Beren Saat’li “Atiye” sınıfı geçti mi? “Atiye” hangi yabancı dizilere benziyor? İlk sezon bitince ne hissettiriyor? İşte 10 maddede “Atiye” raporu...
1. Bir bölüm bittikten sonra diğerini merak ediyorsun.
İşte budur!
2. “Hakan: Muhafız” gibi zorlama bir süper kahraman hikayesinden sonra “Atiye” eli yüzü düzgün, heyecan verici bir gizem dizisi.
3. Evet, dizinin bazı sahneleri “Dark”ı anımsatıyor. Özellikle mağaradaki bazı sahneler.
Ya da geçmiş ve gelecek zamana takılmamayı öğütleyen sözler sarf edildiği zaman...
4. Ona bakarsanız paralel evren meselesi de var. Orada da “The OA”in ikinci sezonuna göz kırpıyor.
5. Zaten “Atiye”nin konusu daha önce birçok film ya da dizide gördüğümüz konuların bir karması. Her şeyden bir tutam var. İyi bir dizi izleyicisi bunu hemen fark eder. “Atiye” hepsinin odağına Göbeklitepe’yi yerleştirerek farklı olmaya çalışıyor. Bunu başarıyor da.
6. Lakin Göbeklitepe tamam da Nemrut’a neden gidiyor karakterler, orası tam belli değil.
7. En anlamlı sahnelerden biri dağdaki yeniden doğuş sahnesi.
8. En kötü sahneler sevişme sahneleri. Karakterler sevişme sahnesi başlar başlamaz düzgün bir şekilde kıyafetlerini çıkarmaya çalışıyor her seferinde. Fazla otomatik. Fazla üzerinde çalışılmış.
9. Keza “Atiye”nin sevişme sahnesiyle konuşulması hem absürt hem dizinin içeriğine yazık.
10. Ara ara kopukluklar bazen rahatsız edici. Ama bu tarz şeyler başka dizilerde de var. Kendi dizimiz diye takılıyoruz bu kadar ötesine berisine.
Sonuç: Ben beğendim, iyi iş çıkarılmış.
Tek olumsuz tarafı şu: İşlediği konuları çok cesur ele alamadığı için fenomen olmanın kıyısından dönmüş “Atiye”. Arada kalmış.
Beren Saat’in o paylaşımlarının sırrını çözdüm
Beren Saat geride bıraktığımız 2019 yılı içinde kafaları karıştıran, bin çeşit psikolojik analiz savrulmasına neden olan Instagram paylaşımlarını tam da “Atiye” dizisi çekimlerinde ya da çekim bittikten sonra yapmıştı.
Diziyi izleyince o paylaşımların nedenini anladım.
Atiye karakterinden gerçekten etkilenmiş Beren Saat.
Onun değişiminden, hayatını gözden geçirmesinden ve geçmiş travmalarıyla yüz yüze gelmekten kaçınmamasından...
Tıpkı Atiye gibi hayatını altüst edip ne olacağını görmek istemiş gibi Beren Saat.
Dizide bununla ilgili bir laf var hatta:
“Hayatını altüst etmekten korkuyorsun. Peki altının üstünden daha iyi olmayacağını nereden biliyorsun?”
Bu arada söylemeden geçemem:
Çoğu sahnede Beren Saat sanki kendisini oynuyor gibi.
Öyle bir havası da var...
Yeni yıldan popüler kültür dilekleri
◊ Umarım 2020’de de saygı albümleri yapılmaya devam edilmez.
İçimiz dışımız özeni eksik saygı albümü oldu...
◊ Umarım bir YouTube fenomeni daha (mesela Danla Biliç sırada olabilir) şarkı yayınlayıp “Benim derdim müzik ya da konser değil, sadece güzel iş olsun” diye klişe bir açıklama yapmaz.
◊ Umarım YouTube fenomenleri sonu gelmeyen “challenge” videolarından vazgeçip yeni bir şey yaratır.
◊ Umarım dijital platform dizileri örnek olur da, birbirine bağıran çağıran ve tecavüz eden Türk dizisi karakterlerinden bir süre kurtuluruz.
10 maddede Atiye
Beren Saat’li “Atiye” sınıfı geçti mi? “Atiye” hangi yabancı dizilere benziyor? İlk sezon bitince ne hissettiriyor? İşte 10 maddede “Atiye” raporu...
1. Bir bölüm bittikten sonra diğerini merak ediyorsun.
İşte budur!
2. “Hakan: Muhafız” gibi zorlama bir süper kahraman hikayesinden sonra “Atiye” eli yüzü düzgün, heyecan verici bir gizem dizisi.
3. Evet, dizinin bazı sahneleri “Dark”ı anımsatıyor. Özellikle mağaradaki bazı sahneler.
Ya da geçmiş ve gelecek zamana takılmamayı öğütleyen sözler sarf edildiği zaman...
4. Ona bakarsanız paralel evren meselesi de var. Orada da “The OA”in ikinci sezonuna göz kırpıyor.
5. Zaten “Atiye”nin konusu daha önce birçok film ya da dizide gördüğümüz konuların bir karması. Her şeyden bir tutam var. İyi bir dizi izleyicisi bunu hemen fark eder. “Atiye” hepsinin odağına Göbeklitepe’yi yerleştirerek farklı olmaya çalışıyor. Bunu başarıyor da.
6. Lakin Göbeklitepe tamam da Nemrut’a neden gidiyor karakterler, orası tam belli değil.
7. En anlamlı sahnelerden biri dağdaki yeniden doğuş sahnesi.
8. En kötü sahneler sevişme sahneleri. Karakterler sevişme sahnesi başlar başlamaz düzgün bir şekilde kıyafetlerini çıkarmaya çalışıyor her seferinde. Fazla otomatik. Fazla üzerinde çalışılmış.
9. Keza “Atiye”nin sevişme sahnesiyle konuşulması hem absürt hem dizinin içeriğine yazık.
10. Ara ara kopukluklar bazen rahatsız edici. Ama bu tarz şeyler başka dizilerde de var. Kendi dizimiz diye takılıyoruz bu kadar ötesine berisine.
Sonuç: Ben beğendim, iyi iş çıkarılmış.
Tek olumsuz tarafı şu: İşlediği konuları çok cesur ele alamadığı için fenomen olmanın kıyısından dönmüş “Atiye”. Arada kalmış.
Beren Saat’in o paylaşımlarının sırrını çözdüm
Beren Saat geride bıraktığımız 2019 yılı içinde kafaları karıştıran, bin çeşit psikolojik analiz savrulmasına neden olan Instagram paylaşımlarını tam da “Atiye” dizisi çekimlerinde ya da çekim bittikten sonra yapmıştı.
Diziyi izleyince o paylaşımların nedenini anladım.
Atiye karakterinden gerçekten etkilenmiş Beren Saat.
Onun değişiminden, hayatını gözden geçirmesinden ve geçmiş travmalarıyla yüz yüze gelmekten kaçınmamasından...
Tıpkı Atiye gibi hayatını altüst edip ne olacağını görmek istemiş gibi Beren Saat.
Dizide bununla ilgili bir laf var hatta:
“Hayatını altüst etmekten korkuyorsun. Peki altının üstünden daha iyi olmayacağını nereden biliyorsun?”
Bu arada söylemeden geçemem:
Çoğu sahnede Beren Saat sanki kendisini oynuyor gibi.
Öyle bir havası da var...
Yeni yıldan popüler kültür dilekleri
◊ Umarım 2020’de de saygı albümleri yapılmaya devam edilmez.
İçimiz dışımız özeni eksik saygı albümü oldu...
◊ Umarım bir YouTube fenomeni daha (mesela Danla Biliç sırada olabilir) şarkı yayınlayıp “Benim derdim müzik ya da konser değil, sadece güzel iş olsun” diye klişe bir açıklama yapmaz.
◊ Umarım YouTube fenomenleri sonu gelmeyen “challenge” videolarından vazgeçip yeni bir şey yaratır.
◊ Umarım dijital platform dizileri örnek olur da, birbirine bağıran çağıran ve tecavüz eden Türk dizisi karakterlerinden bir süre kurtuluruz.