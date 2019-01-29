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Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

Reynmen rekorla geldi

29 Ocak 2019

Bir YouTuber daha şarkısıyla listeleri ve bugüne dek kırılan rekorları altüst etti.

Aleyna’nın “Dipsiz Kuyu” ile YouTube’da ilk 24 saatte 6 milyon 200 binle kırdığı izlenme rekorunu unutun.

Yeni rekor Yusuf Aktaş’ta, yani Reynmen’de.

Derdim Olsun”
adlı şarkısı ile ilk 24 saatte 11 milyon ile inanılmaz bir izlenme elde eden ve Aleyna’nın rekorunu elinden alan Reynmen, Spotify’da da 500 bini aştı.

Ben bu yazıyı yazarken klip ikinci gününde 22 milyonu geçmişti.

Müthiş bir takipçi kitlesi var Reynmen’in, YouTube kanalının abone sayısı 3.3 milyon.

Instagram’da ise 4.1 milyon kişi onu takip ediyor.

Acun Ilıcalı’nın “Survivor”ı sunma teklifini reddeden bir fenomen var karşımızda.

Reynmen, “Survivor”ı sunmayı reddetmiş ama “Derdim Olsun”u dinlerken aklıma sık sık “Çukur” dizisi gelmedi değil.

Bakalım şarkı önümüzdeki günlerde nerelere gidecek.

Son olarak söylemeden geçmeyeyim; “Derdim Olsun” single kapak fotoğrafına bakarken Reynmen’in kedisine sarılışına, öpüşüne bayıldım.

Helal olsun, yolu daha da açık olsun.

Reynmen rekorla geldi

Üçü bir arada

“Kill Bill”, “Ucuz Roman” denince hemen akla gelen iki Oscar’lı yönetmen Quentin Tarantino, Hollywood’un üç efsane ismini bir araya getirdiği “Once Upon a Time in Hollywood” için gün sayıyor.

Başrolleri Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun paylaştığı filmde Al Pacino da var.

Onlara Margot Robbie eşlik ediyor.

Bu yaz vizyona girecek olan filmin öyküsü, Charles Manson cinayetlerinin yaşandığı 1969 yılında Los Angeles’ta geçiyor ve eski western TV yıldızı Rick Dalton ile dublörü Cliff Booth üzerinden ilerliyor.

İkilinin ünlü yan komşusu ise Manson tarikatı üyeleri tarafından 8 aylık hamile iken katledilen Sharon Tate.

Bugüne dek Tarantino’nun sevmediğim, hatta hayran kalmadığım tek bir filmi bile olmadı.

Ama Tarantino bir yana bu kadro bile insanın aklını başından almaya yetiyor. 2019’da bu filmin karşısında duracak bir yapım daha olabileceğini hiç sanmıyorum.

Rami Malek Bodrum’da

Hayatta en büyük pişmanlığı Freddie Mercury’yi canlı izleyememiş olanlar, “Bohemian Rhapsody” filminde onu canlandıran Rami Malek’i görmek ister tabii. Malek, bir otelin tanıtım yüzü olarak fotoğraf çektirmek için Bodrum’a, ayağımıza kadar gelmiş. Hem de Altın Küre’yi aldıktan hemen sonra...
Kendisi Oscar’ın da en büyük adaylarından.
Filmin Malek’in müthiş performansıyla yükselen, can alıcı Live Aid konser sahneleri hâlâ gözümün önünde.
Keşke Bodrum’da bir denk gelebilseydik.

 

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