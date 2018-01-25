Ünye böreği Kıbrıs reçeli Rize çayı



Geçenlerde ziyafete gittiğimde “Sen fuara gel, asıl su börekleri Ünye’den taze taze gelecek” dedi.

Ben de ilk gününde soluğu, bu yıl 20’ncisi düzenlenen EMITT Turizm Fuarı’nda almaya karar verdim.

Yani siz bu yazıyı okurken ben EMITT’te farklı illerden, ülkelerden farklı lezzetler tadıyor olacağım.

Ünye Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Eren’den fuarın içinde inşa ettikleri evde

sadece su böreği değil Ünye lokumu ve kıvırma da (şerbeti olmayan bir tatlıymış, deneyip göreceğiz) olacağını öğrendim.

Geçen yıllarda Japonya standında soyalı mısır ızgara bile varmış...

Kıbrıs standında envai çeşit reçel...

Rize standında

ise çayların en güzeli...

Ve daha niceleri...

Stantları gezmek kolay, kilo almamak zor olacak.

Yerli turist eski konforu bulamayacak

EMITT’te ülkelerin, illerin yöresel ürünleri ve turistik cazibeleri sunulurken, oteller de tanıtım yapıyor.

Yani burada turizmin bu yılki nabzının nasıl attığı konusunda sağlam bir veri tabanı oluşmakta.

En çok merak edilen iç-dış turizm arasındaki dengenin bu yıl nasıl olacağı.

ETS’nin genel müdür yardımcısı Suat Özbek’e fuarı ve 2018 beklentilerini sordum.

İyi haberler verdi, özellikle yurtdışından gelen taleplerde olumlu sinyaller olduğunu söyledi.

Geçen yılla karşılaştırıldığında, özellikle İngiltere pazarında 3-4 katı fazla satış var.

Bunda Pound’un Euro’ya karşı değer kaybetmesinin etkisi büyük.

Türk pazarı böylelikle İngilizler için Avrupa’ya oranla daha avantajlı hale geldi.

Belçika ve Hollandalı turist sayısında da yüzde 40 artış, Almanya’da ise hareketlilik söz konusu.

Rus turistlerin de özellikle Antalya’yı yeniden mesken tutması bekleniyor.

İşte bu noktada yerli turiste bir uyarıda bulunmak gerek.

Kur farkından dolayı Türkiye’deki otel fiyatlarında geçen yıla oranla artış olması kaçınılmaz.

Dahası yabancı turist sayısındaki yükseliş nedeniyle yerli turist son iki yılda yaşadığı konforu, son dakika kolaylıklarını da bulamayacak.

Tavsiyem, hazır erken rezervasyon sigortası varken elinizi çabuk tutmanız, fiyatlar daha uygun ve yer de müsaitken tatil planlarınızı netleştirmeniz.

Erken rezervasyon sigortası şahane bir şey.

Son anda vazgeçseniz bile riski minimuma indiriyor.

Bu sayede ayrılan yerler 3 gün öncesine kadar, sadece yüzde 1 zararla iptal

edilebiliyor.

Erken rezervasyon yapmamak için bir neden bırakmıyor.

Bu Ölümlü Dünya’yı görün

Fragmanı izlediğimde şaşırmış, işte Türk sinemasında hiç alışık olmadığımız farklı, absürt bir komedi anlayışı demiştim.

Benim gibi merakla, sabırsızlıkla bekleyeni de çoktu Ölümlü Dünya’nın.

Bunda Ali Atay’ın bir önceki filmi Limonata’nın da etkisi büyük tabii.

Bir de eli silahlı kadroya bakalım; Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, Feyyaz Yiğit, Doğu Demirkol...

Sağlam adamlar geçidi...

Filmi basın gösteriminde izledim.

Yarın siz de göreceksiniz, çok güleceksiniz, hızlı tempo sayesinde nabzınızın atışı değişecek, pek çok sahnede oyunculuklara hayran kalacak, sıra dışı anlatım dilinden etkilenecek, Türk sineması adına umutlanacaksınız.

Feyyaz Yiğit öyle bir döktürmüş ki, izlemeye doyulmuyor.

Meltem Kaptan ve İrem Sak’ın arabadaki diyaloğu enfes.

Alper Kul’un bankadan sesli şifreyle para çekmeye çalışma sahnesindeki kahkahalar hâlâ kulaklarımda; Mermer Merve’yle yıktı geçti ortalığı.

Ölümlü Dünya yarın vizyona giriyor, tavsiyeler tavsiyesi.