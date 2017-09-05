Trend trend trend

“No make up” saçmalığından kurtuluyoruz artık.

“Washed look”la çok değil ama biraz renklenmenin zamanı geldi. Hafif güneşte kalmış etkisi yaratan pembe allıklar, dudak rengine yakın bir rujla taze, minimal ve doğal bir görüntü elde edip yılı böyle geçireceğiz.

Kirpiklerde yeni moda neon renkler.

Rimellerde pembe, yeşil ve mavi modası var.

Tek sorun alerjik, hassas gözlere dokunması.

Bende öyle oldu ne yazık ki.

Diş bakımı da modaya dahil oluyor.

Farklı konseptlerdeki, özellikle de kaplumbağa şekilli diş fırçaları hediye olarak paylaşılmaya başlandı.

Diş macunlarında ise organik olanlar moda.

Wasabi’li diş macunu çıkmış, onu da merak etmedim değil!

Ve ojeler.

Oje de denmez belki, aksesuvar aslında.

Renkli, tüylü ve hatta zincirli ojelerle tırnaklar bir başka duracak bu yıl.

O eller nasıl yıkanır, onu bilemedim tabii.

Kullanımı zor ama havalı olduğu kesin.





Çok çalışıyoruz

İyi bir anne-baba olmak, çocuk yetiştirmek bir iş.

Anne-babamıza iyi bir evlat olabilmek, sağlıklarıyla ilgilenmek, belli aralıklarla ziyaret etmek bir iş.

Arkadaşlıkları sürdürebilmek mesai istiyor, belli aralıklarla arayacak, dert dinleyecek, vakit geçireceksin, zor gününde yanında olacaksın, o da iş yani.

İyi bir ilişki, evlilik yürütmek iş, 24 saat mesai gerektiriyor, hem de en yorucusu ve belki de en zoru.

Sağlıklı kalabilmek için yapılan spor da bir iş, günde kaç adım koşacaksın, kaç saat salonda çalışacaksın? İş yani, zorunlu.

Sosyal medyamızı yönetmek bir iş, fotoğraf çekecek, yazı yazacak, paylaşacak doğru zaman bulacaksın.

Para kazandığımız iş zaten iş.

Hayatımız çalışmakla geçiyor.

Her şey işse bu hayatta, hayat ne?

Güvende değiliz

Selena Gomez’in hesabının hack’lenip, eski erkek arkadaşı Justin Bieber’ın çıplak fotoğraflarının ortaya dökülmesinin üstünden birkaç gün bile geçmeden Instagram yeni bir skandalla çalkalandı.

Tam 6 milyon popüler kullanıcının şifresi hack’lendi, telefon numaraları, e-mail hesapları ortalığa döküldü.

George Orwell’ın “1984”ü fazlasıyla gerçek olmuşken, sadece yaptıklarımıza değil artık saklamaya çalıştıklarımıza bile ulaşılıyor.

Hiçbir şeyimiz güven altında değil.

Bir şey yazarken, bir fotoğraf çekip yollarken 10 değil, 100 kere, 1000 kere düşünmek, tartmak lazım.