĞLENCE BİÇİMİ TAM GAZ
Erken saatlerde Türkçe popla eller havaya coşmasına bağlayan modern meyhane akımı hızla devam ediyor.
Bu mekanlara ilginin nedeni belli:
Yemeği makul fiyatlara sunuyorlar...
Eğlence geç saatleri beklemeden hemen başlıyor...
Hem yemek hem de eğlence bir arada sunulduğu için tercih sebebi oluyor...
Özellikle de gruplar halinde kutlama yapmak isteyenler direkt bu tarz yerlere akın ediyor...
Kısacası hem ekonomik nedenler hem de eğlence biçiminin verdiği “her şey bir arada” çözümü modern meyhaneleri daha çok yükseltiyor.
◊ BİR TIK ÜSTÜ DE VAR
Modern meyhanelerin bir tık üstü de var.
Yemeğin daha iyi, müziğin ise DJ’e değil canlı müzik performansı yapan sanatçıya emanet edildiği mekanlar...
En popüler örnekleri People, Alancha, Meftun ve Salon by Angie adıyla bu çizgiye evrilmeye hazırlanan Fenix...
◊ KADINLAR KADINLARDAN ŞİKAYETÇİ
Hep yazıp çizdiğim bir şey: Balıkçısından meyhanesine, kalburüstü mekanından kokteyl barına kadar tüm mekanlarda ağırlık kadın gruplarında.
Bir bakıma mekanların kurtarıcısı gibiler.
Ama bu kadın gruplarından en çok şikayet eden de yine kadınların kendisi!
Önceki gece gittiğimiz bir mekana girer girmez kadın arkadaşlarımın hepsi söylenmeye başladı, “Burası da kadın dolu” diye.
İlginç bir çelişki ama durum böyle: Kadınlar, kadın gruplarını görmek istemiyor.
Benim kadın gruplarından tek isteğim ise şu: Mekanda sadece onlar varmış gibi öyle yüksek sesli konuşuyorlar ki bazen...
Tüm özel hayat detaylarına hakim oluyorsun bir süre sonra.
◊ HAFTA SONUNUN YILDIZI: WU BOMONTİ
Hafta sonu şahane bir mekan keşfettim. Üstelik daha ilk gecesinde.
Bomonti’deki The House Residence’ın altına konuşlanmış olan Wu; hem kokteyl bar hem suşiciymiş.
Suşisini filan tatmadım ama Wu’nun yüksek tavanlı ferah ambiyansını, müziğini ve kitlesini sevdim.
Siyah vapur
Önce “Eyvah, yanmış!” galiba diye düşündük.
Sonra aramızdan biri, “Yok yahu, bu siyah vapur” dedi.
Meğer gerçekten de vapurun rengi siyahmış.
Dün ilk kez Boğaz’da geçerken gördüm siyah vapuru. Şehir Hatları’ndan satın alınmış.
Tarifeli seferlere açık değjl.
Boğaz gezisi ve özel organizasyonlarda kullanılıyor.
Ben çok sevmedim bu siyah vapuru, beyazlara alıştığımız için belki de...
Hafta sonu nerede...
◊ SOSYALLEŞTİM...
Menüsünü ve kendini yenileyen La Boom’da, Arnavutköy’deki Revma Balık’ta.
◊ İYİ HİSSETTİM...
Onlarca bitkinin arasında dolanıp durduğum Kandilli Botanik’te.
Gece hayatında son durum
Sosyalleşmek, birilerini görmek ya da görünmek, biraz eğlenmek ve tabii yemek yemek... Peki sokakta neler oluyor? İşte son durumun bir özeti...
◊ YENİ EĞLENCE BİÇİMİ TAM GAZ
Erken saatlerde Türkçe popla eller havaya coşmasına bağlayan modern meyhane akımı hızla devam ediyor.
Bu mekanlara ilginin nedeni belli:
Yemeği makul fiyatlara sunuyorlar...
Eğlence geç saatleri beklemeden hemen başlıyor...
Hem yemek hem de eğlence bir arada sunulduğu için tercih sebebi oluyor...
Özellikle de gruplar halinde kutlama yapmak isteyenler direkt bu tarz yerlere akın ediyor...
Kısacası hem ekonomik nedenler hem de eğlence biçiminin verdiği “her şey bir arada” çözümü modern meyhaneleri daha çok yükseltiyor.
◊ BİR TIK ÜSTÜ DE VAR
Modern meyhanelerin bir tık üstü de var.
Yemeğin daha iyi, müziğin ise DJ’e değil canlı müzik performansı yapan sanatçıya emanet edildiği mekanlar...
En popüler örnekleri People, Alancha, Meftun ve Salon by Angie adıyla bu çizgiye evrilmeye hazırlanan Fenix...
◊ KADINLAR KADINLARDAN ŞİKAYETÇİ
Hep yazıp çizdiğim bir şey: Balıkçısından meyhanesine, kalburüstü mekanından kokteyl barına kadar tüm mekanlarda ağırlık kadın gruplarında.
Bir bakıma mekanların kurtarıcısı gibiler.
Ama bu kadın gruplarından en çok şikayet eden de yine kadınların kendisi!
Önceki gece gittiğimiz bir mekana girer girmez kadın arkadaşlarımın hepsi söylenmeye başladı, “Burası da kadın dolu” diye.
İlginç bir çelişki ama durum böyle: Kadınlar, kadın gruplarını görmek istemiyor.
Benim kadın gruplarından tek isteğim ise şu: Mekanda sadece onlar varmış gibi öyle yüksek sesli konuşuyorlar ki bazen...
Tüm özel hayat detaylarına hakim oluyorsun bir süre sonra.
◊ HAFTA SONUNUN YILDIZI: WU BOMONTİ
Hafta sonu şahane bir mekan keşfettim. Üstelik daha ilk gecesinde.
Bomonti’deki The House Residence’ın altına konuşlanmış olan Wu; hem kokteyl bar hem suşiciymiş.
Suşisini filan tatmadım ama Wu’nun yüksek tavanlı ferah ambiyansını, müziğini ve kitlesini sevdim.
Siyah vapur
Önce “Eyvah, yanmış!” galiba diye düşündük.
Sonra aramızdan biri, “Yok yahu, bu siyah vapur” dedi.
Meğer gerçekten de vapurun rengi siyahmış.
Dün ilk kez Boğaz’da geçerken gördüm siyah vapuru. Şehir Hatları’ndan satın alınmış.
Tarifeli seferlere açık değjl.
Boğaz gezisi ve özel organizasyonlarda kullanılıyor.
Ben çok sevmedim bu siyah vapuru, beyazlara alıştığımız için belki de...
Hafta sonu nerede...
◊ SOSYALLEŞTİM...
Menüsünü ve kendini yenileyen La Boom’da, Arnavutköy’deki Revma Balık’ta.
◊ İYİ HİSSETTİM...
Onlarca bitkinin arasında dolanıp durduğum Kandilli Botanik’te.