Uçak değil insanlık düştü

Kazada hayatlarını kaybetmelerinin ardından çıkan haberlere, yazılanlara, çizilenlere hem çok üzüldüm hem de çok öfkelendim.

11 can gitmiş, gencecik insanlar hayata veda etmişler.

Hem onları hem de geride kalanları, sevenlerini, ailelerini düşününce insanın canı yanıyor, üzülüyor.

Ama bir kez daha anladım ki insan dediğin bin türlüymüş.

Canı yanmayanı, can yakmayı seveni varmış.

“Dubai’ye bekarlığa vedaya giden zengin kızları, bize ne” diyenler gördüm.

Kıyafetlerini eleştirenler, “Böyle giyinirlerse...” yazanlar gördüm.

Dilinden Mina’nın parasını, jetini düşürmeyenlerle karşılaştım.

“Türkiye’nin suyu mu çıkmış, başka ülkeye özel uçakla gidersen bu olur”lar okudum.

Sahip olamadıklarına hasetle bakanların bu tür yorumlarını okudukça kalbim sıkıştı.

Acıyı hissederken etiketlere takılmak.

İmkanları daha iyi, daha zengin birinin ölümünün ardından bu kadar alçalmak!

Yazıklar olsun!

Kızların son fotoğrafları gözümün önünde.

Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar. Acılı ailelerine, sevenlerine sabırlar diliyorum.

Erkekler, Futbol ve Dahası

Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın.

Güzel bir üçlü, oyunda da dedikleri gibi Mazhar Fuat Özkan gibi, Metin Ali Feyyaz gibi...

Oyunun adı Erkekler, Futbol ve Dahası.

Erkekler, kadınlar, ilişkiler, iş, güç, futbol, aile, anne, baba, hayat, ölüm, intihar.

Hayatla sorunlu, aradığını bulamamış, bunalımın eşiğinde üç erkek.

Aynı apartmanda başlayan ve kafalarda şirin babanın köyüne kadar uzanan bir yolculuk.

Güldürürken düşündüren bir oyun.

Roller şahane dağılmış.

Koyu Beşiktaşlı Celil Nalçakan, Beşiktaş’tan nefret eden bir karakteri oynarken, Galatasaraylı Cem Davran hayatını Kara Kartal’a adamış bir adam rolünde.

İyi yazılmış tiyatro oyunları, iyi kadroyla buluşunca izleyici de hakkını veriyor.

Engin Alkan’ın yönettiği, Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı oyunu CKM’de erkek ve kadın sayısının eşit dağıldığı, dopdolu bir salonda izledim. Ayakta alkışlandı.

Kadınların da kendileri için çok şey bulacağı, erkekleri daha yakından tanıyacakları Erkekler, Futbol ve Dahası’nı takip edin, bir yerde yakalayın derim.

Silah icat edilmesin isterdim

Erkekler, Futbol ve Dahası oyununda rol alan Celil Nalçakan’ın futbolla ilgili ilginç bir totemi var.

İkinci yarının ilk 10 dakikasını izlemezmiş.

Bir başka takıntısı da yükseklikle ilgili.

Yüksekten korkuyor.

Ama tiyatro oyununun sonunda bir kale direğinin üzerinden atlamak zorunda.

Olan Cem Davran’a oluyor ama. Atlarken onun kolunu sıkıyor çünkü.

Oyuna başladıkları günden beri Cem’in kolu mosmor.

Celil’le sadece futbol konuşmadık tabii.

Oyunda kadın erkek ilişkisini bir türlü rayına oturtamayan, sürekli hüsrana uğrayan bir karakteri canlandıran oyuncu, “Kalbini çalacak kadın hangi yemeği iyi yapmalı?” sorusuna da şahane cevap verdi:

“Yemek yapmayı bilmesine bile gerek yok, kalbi olsun, iyi insan olsun yeter...”

Ve en güzel soru-cevabı sona sakladım.

“Neyi icat etmek isterdin Celil?”

“Neyi icat etmeyi değil de neyin icat edilmemesini isterdim sorusuna cevabım net; silahın icat edilmemesini isterdim...”

Hakan Altun’dan derbi yorumu

Hakan Altun’un koyu bir Beşiktaşlı olduğunu hepimiz biliyoruz.

Milyon TV’de yayınlanan yeni programım Gece Sahnesi’ne telefonla bağlandığında biraz futbol ve kırmızı kartların havalarda uçuştuğu derbileri de konuştuk.

Çok güzel bir cümle kurdu Hakan: “Ezeli rekabet devam edecek ama diğer takımlardan da canımızı vereceğimiz dostlarımız var, renkler kadar yürekler de önemli.”

Türk futbolu işte böyle “maç biter dostluk kazanır” diye düşünen taraftarlarla daha güzel.