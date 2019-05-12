Alaçatı ve civarı yaza hazır

GEÇEN SEZONDAN DEVAM EDENLER
Öncelikle geçtiğimiz sezonlardan devam eden, tanıdığımız bildiğimiz markalar var. İlk elde akla gelenleri, rüştünü ispat etmiş olanları söyleyelim:
Her daim yemeği iyi ama kalabalığı bol Kapari, şef Kemal Demirasal imzalı Yek, İstanbullunun gece geç saatte kokteyl mekanı Traktör, artık bir Alaçatı klasiği olan Asma Yaprağı, illa ki bir tanıdığa rastlanan Göz Lounge, Hacımemiş’in tam ortasındaki Dutlu Kahve, köyün ‘Gizli Kalsın’ı kıvamındaki canlı müzik mekanı Disco, kahvaltısıyla Tarla, pizzalarıyla Kolburano’s, darbukalı Türkçe pop eğlencesiyle meşhur Esnaf, köy içine de şube açan Ferdi Baba ve ona çok yakın mesafedeki Fava...
HAMMAM VE MOMO PLAJDA YENİLİK
Gelelim yeni şeylere...
Hacımemiş’in geçen sezonlardaki popüler restoran barı Momo bu yaz yok. Onun yerine Hammam adlı mekan konumlanmış durumda.
Limon’dan tanıdığımız Serkan Koca işletmenin başında.
Peki Momo’cular yeni bir yer açtı mı?
Hayır, onlar bu yaz sadece Dalyan’da açtıkları plajla (The Beach of Momo) yola devam ediyor.
Yenilikleri, kayalıkların üzerinde yapılacak pazar akşamüstü partileri.
“Sunday Ritual” adlı bu partilerde etnik house tutkunu Cüneyt Öztürk DJ
kabininde olacak.
MADEO’NUN İÇİNDE: SOMMER KLEIN
İstanbul’un popüler gece kulübü Klein geçen sezonlarda Bodrum’a inip Eva Klein’ı yaratmış ama umduğunu pek bulamamıştı. Bu sezon Klein Alaçatı’ya geliyor ve yazlık kimliğinin adı yine Almanca: Sommer Klein.
Madeo Beach’in içine konuşlanacak Sommer Klein’da hem akşamüstü happy hour hem de geç saatlerde ’after parti’ olacak. Sommer Klein’ın bayram bombası ise DJ Black Coffee.
Elektronik müziği caz, soul ve Afrika ritimleriyle birleştiren Black Coffee ilk kez Alaçatı’da çıkmış olacak.
FLY-INN’DE ESNAF HAVASI
Köy içindeki Esnaf da bu sezon sahile inenlerden.
Esnaf’ın bol darbukalı, Türkçe pop soslu akşam mekanı yerli yerinde duracak, gündüzleri ise gayet ters köşe bir yere, Fly-Inn’in plajına konuşlanacak.
Esnaf’ın girişi kapısı Fly-Inn’den farklı olacak.
KÖYÜN EN YENİSİ: KONG
Alaçatı içine açılacak yeni bir restoran var: Kong.
Menüsünde hem İtalyan hem de Asya mutfağı yemeklerine yer verecek Kong.
Mekan girişinde yer alacak sekiz metrelik zürafa heykelleri sayesinde Kong’un gözde instagram noktalarından biri olacağını şimdiden söyleyebiliriz.
‘AFTER’ KAFALARI
Alaçatı’nın bir de gece yarısı yüzü var. Gece 03.00’den sonra başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar süren yüzü bu.
Kısaca ‘after’ deniliyor bu mekanların hepsine.
Ve Alaçatı civarında gerçekten irili ufaklı çok ‘after’ mekanı var.
Geçen yaz Bedevi’yle Single Fin bu after işinde ipi göğüslemişti.
Şimdi aynı yarışa after’larıyla Sommer Klein da katılmış olacak.
KENAN DOĞULU OLMAZSA OLMAZ
Canlı müzik olayında ise geçen yaz Spiaggia Grande öndeydi.
Akşamüstü Kenan Doğulu’yla yaptıkları dev plaj konserleri gerçekten coşkuluydu. Bu yaz 20 Temmuz’da yine çıkacak Kenan; olmazsa olmaz.
Ayrıca 24 Ağustos’ta Mustafa Sandal ve Antonis Remos aynı sahnede yer alacak. Spiaggia Grande’nin yazlık gazinosu Cabaret Grande de bu yaz devam ediyor. Sahne kadrosunda Deniz Seki, Cenk Eren, Yaşar, Defne Samyeli ve Ayta Sözeri var.
Bir de akşamüstleri Hande Subaşı ile happy hour deneyecekler bu sezon.
PLAJDA KLASİK MÜZİK KONSERİ
Madeo geçen yaz yeni mekanına transfer olmuştu.
Madeo’nun yeri ise yeniden Haldun Demirhisar’ın işletmesine geçip Plage Isolee adını almıştı. Isolee’nin farkı şu oldu: Dj’lerin çaldığı yüksek müzik yerine muhteviyatında bol detoks içeceği, yoga dersi ve sanat barındırıyordu.
Demirhisar’a sordum, “Aynı konsepte devam” deyip ekledi: “Tüm eller havaya partili, konserli plajlara alternatif olarak sessizliğimizi koruyacağız ve sadece sürpriz klasik müzik konserleri yapacağız. Bir de 20 bin kitaplık bir plaj kütüphanesi yapıyoruz.”
DİĞER YENİLER
Diğer yenilikleri de sıralayalım:
- Hacımemiş’teki Lokal 41, Beyoğlu’nun 45’lik adlı mekanıyla ortak bir meyhane açıyor: 45’lik Meyhane...
- Bedevi’nin yakınlarında Albero adında bir kulüp açılıyor.
- Before Sunset’ten ayrılan Sarp Başak, Alaçatı’da Yeniyer diye bir lokanta açıyor.
Oh be! Taksi süreleri kısalıyormuş
İstanbul Havalimanı’na dair herkesin ortak şikayeti uçakların taksi süresiydi
Yani uçak kalkmadan önce ya da indikten sonra pistte geçirilen zaman.
Şaka değil, bazen 40 dakikayı buluyordu taksi süresi.
Neredeyse İstanbul-İzmir uçuşu kadar yani.
Uğur Cebeci’nin yazısında okudum, nihayet kısalıyormuş bu taksi süreleri.
Şimdilik 20 dakikaya çekilebilmiş bu süre.
Üçüncü pist yapıldıktan sonra bu süre daha da kısalacakmış.
Cebeci’nin yazısından anladığım o ki, İstanbul Havalimanı projesi için ilk başta söylenen altı bağımsız pistin yapılması öyle hemen olmayacak gibi.
Bodrum haftaya o partiyi konuşacak
Hep Alaçatı’dan söz ettim, peki Bodrum’da neler olacak?
Onu anlatacağım.
Ama önümüzdeki hafta sonu Bodrum The Edition Otel’de çok havalı bir bir doğum günü partisi var.
Edition Otelleri’nin uluslararası marka başkanı ve aynı zamanda A Hotel Life sitesinin sahibi Ben Pundole’nin doğum günü partisi.
Partiye sadece yurtdışından davetliler katılıyor. Dışarıdan kimse alınmıyor.
Moda tasarımcısı Simon Jacquemus, ünlü modeller Jon Kortajarena, Cara Delevingne, oyuncu Jamie Dornan ve ünlü şarkıcı Dua Lipa, partiye katılması beklenen isimler arasında...
Alaçatı ve civarı yaza hazır
Nasıl Bodrum eski Bodrum değilse, Alaçatı da 10 yıl önceki Alaçatı değil. Her yıl biraz daha değişiyor. İşte bu sezon “yeni Alaçatı” ve civarında olup biteceklerin bol güneşli bir özeti...
GEÇEN SEZONDAN DEVAM EDENLER
Öncelikle geçtiğimiz sezonlardan devam eden, tanıdığımız bildiğimiz markalar var. İlk elde akla gelenleri, rüştünü ispat etmiş olanları söyleyelim:
Her daim yemeği iyi ama kalabalığı bol Kapari, şef Kemal Demirasal imzalı Yek, İstanbullunun gece geç saatte kokteyl mekanı Traktör, artık bir Alaçatı klasiği olan Asma Yaprağı, illa ki bir tanıdığa rastlanan Göz Lounge, Hacımemiş’in tam ortasındaki Dutlu Kahve, köyün ‘Gizli Kalsın’ı kıvamındaki canlı müzik mekanı Disco, kahvaltısıyla Tarla, pizzalarıyla Kolburano’s, darbukalı Türkçe pop eğlencesiyle meşhur Esnaf, köy içine de şube açan Ferdi Baba ve ona çok yakın mesafedeki Fava...
HAMMAM VE MOMO PLAJDA YENİLİK
Gelelim yeni şeylere...
Hacımemiş’in geçen sezonlardaki popüler restoran barı Momo bu yaz yok. Onun yerine Hammam adlı mekan konumlanmış durumda.
Limon’dan tanıdığımız Serkan Koca işletmenin başında.
Peki Momo’cular yeni bir yer açtı mı?
Hayır, onlar bu yaz sadece Dalyan’da açtıkları plajla (The Beach of Momo) yola devam ediyor.
Yenilikleri, kayalıkların üzerinde yapılacak pazar akşamüstü partileri.
“Sunday Ritual” adlı bu partilerde etnik house tutkunu Cüneyt Öztürk DJ
kabininde olacak.
MADEO’NUN İÇİNDE: SOMMER KLEIN
İstanbul’un popüler gece kulübü Klein geçen sezonlarda Bodrum’a inip Eva Klein’ı yaratmış ama umduğunu pek bulamamıştı. Bu sezon Klein Alaçatı’ya geliyor ve yazlık kimliğinin adı yine Almanca: Sommer Klein.
Madeo Beach’in içine konuşlanacak Sommer Klein’da hem akşamüstü happy hour hem de geç saatlerde ’after parti’ olacak. Sommer Klein’ın bayram bombası ise DJ Black Coffee.
Elektronik müziği caz, soul ve Afrika ritimleriyle birleştiren Black Coffee ilk kez Alaçatı’da çıkmış olacak.
FLY-INN’DE ESNAF HAVASI
Köy içindeki Esnaf da bu sezon sahile inenlerden.
Esnaf’ın bol darbukalı, Türkçe pop soslu akşam mekanı yerli yerinde duracak, gündüzleri ise gayet ters köşe bir yere, Fly-Inn’in plajına konuşlanacak.
Esnaf’ın girişi kapısı Fly-Inn’den farklı olacak.
KÖYÜN EN YENİSİ: KONG
Alaçatı içine açılacak yeni bir restoran var: Kong.
Menüsünde hem İtalyan hem de Asya mutfağı yemeklerine yer verecek Kong.
Mekan girişinde yer alacak sekiz metrelik zürafa heykelleri sayesinde Kong’un gözde instagram noktalarından biri olacağını şimdiden söyleyebiliriz.
‘AFTER’ KAFALARI
Alaçatı’nın bir de gece yarısı yüzü var. Gece 03.00’den sonra başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar süren yüzü bu.
Kısaca ‘after’ deniliyor bu mekanların hepsine.
Ve Alaçatı civarında gerçekten irili ufaklı çok ‘after’ mekanı var.
Geçen yaz Bedevi’yle Single Fin bu after işinde ipi göğüslemişti.
Şimdi aynı yarışa after’larıyla Sommer Klein da katılmış olacak.
KENAN DOĞULU OLMAZSA OLMAZ
Canlı müzik olayında ise geçen yaz Spiaggia Grande öndeydi.
Akşamüstü Kenan Doğulu’yla yaptıkları dev plaj konserleri gerçekten coşkuluydu. Bu yaz 20 Temmuz’da yine çıkacak Kenan; olmazsa olmaz.
Ayrıca 24 Ağustos’ta Mustafa Sandal ve Antonis Remos aynı sahnede yer alacak. Spiaggia Grande’nin yazlık gazinosu Cabaret Grande de bu yaz devam ediyor. Sahne kadrosunda Deniz Seki, Cenk Eren, Yaşar, Defne Samyeli ve Ayta Sözeri var.
Bir de akşamüstleri Hande Subaşı ile happy hour deneyecekler bu sezon.
PLAJDA KLASİK MÜZİK KONSERİ
Madeo geçen yaz yeni mekanına transfer olmuştu.
Madeo’nun yeri ise yeniden Haldun Demirhisar’ın işletmesine geçip Plage Isolee adını almıştı. Isolee’nin farkı şu oldu: Dj’lerin çaldığı yüksek müzik yerine muhteviyatında bol detoks içeceği, yoga dersi ve sanat barındırıyordu.
Demirhisar’a sordum, “Aynı konsepte devam” deyip ekledi: “Tüm eller havaya partili, konserli plajlara alternatif olarak sessizliğimizi koruyacağız ve sadece sürpriz klasik müzik konserleri yapacağız. Bir de 20 bin kitaplık bir plaj kütüphanesi yapıyoruz.”
DİĞER YENİLER
Diğer yenilikleri de sıralayalım:
Oh be! Taksi süreleri kısalıyormuş
İstanbul Havalimanı’na dair herkesin ortak şikayeti uçakların taksi süresiydi
Yani uçak kalkmadan önce ya da indikten sonra pistte geçirilen zaman.
Şaka değil, bazen 40 dakikayı buluyordu taksi süresi.
Neredeyse İstanbul-İzmir uçuşu kadar yani.
Uğur Cebeci’nin yazısında okudum, nihayet kısalıyormuş bu taksi süreleri.
Şimdilik 20 dakikaya çekilebilmiş bu süre.
Üçüncü pist yapıldıktan sonra bu süre daha da kısalacakmış.
Cebeci’nin yazısından anladığım o ki, İstanbul Havalimanı projesi için ilk başta söylenen altı bağımsız pistin yapılması öyle hemen olmayacak gibi.
Bodrum haftaya o partiyi konuşacak
Hep Alaçatı’dan söz ettim, peki Bodrum’da neler olacak?
Onu anlatacağım.
Ama önümüzdeki hafta sonu Bodrum The Edition Otel’de çok havalı bir bir doğum günü partisi var.
Edition Otelleri’nin uluslararası marka başkanı ve aynı zamanda A Hotel Life sitesinin sahibi Ben Pundole’nin doğum günü partisi.
Partiye sadece yurtdışından davetliler katılıyor. Dışarıdan kimse alınmıyor.
Moda tasarımcısı Simon Jacquemus, ünlü modeller Jon Kortajarena, Cara Delevingne, oyuncu Jamie Dornan ve ünlü şarkıcı Dua Lipa, partiye katılması beklenen isimler arasında...