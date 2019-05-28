Tik Tok’la sokakta mama var

Dünyada 500 milyon, Türkiye’de ise 12 milyon aktif kullanıcısı olan video paylaşım uygulaması Tik Tok, sosyal sorumluluk projelerine hayvanları da dahil etti.
#sokaktamamavar hashtag’i ile video çeken kullanıcılar sayesinde aralarında HAÇİKO’nun da olduğu pek çok dernek ve barınağa mama yardımı yapılacak.
Hatta biz bununla kalmayacağız, aldığımız mamaları Türkiye Gezginler Derneği ile birlikte yarın 16.00-18.00 arasında Birinci Levent meydanında sokakta besleme yapmak isteyenlere hediye paketleri olarak dağıtacağız.
Ayrıca sahiplendirilmek istenen kedi ve köpeklerin fotoğrafları da şövalyeler üzerinde sergilenecek.
Evlerinde bir dost isteyenler, pet shop yerine yarın Levent’e gelsinler.
Ben de hem mama dağıtmak hem de ödül alacak en başarılı üç videoyu değerlendirmek üzere orada olacağım.
Bu etkinlik Çin Tik Tok kanalı tarafından da yayınlanacak.
#sokaktamamavar videolarınızı bekliyoruz, unutmayın her video sokaktaki canlara mama olacak.
Eşref Kolçak’a ayıp ettik
2017’de, Altın Kelebek Ödül Töreni’nin hemen ardından “Yapımcılara sesleniyorum” başlığı altında şöyle yazmışım:
“Eşref Kolçak törende hemen arkamda oturduğu için en çok onunla sohbet ettim. 8 yıl önce eşini, sonra da oğlu Harun Kolçak’ı kaybetmesinin ardından artık kendisinin de ölümü beklediğini söyledi; ‘Sağlıklı bir ölüm olsun, başka bir şey istemiyorum’ diyerek.
Biz önemli insanların değerlerini onları kaybettikten sonra daha iyi anlıyoruz. Harun Kolçak, gecede Altın Kelebek alan son albümünün yapımcısı Umut Kuzey’in de dediği gibi son iki senesinde başarıyı ve alkışı gördü. Peki ya Eşref Baba?
Son yıllarım dediği şu zamanlarda sanatını icra edeceği bir yapımda rol almayı hak etmiyor mu?
Mezar taşına ‘sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır’ diye yazdırdığını söyledi bana. Buradan yapımcılara sesleniyorum, Eşref Kolçak gibi sanatına âşık, değerli bir oyuncu bir rolü hak ediyor. Bunu sağlayacak duyarlı yapımcıya ve yönetmene şimdiden teşekkür ediyorum. Ve müjdeyi bu köşeden ilan etmek için sabırsızlıkla bekliyorum.
Yıl 2018, bu kez “çalışarak ölmek istiyorum” deyip “bizi çalıştırmayarak öldürüyorsunuz” dedikten 15 gün sonra vefat eden Fikret Hakan’ı örnek veren Eşref Kolçak için Magazin Konseyi’nde yine şöyle yazdım:
“Yurtdışında yaşı çok daha ileri olan oyuncular mesleklerini yapmaya devam ediyorlar. Çalışmanın sanatçıları ayakta ve zinde tuttuğunu düşünüyorum ve bu konuda Eşref Kolçak’a hak veriyorum. Umarım onu da seveceği güzel bir rolde görürüz.”
Olmadı.
Yılların oyuncusu, emektarı Eşref Kolçak son zamanlarını istediği gibi yaşayamadı, arzu ettiği gibi setlere dönemedi.
Bunun suçu herkeste, ona bir rolü çok gören, feryadına kulak vermeyen yapımcılarda.
Umarım gittiği yerde eşiyle, oğluyla birlikte huzuru bulur. Biz onu gelecek kuşaklara yazdığı ölümsüz mektuplarla, filmleriyle, “Güle Güle” ile, “Bir Şoförün Gizli Defteri”yle, “Namus Uğruna” ile, “Yıkılmayan Adam”la, “Düşman Yolları Kesti”yle anmaya devam edeceğiz.
Biz filmlerde Yeşilçam’ın devlerini görmeyi çok istiyoruz.
Şu anda hayatta olan Yeşilçam emektarlarının, büyüklerimizin, değerlerimizin ömürlerini adadıkları mesleklerinde hak ettikleri ilgiyi görmeleri dileğiyle...
GOT finali yeniden çekilir mi?
Ekşi Sözlük’te “Game of Thrones’un son sezonunun yeniden çekilmesi” diye bir başlık görünce heyecanlandım.
Herkes gibi ben de beğenmemiştim izlediğim finali.
Sezon başından beri hümanist tavırlarıyla sevdiğimiz karakterler bile birden şeytani tavırlar takınmıştı.
Dağ fare doğurmuştu.
Bu kadar tepki aldığına göre gayet de yeniden çekilebilirdi son bölümler.
Zaten yeniden çekilsin kampanyalarında 500 binin üzerinde imza hedeflendi, toplanan imza 1 milyonu geçti.
Ama başlığın altındaki kaynak videoyu tıklayınca gerçek ortaya çıktı.
Kaynak bir video klibe yönlendiriyordu tıklayanları; Kenan Doğulu’nun “Kandırdım” şarkısına.
Kısa da sürse hayali bile güzeldi yeniden çekilecek bir finalin.
Neyse, belki de yıllar sonra bile olsa birileri düşünür yeniden çekmeyi.
Ya da gündemde olan “GOT”tan 5 bin yıl öncesini anlatan seriyle idare etmeye çalışırız.
Tik Tok’la sokakta mama var
Dünyada 500 milyon, Türkiye’de ise 12 milyon aktif kullanıcısı olan video paylaşım uygulaması Tik Tok, sosyal sorumluluk projelerine hayvanları da dahil etti.
#sokaktamamavar hashtag’i ile video çeken kullanıcılar sayesinde aralarında HAÇİKO’nun da olduğu pek çok dernek ve barınağa mama yardımı yapılacak.
Hatta biz bununla kalmayacağız, aldığımız mamaları Türkiye Gezginler Derneği ile birlikte yarın 16.00-18.00 arasında Birinci Levent meydanında sokakta besleme yapmak isteyenlere hediye paketleri olarak dağıtacağız.
Ayrıca sahiplendirilmek istenen kedi ve köpeklerin fotoğrafları da şövalyeler üzerinde sergilenecek.
Evlerinde bir dost isteyenler, pet shop yerine yarın Levent’e gelsinler.
Ben de hem mama dağıtmak hem de ödül alacak en başarılı üç videoyu değerlendirmek üzere orada olacağım.
Bu etkinlik Çin Tik Tok kanalı tarafından da yayınlanacak.
#sokaktamamavar videolarınızı bekliyoruz, unutmayın her video sokaktaki canlara mama olacak.
Eşref Kolçak’a ayıp ettik
2017’de, Altın Kelebek Ödül Töreni’nin hemen ardından “Yapımcılara sesleniyorum” başlığı altında şöyle yazmışım:
“Eşref Kolçak törende hemen arkamda oturduğu için en çok onunla sohbet ettim. 8 yıl önce eşini, sonra da oğlu Harun Kolçak’ı kaybetmesinin ardından artık kendisinin de ölümü beklediğini söyledi; ‘Sağlıklı bir ölüm olsun, başka bir şey istemiyorum’ diyerek.
Biz önemli insanların değerlerini onları kaybettikten sonra daha iyi anlıyoruz. Harun Kolçak, gecede Altın Kelebek alan son albümünün yapımcısı Umut Kuzey’in de dediği gibi son iki senesinde başarıyı ve alkışı gördü. Peki ya Eşref Baba?
Son yıllarım dediği şu zamanlarda sanatını icra edeceği bir yapımda rol almayı hak etmiyor mu?
Mezar taşına ‘sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır’ diye yazdırdığını söyledi bana. Buradan yapımcılara sesleniyorum, Eşref Kolçak gibi sanatına âşık, değerli bir oyuncu bir rolü hak ediyor. Bunu sağlayacak duyarlı yapımcıya ve yönetmene şimdiden teşekkür ediyorum. Ve müjdeyi bu köşeden ilan etmek için sabırsızlıkla bekliyorum.
Yıl 2018, bu kez “çalışarak ölmek istiyorum” deyip “bizi çalıştırmayarak öldürüyorsunuz” dedikten 15 gün sonra vefat eden Fikret Hakan’ı örnek veren Eşref Kolçak için Magazin Konseyi’nde yine şöyle yazdım:
“Yurtdışında yaşı çok daha ileri olan oyuncular mesleklerini yapmaya devam ediyorlar. Çalışmanın sanatçıları ayakta ve zinde tuttuğunu düşünüyorum ve bu konuda Eşref Kolçak’a hak veriyorum. Umarım onu da seveceği güzel bir rolde görürüz.”
Olmadı.
Yılların oyuncusu, emektarı Eşref Kolçak son zamanlarını istediği gibi yaşayamadı, arzu ettiği gibi setlere dönemedi.
Bunun suçu herkeste, ona bir rolü çok gören, feryadına kulak vermeyen yapımcılarda.
Umarım gittiği yerde eşiyle, oğluyla birlikte huzuru bulur. Biz onu gelecek kuşaklara yazdığı ölümsüz mektuplarla, filmleriyle, “Güle Güle” ile, “Bir Şoförün Gizli Defteri”yle, “Namus Uğruna” ile, “Yıkılmayan Adam”la, “Düşman Yolları Kesti”yle anmaya devam edeceğiz.
Biz filmlerde Yeşilçam’ın devlerini görmeyi çok istiyoruz.
Şu anda hayatta olan Yeşilçam emektarlarının, büyüklerimizin, değerlerimizin ömürlerini adadıkları mesleklerinde hak ettikleri ilgiyi görmeleri dileğiyle...
GOT finali yeniden çekilir mi?
Ekşi Sözlük’te “Game of Thrones’un son sezonunun yeniden çekilmesi” diye bir başlık görünce heyecanlandım.
Herkes gibi ben de beğenmemiştim izlediğim finali.
Sezon başından beri hümanist tavırlarıyla sevdiğimiz karakterler bile birden şeytani tavırlar takınmıştı.
Dağ fare doğurmuştu.
Bu kadar tepki aldığına göre gayet de yeniden çekilebilirdi son bölümler.
Zaten yeniden çekilsin kampanyalarında 500 binin üzerinde imza hedeflendi, toplanan imza 1 milyonu geçti.
Ama başlığın altındaki kaynak videoyu tıklayınca gerçek ortaya çıktı.
Kaynak bir video klibe yönlendiriyordu tıklayanları; Kenan Doğulu’nun “Kandırdım” şarkısına.
Kısa da sürse hayali bile güzeldi yeniden çekilecek bir finalin.
Neyse, belki de yıllar sonra bile olsa birileri düşünür yeniden çekmeyi.
Ya da gündemde olan “GOT”tan 5 bin yıl öncesini anlatan seriyle idare etmeye çalışırız.