Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Onur BAŞTÜRK>10 maddede Atiye
"Onur Baştürk" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Onur Baştürk" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

10 maddede Atiye

1 Ocak 2020

Beren Saat’li “Atiye” sınıfı geçti mi? “Atiye” hangi yabancı dizilere benziyor? İlk sezon bitince ne hissettiriyor? İşte 10 maddede “Atiye” raporu...

1. Bir bölüm bittikten sonra diğerini merak ediyorsun.
İşte budur!

2. “Hakan: Muhafız” gibi zorlama bir süper kahraman hikayesinden sonra “Atiye” eli yüzü düzgün, heyecan verici bir gizem dizisi.

3. Evet, dizinin bazı sahneleri “Dark”ı anımsatıyor. Özellikle mağaradaki bazı sahneler.
Ya da geçmiş ve gelecek zamana takılmamayı öğütleyen sözler sarf edildiği zaman...

4. Ona bakarsanız paralel evren meselesi de var. Orada da “The OA”in ikinci sezonuna göz kırpıyor.

5. Zaten “Atiye”nin konusu daha önce birçok film ya da dizide gördüğümüz konuların bir karması. Her şeyden bir tutam var. İyi bir dizi izleyicisi bunu hemen fark eder. “Atiye” hepsinin odağına Göbeklitepe’yi yerleştirerek farklı olmaya çalışıyor. Bunu başarıyor da.

6. Lakin Göbeklitepe tamam da Nemrut’a neden gidiyor karakterler, orası tam belli değil.

7. En anlamlı sahnelerden biri dağdaki yeniden doğuş sahnesi.

8. En kötü sahneler sevişme sahneleri. Karakterler sevişme sahnesi başlar başlamaz düzgün bir şekilde kıyafetlerini çıkarmaya çalışıyor her seferinde. Fazla otomatik. Fazla üzerinde çalışılmış.

9. Keza “Atiye”nin sevişme sahnesiyle konuşulması hem absürt hem dizinin içeriğine yazık.

10. Ara ara kopukluklar bazen rahatsız edici. Ama bu tarz şeyler başka dizilerde de var. Kendi dizimiz diye takılıyoruz bu kadar ötesine berisine.
Sonuç: Ben beğendim, iyi iş çıkarılmış.
Tek olumsuz tarafı şu: İşlediği konuları çok cesur ele alamadığı için fenomen olmanın kıyısından dönmüş “Atiye”. Arada kalmış.

Beren Saat’in o paylaşımlarının sırrını çözdüm

Beren Saat geride bıraktığımız 2019 yılı içinde kafaları karıştıran, bin çeşit psikolojik analiz savrulmasına neden olan Instagram paylaşımlarını tam da “Atiye” dizisi çekimlerinde ya da çekim bittikten sonra yapmıştı.
Diziyi izleyince o paylaşımların nedenini anladım.
Atiye karakterinden gerçekten etkilenmiş Beren Saat.
Onun değişiminden, hayatını gözden geçirmesinden ve geçmiş travmalarıyla yüz yüze gelmekten kaçınmamasından...
Tıpkı Atiye gibi hayatını altüst edip ne olacağını görmek istemiş gibi Beren Saat.
Dizide bununla ilgili bir laf var hatta:
“Hayatını altüst etmekten korkuyorsun. Peki altının üstünden daha iyi olmayacağını nereden biliyorsun?”
Bu arada söylemeden geçemem:
Çoğu sahnede Beren Saat sanki kendisini oynuyor gibi.
Öyle bir havası da var...

Yeni yıldan popüler kültür dilekleri

Umarım 2020’de de saygı albümleri yapılmaya devam edilmez.

İçimiz dışımız özeni eksik saygı albümü oldu...

Umarım bir YouTube fenomeni daha (mesela Danla Biliç sırada olabilir) şarkı yayınlayıp “Benim derdim müzik ya da konser değil, sadece güzel iş olsun” diye klişe bir açıklama yapmaz.

Umarım YouTube fenomenleri sonu gelmeyen “challenge” videolarından vazgeçip yeni bir şey yaratır.

Umarım dijital platform dizileri örnek olur da, birbirine bağıran çağıran ve tecavüz eden Türk dizisi karakterlerinden bir süre kurtuluruz.

 

 

 

X
Onur BAŞTÜRK Onur BAŞTÜRKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Kim şampiyon olacakUğur MELEKEKim şampiyon olacak?01.01.2020
Düğünüme 1 ay kala terk edildimGüzin AblaDüğünüme 1 ay kala terk edildim01.01.2020
75 yıl sonra sahibine ulaşan tabloİhsan Yılmaz75 yıl sonra sahibine ulaşan tablo01.01.2020
4 depresyon sorusuOsman MÜFTÜOĞLU4 depresyon sorusu01.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.