Boşanma sonrası yeniden beraber olmanın manası

Üç hafta önce boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın tekrar beraber olmasına şaşırılıyor.
Oysa boşandıktan sonra sanki taze tanışmış gibi ilişkilerine yeniden başlayan çiftler hayli fazla.
Sanki üzerlerinden bir yük kalkıyor ve bu kez eski anlaşmazlıkları bir anda rafa kaldırıp güle oynaya yeni bir ilişkiye yelken açıyorlar.
Gerçekçi mi yoksa kısa süreli bir yanılsama mı?
Ben acımasızım: Kısa süreli bir yanılsama.
Aleyna’nın arkasında yattığı o heykel
Aleyna Tilki ve arkadaşları Alaçatı tatilleri sırasında The Stay’de konakladı ve hatta Aleyna otelin simgesi haline gelen bir heykelle fotoğraf da çektirdi.
Aleyna heykelin hangi sanatçıya ait olduğunu yazmamış.
O zaman meraklısına söyleyeyim:
Koreli sanatçı Seung Mo Park’a ait bu heykel.
Park, alüminyum tellerden yaptığı heykellerle ünlü.
Hatta bu heykelin devamı olan bir versiyon daha var...
Ama bu heykeli her gördüğümde benim de böyle uzanıp kıvrılasım geliyor.
Aleyna haklı yani.
Edis’in olgunluğu
Edis’le Çeşme Ovacık’taki Boheme Beach’te karşılaştık.
Ben bir şey söylemeden Harbiye konseriyle ilgili son yazımı hatırlatıp “Haklıydın” dedi, “Ekibe de söyledim yazını, düzelteceğiz her şeyi. O gece ikinci yarıdan sonra kendime geldim ama”.
Normalde hakkında eleştiri yazdığınız popüler figürler, karşılaştığınızda selam bile vermez.
Hep abartılı övgüler duymaya odaklandıkları için...
Edis’in olgunluğu bu açıdan şahane.
Beni haklı bulmayabilirdi de, o önemli değil.
Esas olan konuşabilmek, küsmemek...
Rita Ora’nın Dubai videosu
Dubai eskisi kadar popüler değil derken, çölün ortasındaki bu yapay şehir yeni bir tanıtım atağına girişti.
İngiliz şarkıcı Rita Ora yeni single’ı New Look’un videosunu Dubai’de çekmiş.
Şarkıcı videosunu YouTube kanalında #visitdubai hashtag’iyle yayınladı.
İşbirliğini net bir şekilde ortaya koydu yani.
Gerçi o hashtag’i görmeyip sadece videoyu izlesen çekim yapılan yerin Dubai olduğunu anlamak pek mümkün değil.
Çoğunlukla gece çekimi yapılmış ve yollarda...
Şehrin tanıtım filmi gibi durmuyor yani.
İşi biliyor
Nesrin Cavadzade “Yedi çocuk istiyorum” demiş.
Dolayısıyla dün her yerde haberdi.
Cavadzade işi biliyor. İki çocuk istiyorum dese kimsenin ilgisini çekmeyecekti.
Ne demişler, “Abart ki seni bir şey sansınlar”.
Yarın...
◊ Popüler mekanlarla Arap turistler arasındaki şikayet kavgası...
◊ Alaçatı plajlarından son havadisler...
◊ Alaçatı’nın esas meselesi: Neden hiçbir yeri koruyamıyoruz biz?
Boşanma sonrası yeniden beraber olmanın manası
Üç hafta önce boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın tekrar beraber olmasına şaşırılıyor.
Oysa boşandıktan sonra sanki taze tanışmış gibi ilişkilerine yeniden başlayan çiftler hayli fazla.
Sanki üzerlerinden bir yük kalkıyor ve bu kez eski anlaşmazlıkları bir anda rafa kaldırıp güle oynaya yeni bir ilişkiye yelken açıyorlar.
Gerçekçi mi yoksa kısa süreli bir yanılsama mı?
Ben acımasızım: Kısa süreli bir yanılsama.
Aleyna’nın arkasında yattığı o heykel
Aleyna Tilki ve arkadaşları Alaçatı tatilleri sırasında The Stay’de konakladı ve hatta Aleyna otelin simgesi haline gelen bir heykelle fotoğraf da çektirdi.
Aleyna heykelin hangi sanatçıya ait olduğunu yazmamış.
O zaman meraklısına söyleyeyim:
Koreli sanatçı Seung Mo Park’a ait bu heykel.
Park, alüminyum tellerden yaptığı heykellerle ünlü.
Hatta bu heykelin devamı olan bir versiyon daha var...
Ama bu heykeli her gördüğümde benim de böyle uzanıp kıvrılasım geliyor.
Aleyna haklı yani.
Edis’in olgunluğu
Edis’le Çeşme Ovacık’taki Boheme Beach’te karşılaştık.
Ben bir şey söylemeden Harbiye konseriyle ilgili son yazımı hatırlatıp “Haklıydın” dedi, “Ekibe de söyledim yazını, düzelteceğiz her şeyi. O gece ikinci yarıdan sonra kendime geldim ama”.
Normalde hakkında eleştiri yazdığınız popüler figürler, karşılaştığınızda selam bile vermez.
Hep abartılı övgüler duymaya odaklandıkları için...
Edis’in olgunluğu bu açıdan şahane.
Beni haklı bulmayabilirdi de, o önemli değil.
Esas olan konuşabilmek, küsmemek...
Rita Ora’nın Dubai videosu
Dubai eskisi kadar popüler değil derken, çölün ortasındaki bu yapay şehir yeni bir tanıtım atağına girişti.
İngiliz şarkıcı Rita Ora yeni single’ı New Look’un videosunu Dubai’de çekmiş.
Şarkıcı videosunu YouTube kanalında #visitdubai hashtag’iyle yayınladı.
İşbirliğini net bir şekilde ortaya koydu yani.
Gerçi o hashtag’i görmeyip sadece videoyu izlesen çekim yapılan yerin Dubai olduğunu anlamak pek mümkün değil.
Çoğunlukla gece çekimi yapılmış ve yollarda...
Şehrin tanıtım filmi gibi durmuyor yani.
İşi biliyor
Nesrin Cavadzade “Yedi çocuk istiyorum” demiş.
Dolayısıyla dün her yerde haberdi.
Cavadzade işi biliyor. İki çocuk istiyorum dese kimsenin ilgisini çekmeyecekti.
Ne demişler, “Abart ki seni bir şey sansınlar”.
Yarın...
◊ Popüler mekanlarla Arap turistler arasındaki şikayet kavgası...
◊ Alaçatı plajlarından son havadisler...
◊ Alaçatı’nın esas meselesi: Neden hiçbir yeri koruyamıyoruz biz?