Star Wars’ta ölüp ölüp dirilenler

Seneler seneler önce başlayan “Skywalker” efsanesinde sona gelindi.
Bundan 40 yıl kadar önce hiç de alışık olunmayan yaratıklar, efektler ve bir kendini bulma, iyi ile kötünün savaşı, gücün karanlık tarafındaki mücadele hikayesi ile hayatımıza giren “Star Wars” efsanesi yıllar içinde sadece bir film serisi olarak kalmamış, aynı zamanda oyuncaklarından oyunlarına ciddi bir sektör haline gelmişti.
“Star Wars: Episode 3-Revenge of the Sith” bir sinema efsanesi olarak akıllarımıza yerleşti.
Seri Disney’e geçtikten sonra çekilen son üçleme, “Star Wars” hayranları için hayal kırıklıklarıyla doluydu.
“Star Wars: Episode 8-The Last Jedi” serinin en kötü halkası olarak tarihe geçmişken, bu hafta sonu vizyona giren “Star Wars: Episode 9-Rise of the Skywalker”, “Bir önceki kötünün bir tık iyisi ama ortalamanın çok altında” dedirtti.
Filmi ikinci kez izlediğim salonda yaş ortalaması 18-30, cinsiyet dağılımı ise erkeklerden yanaydı.
Kurgu, aksiyon ve efektler konusunda başarılı olan filmin en büyük sorunu tabii ki senaryosunda.
Tutarsızlıklar ve zorlamalarla dolu olan hikayede ölüp ölüp dirilenler mi dersiniz, anlamsız mucizeler mi, derinliksiz karakterler mi, nereden tutsanız elinizde kalıyor.
Seviye ilkokul dersem bana kızanlar olacaktır ama eminim bu cümleme katılan “Star Wars” hayranları da olacaktır.
Şahane başlayan bir seri, son üç filmde bu hale gelmemeliydi.
Yine de boş koltuklara gösterilen filmlerle dolu sinema salonlarımıza bir hareket ve bereket getirdiği için “Star Wars: Episode 9-Rise of Skywalker”a teşekkürü bir borç biliyorum.
r2d2 hayranları Facebook’ta toplanıyor
“Star Wars” fanları, serinin en sempatik robotu r2d2’nun senaristlerin elinde heba olduğunu düşünüyor.
r2d2’nun içindeki insan olarak bu robota hayat veren İngiliz aktör Kenny Baker’ın bundan üç yıl önce ölmüş olmasının da robotun bu filmde iyice geri planda kalmasında etkisi vardır belki.
Gerçekten de son filmde c3pO öne çıksa da r2d2 maalesef hayli geride kalmış.
Benim bayıldığım ve son filmlerde diğer klasik robotlardan rol çalan bb8 ise her zamanki gibi formunda.
r2d2 hayranları dışarıda boş durmuyor ama.
“Star Wars” filmlerinde robotlar üzerine çalışmış olan Lee Towersey’in kurduğu gruba Facebook üzerinden üye olabiliyorsunuz.
Londra’ya gidecekler, Towersey’in robot yapım atölyelerine de katılabiliyor.
Bu atölyeler hem eğlence hem de sosyal sorumluluk amaçlı.
Toplanan bağışlar yardım derneklerine aktarılıyor.
Londra’daki workshop’lar ve robot kazanmak için yapılan çekilişler, Towersey’in Facebook hesabından canlı yayınlanıyor.
r2d2 hayranları takipte olsun.
Unutulmaz bir dizi repliği
“Asla sarılmaya güvenme, sadece yüzünü gizlemenin bir yoludur.” (Doctor Who)
Star Wars’ta ölüp ölüp dirilenler
Seneler seneler önce başlayan “Skywalker” efsanesinde sona gelindi.
Bundan 40 yıl kadar önce hiç de alışık olunmayan yaratıklar, efektler ve bir kendini bulma, iyi ile kötünün savaşı, gücün karanlık tarafındaki mücadele hikayesi ile hayatımıza giren “Star Wars” efsanesi yıllar içinde sadece bir film serisi olarak kalmamış, aynı zamanda oyuncaklarından oyunlarına ciddi bir sektör haline gelmişti.
“Star Wars: Episode 3-Revenge of the Sith” bir sinema efsanesi olarak akıllarımıza yerleşti.
Seri Disney’e geçtikten sonra çekilen son üçleme, “Star Wars” hayranları için hayal kırıklıklarıyla doluydu.
“Star Wars: Episode 8-The Last Jedi” serinin en kötü halkası olarak tarihe geçmişken, bu hafta sonu vizyona giren “Star Wars: Episode 9-Rise of the Skywalker”, “Bir önceki kötünün bir tık iyisi ama ortalamanın çok altında” dedirtti.
Filmi ikinci kez izlediğim salonda yaş ortalaması 18-30, cinsiyet dağılımı ise erkeklerden yanaydı.
Kurgu, aksiyon ve efektler konusunda başarılı olan filmin en büyük sorunu tabii ki senaryosunda.
Tutarsızlıklar ve zorlamalarla dolu olan hikayede ölüp ölüp dirilenler mi dersiniz, anlamsız mucizeler mi, derinliksiz karakterler mi, nereden tutsanız elinizde kalıyor.
Seviye ilkokul dersem bana kızanlar olacaktır ama eminim bu cümleme katılan “Star Wars” hayranları da olacaktır.
Şahane başlayan bir seri, son üç filmde bu hale gelmemeliydi.
Yine de boş koltuklara gösterilen filmlerle dolu sinema salonlarımıza bir hareket ve bereket getirdiği için “Star Wars: Episode 9-Rise of Skywalker”a teşekkürü bir borç biliyorum.
r2d2 hayranları Facebook’ta toplanıyor
“Star Wars” fanları, serinin en sempatik robotu r2d2’nun senaristlerin elinde heba olduğunu düşünüyor.
r2d2’nun içindeki insan olarak bu robota hayat veren İngiliz aktör Kenny Baker’ın bundan üç yıl önce ölmüş olmasının da robotun bu filmde iyice geri planda kalmasında etkisi vardır belki.
Gerçekten de son filmde c3pO öne çıksa da r2d2 maalesef hayli geride kalmış.
Benim bayıldığım ve son filmlerde diğer klasik robotlardan rol çalan bb8 ise her zamanki gibi formunda.
r2d2 hayranları dışarıda boş durmuyor ama.
“Star Wars” filmlerinde robotlar üzerine çalışmış olan Lee Towersey’in kurduğu gruba Facebook üzerinden üye olabiliyorsunuz.
Londra’ya gidecekler, Towersey’in robot yapım atölyelerine de katılabiliyor.
Bu atölyeler hem eğlence hem de sosyal sorumluluk amaçlı.
Toplanan bağışlar yardım derneklerine aktarılıyor.
Londra’daki workshop’lar ve robot kazanmak için yapılan çekilişler, Towersey’in Facebook hesabından canlı yayınlanıyor.
r2d2 hayranları takipte olsun.
Unutulmaz bir dizi repliği
“Asla sarılmaya güvenme, sadece yüzünü gizlemenin bir yoludur.” (Doctor Who)