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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Bu kadar oyuncuya ileride ne olacak

4 Ocak 2020

İstanbul’un sosyal hayatında en sık rastlayacağınız cümlelerden biri şudur: “Merhaba, ben de oyuncuyum.”


Nasıl bu dönemde her önüne gelen ‘influencer’ ise kitlenin geri kalanı da oyuncu.
Bir oyunculuk kursuna gidip üç-dört ay ders almış, birkaç tane menajer tanımış, bir dizinin iki bölümünde hasbelkader üç sahne gözükmüş olan bile oyuncu.
Oysa bir durun değil mi, daha yolun başındasınız.
Bir yandan da “Oyuncuyum” demek çok havalı, onun da farkındayım.
“Hangi diziydi o, yayından kalktı galiba?” dediğinde de bozuluyorlar üstelik...
O yüzden insan düşünmeden edemiyor:
Bu kadar oyuncuyu, oyuncu adayını yahut “oyuncumsu”ya ileride ne olacak?
Bazı dizilerin ömrünün iki bölüm olduğunu filan düşünürsek, durum pek de parlak değil.
Galiba dizi sektörünü oyuncu olma hevesiyle yanıp tutuşanlar bitirecek...

Tuba Büyüküstün’den ‘Sayenizde’

Gündemde bir başka şarkı söyleyen oyuncu daha var: Tuba Büyüküstün.
Ercan Saatçi klasiklerinden “Sayenizde”yi söylemiş Tuba.
Bu şarkıyı çok sevdiği için. Yorumu da şarkı için çekilen video da gayet sade...
Bana kalırsa Tuba arada bir böyle şarkılar yayınlamaya devam etmeli...

Alışın

Hamile bir kadın istediği şekilde fotoğrafını paylaşabilir.
Peki biz bunu tartışmaktan, dahası ayıplayıp durmaktan ne zaman vazgeçeceğiz?
En son Bergüzar Korel göbeğini açıkta bırakan muzip bir hamile pozunu paylaştı.
Bazı takipçileri kıyameti kopardı, “Böyle poz mu olur?” diye.
Olur tabii, neden olmasın. Alışın artık!

Bu kadar oyuncuya ileride ne olacak

Serenay’ın ‘İsyan’ı

Bazı oyuncuların da “ekstra” bir yıldızı olduğu aşikar.
Serenay Sarıkaya onlardan biri.
O Ses Türkiye’deki yılbaşı gecesi performansı mesela: Tam ters köşeydi.
Halil Sezai’nin sesiyle özdeş, ciğerden şarkıların en fenası olan “İsyan”ı bu kadar iyi söyleyeceğini hiç tahmin etmezdim. Serenay’ın yorumculuk konusunda daha da ilerleyeceğine şüphe yok.
Şu an bir albüm yapsa büyük ilgi görür Serenay.
Ama yapmıyor, her şeyin üzerine hemen atlamıyor.
Zamanını bekliyor. Bu da onu değerli kılıyor.

Antalya sürprizi

Conde Nast Traveller dergisi geçen yılın en çok ziyaret edilen 10 şehrini yayınladı. İlk sırada hiç de şaşırtıcı olmayan bir şehir var: Bangkok. İkinci sırada Paris, üçüncü sırada ise Londra.
Listenin sekizinci sırasında ise New York’tan sonra İstanbul yer alıyor.
Ama asıl sürpriz 10’uncu sırada yer alan Antalya. Bu tür listelerde görmeye alışık olmadığımız bir şehrimizin yer alması şahane bir şey.

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