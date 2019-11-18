Cem Yılmaz’ın başına gelenler

Emmy ve Altın Küre ödüllü Amazon Prime dizisi “The Marvelous Mrs. Maisel”, 1950’ler New York’unda stand up gösterisi yapmaya çalışan Miriam’ın hikayesini anlatır.
Miriam sahneye ilk çıktığı dönemlerde kariyerinin zirvesindeki komedyen Sophie Lennon’a laf atar, onun demode haliyle dalga geçer.
Bunu duyan kadın komedyen, Miriam’ın yeni başlayan kariyerini engellemek için elinden geleni yapar.
Bir başka gece ise Miriam sahnede ailesiyle ilgili espriler yaparken salona babası girer.
Babasının buz bakışlarına rağmen ona dair espriler yapmaya devam eder.
Cem Yılmaz’ın da son günlerde başına gelenler bu dizi karakterinin başına gelenler gibi.
Stand up gösterisinde Haluk Levent’le ilgili bir şey söyledi Yılmaz.
Haluk Levent önce alındı bozuldu, sonra da “Tamam abartmışım” dedi.
Bu kez de içinde “bazı ünlüler çıngıraklı sürüngenlerdir” cümlesi geçen hayli sıkıcı bir yazı yayınladı.
Şimdilerde bu çıngırağın Cem Yılmaz olduğu konuşuluyor.
Yılmaz da sonunda patladı
haliyle: “Haluk Levent ile ilgili bir şey söyledim, çok iyi insandır diye mesaj yağdı. Şaka yapıyoruz ya, millet iyice delirdi.”
Son gösterisinde Behzat-Süheyl Uygur kardeşler için yaptığı espri de sorun olmuş.
Yılmaz, “Çocuklar babalarından geriye düşüyor. Nejat Uygur’a bak, Süheyl ve Behzat’a bak” deyince bu kez Behzat Uygur sarılmış kaleme:
“Baban Nejat Uygur ise önüne geçmek zor. Bu arada oğlun Kemal şanslı çocuk.”
Gerçekten öyle, biraz delirdik.
Her şeye alınıyoruz.
Gülüp geçemiyoruz.
Sonuçta mizahı sınırlayamazsın ki...
Bu arada Cem Yılmaz son gösterisinde ilk kez Defne Samyeli’yle ilgili bir espri yapmış.
“Karakomik Filmler” ile ilgili “Gişede çakıldı” haberlerini ti’ye alan Yılmaz, “Filmi çakıldı, tamam lan çakıldı. Defne de tekmeyi vurdu. Ya tamam, tamam” demiş.
Bayan Maisel’in kocası tarafından ihanete uğrama durumunu stand up gösterisinde ti’ye alması gibi keşke Cem de Defne’yle olan ayrılığı üzerine bu tarz daha çok espri yapsa...
Nasıl olsa Defne Samyeli, Haluk Levent gibi “çıngıraklı” bir yazı yayınlamaz.
Diye umut ediyorum.
Şaşkın bakış
Son günlerde gördüğüm en efsane kare bu:
Bir ödül töreninde Mustafa Sandal’ın ani sarılışına maruz kalan Burcu Esmersoy’un samimi şaşkın bakışları.
Burcu, “Olay başka yere gidiyor” diyerek sahneden kaçmış ama keşke sahnede kalıp Mustafa’ya “Hayırdır?” filan deseydi. Makaraya alsaydı durumu.
Mustafa Sandal da biraz abartmış tamam da, ödül törenleri bu doğaçlama hareketlerle daha eğlenceli ve güzel aslında.
Ahmet Kural’ın kadın taklidi
Ahmet Kural ocakta vizyona girecek son filminde kadın olarak da çıkıyormuş seyirci karşısına.
İnsanın ister istemez zihnine düşüyor:
“Acaba filmdeki bu bölüm Sıla’ya şiddet olayından sonra kadın seyirciye daha sempatik görünmenin bir şekli olabilir mi?”
Cem Yılmaz’ın başına gelenler
Emmy ve Altın Küre ödüllü Amazon Prime dizisi “The Marvelous Mrs. Maisel”, 1950’ler New York’unda stand up gösterisi yapmaya çalışan Miriam’ın hikayesini anlatır.
Miriam sahneye ilk çıktığı dönemlerde kariyerinin zirvesindeki komedyen Sophie Lennon’a laf atar, onun demode haliyle dalga geçer.
Bunu duyan kadın komedyen, Miriam’ın yeni başlayan kariyerini engellemek için elinden geleni yapar.
Bir başka gece ise Miriam sahnede ailesiyle ilgili espriler yaparken salona babası girer.
Babasının buz bakışlarına rağmen ona dair espriler yapmaya devam eder.
Cem Yılmaz’ın da son günlerde başına gelenler bu dizi karakterinin başına gelenler gibi.
Stand up gösterisinde Haluk Levent’le ilgili bir şey söyledi Yılmaz.
Haluk Levent önce alındı bozuldu, sonra da “Tamam abartmışım” dedi.
Bu kez de içinde “bazı ünlüler çıngıraklı sürüngenlerdir” cümlesi geçen hayli sıkıcı bir yazı yayınladı.
Şimdilerde bu çıngırağın Cem Yılmaz olduğu konuşuluyor.
Yılmaz da sonunda patladı
haliyle: “Haluk Levent ile ilgili bir şey söyledim, çok iyi insandır diye mesaj yağdı. Şaka yapıyoruz ya, millet iyice delirdi.”
Son gösterisinde Behzat-Süheyl Uygur kardeşler için yaptığı espri de sorun olmuş.
Yılmaz, “Çocuklar babalarından geriye düşüyor. Nejat Uygur’a bak, Süheyl ve Behzat’a bak” deyince bu kez Behzat Uygur sarılmış kaleme:
“Baban Nejat Uygur ise önüne geçmek zor. Bu arada oğlun Kemal şanslı çocuk.”
Gerçekten öyle, biraz delirdik.
Her şeye alınıyoruz.
Gülüp geçemiyoruz.
Sonuçta mizahı sınırlayamazsın ki...
Bu arada Cem Yılmaz son gösterisinde ilk kez Defne Samyeli’yle ilgili bir espri yapmış.
“Karakomik Filmler” ile ilgili “Gişede çakıldı” haberlerini ti’ye alan Yılmaz, “Filmi çakıldı, tamam lan çakıldı. Defne de tekmeyi vurdu. Ya tamam, tamam” demiş.
Bayan Maisel’in kocası tarafından ihanete uğrama durumunu stand up gösterisinde ti’ye alması gibi keşke Cem de Defne’yle olan ayrılığı üzerine bu tarz daha çok espri yapsa...
Nasıl olsa Defne Samyeli, Haluk Levent gibi “çıngıraklı” bir yazı yayınlamaz.
Diye umut ediyorum.
Şaşkın bakış
Son günlerde gördüğüm en efsane kare bu:
Bir ödül töreninde Mustafa Sandal’ın ani sarılışına maruz kalan Burcu Esmersoy’un samimi şaşkın bakışları.
Burcu, “Olay başka yere gidiyor” diyerek sahneden kaçmış ama keşke sahnede kalıp Mustafa’ya “Hayırdır?” filan deseydi. Makaraya alsaydı durumu.
Mustafa Sandal da biraz abartmış tamam da, ödül törenleri bu doğaçlama hareketlerle daha eğlenceli ve güzel aslında.
Ahmet Kural’ın kadın taklidi
Ahmet Kural ocakta vizyona girecek son filminde kadın olarak da çıkıyormuş seyirci karşısına.
İnsanın ister istemez zihnine düşüyor:
“Acaba filmdeki bu bölüm Sıla’ya şiddet olayından sonra kadın seyirciye daha sempatik görünmenin bir şekli olabilir mi?”