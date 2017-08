25 maddede ‘yaz bitmeden yap ve coş’

BİRAZ ALAÇATI





1. Sezonun son plaj partilerinde boy göster. Before Sunset ve Madeo’da.

2. The Stay’in 18 yaş üstü seçkin/havalı topluluğuna karış, Fazıl Say konserine katılıp ruhunu dinlendir.

3. Spiaggia Grande’den eksik kalma, son bir kez Fly Inn’in şahane denizinde yüz, Fun Beach’te ıstakozlu makarna ye.

4. Salaş yerlerde güneşi batır ve demlen. Misal: Ada Balık Fethi’nin Yeri’nde yahut Çiftlikköy’deki ufacık tefecik Kaptan Balık’ta.

5. Reisdere’deki Kolburano’s’un pizzalarını mideye indir, köy içindeki Momo, Cin ve Kapha arasında köşe kapmaca oyna, kalabalıktan sıkılınca Yek’e sığın, gece sonunda Pug’ın bol kalorili atıştırmalıklarını sil süpür ve ertesi sabah pişmanlık içinde kıvran.

6. Gece yarısından sonra bünyen hâlâ eğlence istiyorsa Single Fin’e, Dusk’a, Öküz’e ya da Maia’ya git. Sabaha karşı Maia’da havuza Dusk’ta ise denize gir. “Bunu da yaptım” diye bir

çentik at.

7. “Çok sağlıksız besleniyorum, bu kadar da olmaz” demeye başlarsan Peremere Otel içindeki Yaya Raw’ın keten tohumlu krakerlerine, chia tohumlu kaselerine takıl.

8. İlla ki Fahri’nin Yeri’ne gidip mezelen.

9. Alaçatı’nın yeni Alavya’sı Agrovela’nın havuzunda takıl.

BİR DOZ BODRUM

10. Süslen püslen ve Yalıkavak eğlencesinde görün: Fenix, Agency, 29, Hazine.

11. Bohem işi takıl: Bitez Sarnıç’ta güneşlen, Yalıçiftlik’teki Ent’in vejetaryen menüsüne dadan, Gündoğan’daki Sail Loft’ta Jabbar’ın çaldığı gecelerden birine denk gel, Gümüşlük’te Naif’e, Off Gümüşlük’e, Batı’ya git. Ayrıca Xuma’nın plaj partilerinden birinde kop kop.

12. Canın euro üzerinden hesap ödemek istiyorsa soluğu Mandarin’in mekanlarından birinde al. İki adım ötedeki İl Riccio’ya da uğra ve deniz ürünlerine doy.

13. Bir gün Kos’a geç, akşam Barbouni’de yemek ye, Christos’a selam söyle.





BAŞKA BAŞKA...

14. Mikonos’un hatta Patmos’un dahi suyu çıktı, en iyisi şu adalardan birine git:

Hydra, Spetses, hatta ve hatta Kuşadası’nın dibindeki Samos.

15. Kabak Koyu’na uğra. Turan Hill, Shambala, Perdue; artık hangisi denk gelirse oralarda oksijene doy, uyuyorsa yoga kamplarına katıl.

16. Kabak’tan kalk Kalkan ve Kaş’a yakın Prima Donna’da gün batır, kafanı dinle, içindeki çocuğa filan sarıl.





17. Kaş’ı unutma. Aylin Aslım’ın barı Gagarin’e uğra, Gelos’un mezelerini tat, Memed’in Yeri’nde demlen, Oburus Momus’u da ihmal etme.

18. Bu yazın gözdelerinden Akyaka’ya git, kite dersi al, akşam olunca kite meraklısı ahaliyle beraber topluca no22 Riders Inn’de Emre Koca’nın müzikleriyle coş, Deli Memet’in kokteyllerini içerken dedikodu yap, Azmak kıyısındaki Olta’da rakı balık keyfine var, gece sonunda Hasan Usta’da lahmacun ye.

19. Marmaris’teki Bonjuk’u unutma, orada hem deniz hem günbatımı şahane oluyor.

20. Datça’daki Maradona Restoran’a ve Culinarium’a git, Palamutbükü plajında yüz.

21. Dozunda lüks, bol seçenekli koy ve Bodyism seviyorsan D Maris Bay’e uğra.





OLMAZSA OLMAZ

22. Hâlâ dinlemediysen arabayla giderken mesela Jabbar’ın şarkısı “Raf”ını bir kez çal.

23. Alternatif Türkçe müzikleri keşfet: Sena Şener’in melankolik şarkılarını, Manuş Baba’nın “Dönersen Islık Çal”ını ya da Adamlar’ın “Koca Yaşlı Şişko Dünya”sını...

24. Aleyna Tilki’nin şarkısından hoşlandığını gizleme, kalk zıpla. Edis’in “Çok Çok”unu dinleyip manasız salınmalarla kendinden geç.

25. Hâlâ izlemediysen şu dizileri izlemeye başla: “Gypsy”, “The Handmaid’s Tale”.