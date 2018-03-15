Ölümden sonrası

“Uzun zamandır aklımdaydı, ama 11 gencecik insanın hayatını kaybettiği bu son uçak kazasından sonra iyice emin oldum kendimden.

Hatırı sayılır bir mal varlığım var. Akrabalarım arasında mirasımı paylaşmak istediğim kimse yok. Evlenmeyi ve çocuk yapmayı da düşünmüyorum.

Ve mal varlığımı beni bir gün bile hayal kırıklığına uğratmayan hayvanlar için, ölümümden sonra kullanılmak üzere sizin derneğinize, HAÇİKO’ya bağışlamak üzere vasiyetimi vermek istiyorum.”

Şaşırdım tabii.

“Allah gecinden versin, bunları bu yaşta konuşmayalım” diyecek oldum “Yok” dedi, “tam da şu anda, hayattayken, sağlıklıyken, bu yaşta konuşmak ve uygulamak istiyorum.

Çünkü bu son olayda da gördüm ki, hayatla bağımız incecik ve ne zaman kopacağı belli değil.

Dünyanın bin türlü hali var. Mirasımın gitmesini istediğim yeri şimdi seçmezsem belki bir gün çok geç olabilir.”

Yine “Allah gecinden versin” diyerek HAÇİKO’nun avukatı Serdar Uluç ile buluşturdum kendisini.

Artık derneğimizin bir miras bırakanı var.

Bu güzel yürekli kadına uzun ömürler diliyor ve ölümden sonra vereceği fayda ve sevaplar için şimdiden teşekkür ediyorum.

Demet Akalın’dan Gigi ve Zayn’a

Türkiye’de pek çok kişi süper model Gigi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik’in ayrılığını gecenin bir vaktinde Demet Akalın’dan öğrendi.

Demet, Instagram hesabından Zayn’ın ayrılık metnini İngilizce yayınladı ve altına şu notu düştü:

“Tercüme etsenize kız, merak ettim gece gece...”

Birebir tercüme edenler mi ararsınız, Google translate yapanlar mı, “Ben İngilizce öğretmeniyim, özel ders için evlere geliyorum, Ebru Gündeş’in yeğenlerine ders verdim, size de gelip öğretebilirim” diyenler mi...

Gece gece koptum yazılanlara.

Bu Demet gerçekten de alem kadın, seviyorum bu doğallığını, değişik paylaşımlarını.

Bu arada merak edenler için Zayn’ın ayrılık metni şöyle: “Gigi ve benim son derece anlamlı, sevgi dolu ve eğlenceli bir ilişkimiz oldu. Gigi’ye bir kadın ve arkadaş olarak büyük saygı ve hayranlık duyuyorum.

Harika bir ruha sahip. Bütün hayranlarımıza bu zor kararımıza ve özelimize saygı duydukları için minnettarım. Bu haberin ilk bizden gelmesini arzu ederiz. Hepinizi seviyoruz.”

Bir erkek “hamileyim” derse!

Alper Kul’un “Hamileyim” adlı tek kişilik gösterisini Kıbrıs’ta, Yakın Doğu Üniversitesi AKMK salonunda kalabalık bir izleyici topluluğu ile izledim.

Alper, kendi hayatından yola çıkarak yazıp yönettiği oyunda bir erkeğin, eşinin hamileliğinde ve doğum sonrasındaki süreçte yaşadıklarını komik bir dille anlatıyor.

Oyunu izlemeye gelenlerin ilginç bir dağılımı vardı.

Güldür Güldür hayranı olan genç ve minik izleyicilerin yanında, çocuklu ya da bebek bekleyen aileleri de gördüm.

“Hamileyim”i izlerken hem bolca gülüyor hem de kadın ve erkeklerin ne kadar ayrı dünyaları olduğunu, olaylara nasıl farklı pencerelerden baktıklarını anlıyorsunuz.

Belgesellerden ilginç notlar da almış Alper.

Dünyadaki en çirkin hayvanın bile bebekliği neden şirinmiş biliyor musunuz?

Çünkü şirin olmazsa baba ona bakmıyormuş.

Annelik, kadının DNA’sında var ama erkeğin öyle bir donanımı yok, bu yüzden babalık öğrenilen bir şey.

“Biz erkekler hamilelik sürecinde ve sonrasında zigon sehpa gibi duruyoruz sadece” diyor Alper Kul.

Ve sehpadan iyi bir babaya geçişi çok güzel anlatıyor.

“Hamileyim” şu anda Türkiye turnesinde.

Alper Kul’un sosyal medya hesaplarından nerede olduğunu öğrenip izlemenizi tavsiye ederim.