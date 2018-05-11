Bülent Hanım’ın hakkını yemişiz

Meğer kendisi yıllardır o abartılı/şaşaalı kostümleriyle kendi çapında Met Gala yapıp duruyormuş. Biz anlamamışız.

Bakınız Met Gala’dan önümüze saçılan Rihanna, Jennifer Lopez kostümlerine...

Bu vesileyle Bülent Hanım’ın abartılı hallerine lütfen saygı sevgi yollayalım...

Ne saçma

Önceki gece MGD Ödül Töreni’ne uğradım.

Baktım ortalıkta görünen ünlü pek az.

Meğer çoğu törenin yapıldığı otelin odalarında bekliyormuş.

Tören başlamasına saniyeler kala aşağıdaki salona ineceklermiş.

Ne saçma bir düzen bu.

Sanki salondaki davetliler cüzzamlı.

Ünlüler de onlardan hastalık kapmak istemiyormuş gibi...

Perde yok kumanda var

Geçen hafta Vietnam’ın başkenti Hanoi’den dönerken Boeing 787 Dreamliner’a denk geldim.

Qatar Havayolları’na ait uçağın tabii ki motor gücü şusu busu filan değil, iç tasarımındaki oyuncaklı hali ilgimi çekti.

En tatlı misal: Pencerelerde perde yok!

Dışarıdan gelen aydınlığı istemiyorsan pencerenin hemen altındaki kumanda ile camları koyu yapabiliyorsun. Üstelik koyuluğun derecesini kendin ayarlayabiliyorsun.

Böyle iletişim kurulmaz ki

Şu sosyal hayatta en üzüldüğüm şey laf olsun diye kurulan cümleler, harcanan kelimeler.

Oysa iletişim böyle kurulmaz ki.

Sırf iletişim kurmak adına kelime tüketmek tam aksine daha da kötü oluyor.

Misal: Geçtiğimiz günlerde işi iletişim olan biri beni gördü ve dakika bir gol bir, “Yorgun musun?” dedi.

“Yoo” dedim, “Nereden çıktı yahu?”

Hemen itiraf etti: “Kendim yorgun olduğum için böyle dedim galiba.”

Yansıma yapıyor yani.

O yorgunsa herkes yorgun!

Bir de pek az tanıdığın birine gidip “Yorgun musun” demek de absürt.

Yakın arkadaşım söylese anlarım.

İletişimciler bile bilmiyorsa konuşmayı. Yanmışız.

Yeni nesil hayranlar dedektif gibi

Selena Gomez’in bir hayranı, şarkıcının Spotify’da dinlediği şarkıları takip etmiş.

Meğer kızımız sürekli Tarkan şarkılarını dinliyormuş.

“Kuzu Kuzu”, “Ölürüm Sana”, “Kış Güneşi” filan...

Bu yeni nesil hayranlar gerçekten çok azimli.

Dedektif gibiler.

İşleri güçleri yok, çılgın gibi hayran oldukları ünlünün sosyal medya izini sürüyorlar.

En anlamadığım modern çaba da bu.

Şehir Atlası

◊ YENİ...

Duble Meze ilk açıldığında ortalıkta pek modern meyhane yoktu. Zaman içinde bu konsept gelişti, serpildi, şehrin her yerine yayıldı. Haliyle Tepebaşı’ndaki Duble Meze de öncülük ettiği bu popüler dalganın verdiği güçle ikinci şubesini açmış. Karaköy’de, eskiden Ferahfeza’nın olduğu yere...

◊ ETKİNLİK...

Yılın ilk Tasarım Tomtom Sokakta etkinliği dün başladı.

Bugün ve hafta sonu da tam gaz sürecek. Peki kısa adıyla TTS ne vaat ediyor?

Çok basit: Sanat, tasarım, müzik ve alışveriş.

Bu sefer etkinliğin teması “Oyun”

Tüm etkinlikler buna göre kurgulanmış, meraktayım.

100 tasarımcı ve 50 sanatçının katılacağı yeni TTS’de benim favori alanlarım Tomtom Kırmızı ve Tomtom Gardens. Kaçırmayın derim...