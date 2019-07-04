Örümcek Adam tatilde

Hayli kalabalık bir basın gösterimine katıldım geçen sabah... Herkesin merak ettiği “Örümcek Adam: Evden Uzakta” (Spider Man: Far From Home) filmini izledik
.
Yazın gelmesiye birlikte Örümcek Adam da tatile çıktı.
Peter Parker, kalbinin tek sahibi MJ ve sınıf arkadaşları ile Avrupa’nın altını üstüne getiriyor.
Venedik’ten çıkıyor, Prag’a, Hollanda’ya ve Londra’ya geçiyor.
Tabii ki karşısında bir kötü adam ve kurtarmak zorunda olduğu bir sürü masum insan var.
Süper kahramanların insani özelliklerinin ön plana çıkarıldığı filmlere bayılıyorum.
İşte bu da onlardan biri.
Bolca romans, kahkaha, aşk var içinde.
Örümcek Adam daha çok kendi derdinde, MJ ile işleri nasıl yoluna koyarım diye düşünmekten alamıyor kendini.
Durum böyle olunca, sanal gerçeklik odaklı hikayesi, görsel efektleri ve kötü adamıyla Marvel hayranlarını olduğu kadar, içindeki aşk hikayesi ile genç izleyiciyi de avucuna alan bir film çıkıyor ortaya.
Jon Watts’ın yönettiği filmin başrollerinde Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya ve Jake Gyllenhaal var.
“Örümcek Adam: Evden Uzakta” yarından itibaren vizyonda olacak.
Finalde iki ek sahne olduğunu da bir dip not olarak ekleyeyim.
Gece Gezmesi bugün Kadıköy Sineması’nda
Kadıköy’ün 50 yılı aşkın mazisi ile en eski sinema salonlarından biri olan, mimari tasarım ödüllü Kadıköy Sineması’nda geçen hafta sonu “Köpek” filmi gösterildi.
“Kedi” filmini hatırlarsınız, İstanbul sokaklarındaki kedilerin yaşamını perdeye yansıtan bu film hayli izlenmiş, ödüller almıştı.
Cem Hakverdi imzası taşıyan “Köpek” de yerleşim yerlerinden uzakta yaşam mücadelesi veren sokak köpeklerinin hayatını gözler önüne seriyor, hikayelerine, acılarına ortak oluyor.
Kadıköy sineması, böyle güzel filmler dışında konserlere, sosyal sorumluluk projelerine ve fuayesinde sergilere de ev sahipliği yapıyor.
Bu gece Kadıköy Sineması’nda IKSV Caz Festivali kapsamında Gece Gezmesi konserleri olduğunu hatırlatayım.
İkinci evlilikte gelinlik giymek!
Tarhan Telli ile birlikte olan Ivana Sert’e sorulan “Evlenirseniz yine gelinlik giyer misiniz?” sorusu ne kadar saçma ve sinir bozucu.
Gelinlik sadece ilk evlilikte giyilen bir şeymiş gibi!
Neymiş efendim beyaz gelinlik masumiyet, bekaret simgesiymiş.
Evlenince masumiyetin kayboluyormuş.
Ancak çok kısa süre evli kalanlar belki ikinci evlilikte beyaz gelinlik giyebilirmiş.
İkinci evlilik için seçilen gelinliklerde beyaz tercih edilmemeliymiş.
Pembe, şampanya rengi ya da mavi oluyormuş genelde bu gelinlikler.
İkinci evliliklerde düğün masrafları da ortak ödenirmiş, ailelerden de yardım alınmazmış genelde.
Böyle devam ediyor işte saçmalıklar zinciri.
Ve tüm bunlara karşı Ivana “Aynı ilkinde olduğu gibi tabii ki gelinlik giyerim” diyerek ne de güzel cevap vermiş.
Olursa, tüm mahalle baskısına, dayatmalara inat en beyazından giysin düğününde.
Unutulmayan bir film repliği
“Dede bu kadın neden deli?
Deli değil o, aklı değişik...” (Dedemin İnsanları)
Örümcek Adam tatilde
Hayli kalabalık bir basın gösterimine katıldım geçen sabah... Herkesin merak ettiği “Örümcek Adam: Evden Uzakta” (Spider Man: Far From Home) filmini izledik
.
Yazın gelmesiye birlikte Örümcek Adam da tatile çıktı.
Peter Parker, kalbinin tek sahibi MJ ve sınıf arkadaşları ile Avrupa’nın altını üstüne getiriyor.
Venedik’ten çıkıyor, Prag’a, Hollanda’ya ve Londra’ya geçiyor.
Tabii ki karşısında bir kötü adam ve kurtarmak zorunda olduğu bir sürü masum insan var.
Süper kahramanların insani özelliklerinin ön plana çıkarıldığı filmlere bayılıyorum.
İşte bu da onlardan biri.
Bolca romans, kahkaha, aşk var içinde.
Örümcek Adam daha çok kendi derdinde, MJ ile işleri nasıl yoluna koyarım diye düşünmekten alamıyor kendini.
Durum böyle olunca, sanal gerçeklik odaklı hikayesi, görsel efektleri ve kötü adamıyla Marvel hayranlarını olduğu kadar, içindeki aşk hikayesi ile genç izleyiciyi de avucuna alan bir film çıkıyor ortaya.
Jon Watts’ın yönettiği filmin başrollerinde Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya ve Jake Gyllenhaal var.
“Örümcek Adam: Evden Uzakta” yarından itibaren vizyonda olacak.
Finalde iki ek sahne olduğunu da bir dip not olarak ekleyeyim.
Gece Gezmesi bugün Kadıköy Sineması’nda
Kadıköy’ün 50 yılı aşkın mazisi ile en eski sinema salonlarından biri olan, mimari tasarım ödüllü Kadıköy Sineması’nda geçen hafta sonu “Köpek” filmi gösterildi.
“Kedi” filmini hatırlarsınız, İstanbul sokaklarındaki kedilerin yaşamını perdeye yansıtan bu film hayli izlenmiş, ödüller almıştı.
Cem Hakverdi imzası taşıyan “Köpek” de yerleşim yerlerinden uzakta yaşam mücadelesi veren sokak köpeklerinin hayatını gözler önüne seriyor, hikayelerine, acılarına ortak oluyor.
Kadıköy sineması, böyle güzel filmler dışında konserlere, sosyal sorumluluk projelerine ve fuayesinde sergilere de ev sahipliği yapıyor.
Bu gece Kadıköy Sineması’nda IKSV Caz Festivali kapsamında Gece Gezmesi konserleri olduğunu hatırlatayım.
İkinci evlilikte gelinlik giymek!
Tarhan Telli ile birlikte olan Ivana Sert’e sorulan “Evlenirseniz yine gelinlik giyer misiniz?” sorusu ne kadar saçma ve sinir bozucu.
Gelinlik sadece ilk evlilikte giyilen bir şeymiş gibi!
Neymiş efendim beyaz gelinlik masumiyet, bekaret simgesiymiş.
Evlenince masumiyetin kayboluyormuş.
Ancak çok kısa süre evli kalanlar belki ikinci evlilikte beyaz gelinlik giyebilirmiş.
İkinci evlilik için seçilen gelinliklerde beyaz tercih edilmemeliymiş.
Pembe, şampanya rengi ya da mavi oluyormuş genelde bu gelinlikler.
İkinci evliliklerde düğün masrafları da ortak ödenirmiş, ailelerden de yardım alınmazmış genelde.
Böyle devam ediyor işte saçmalıklar zinciri.
Ve tüm bunlara karşı Ivana “Aynı ilkinde olduğu gibi tabii ki gelinlik giyerim” diyerek ne de güzel cevap vermiş.
Olursa, tüm mahalle baskısına, dayatmalara inat en beyazından giysin düğününde.
Unutulmayan bir film repliği
“Dede bu kadın neden deli?
Deli değil o, aklı değişik...” (Dedemin İnsanları)