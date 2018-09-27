Müzik dünyası karıştı

Aleyna Tilki’nin Fizy Müzik Ödülleri’nde En İyi Video Klip ödülünü alması tartışmaların fitilini ateşledi.
Klip yönetmenleri şarkıcıların yönetmen koltuğuna oturmasından son derece rahatsızdı zaten, bu rahatsızlık bu ödülle ayyuka çıktı.
Teoman’la, Emre Aydın’la başlayan, Derya Uluğ ve Aleyna ile devam eden “şarkıcı yönetmen” meselesiyle ilgili pek çok klip yönetmeninin söylendiği kulağıma geliyor.
Yönetmenler “Şarkıcılar kendi işlerini yapsın, bizim işimize burunlarını sokmasın” diyorlar.
Şarkıcılar ise “Yönetmenler klip işini otomatiğe bağladı, bizim istediğimiz klipleri çekmiyor, bizim görüntülerimize özen göstermiyor” iddiasında.
Kamera arkası sahne kadar tatlı olabiliyor üstelik.
Bu tartışma yeni klipler ve yönetmenleriyle birlikte uzar gider gibi geliyor bana...
İzleyip göreceğiz...
Motorcuları fark edin
“Can Bonomo ölümden döndü” başlığını okuyunca, önce “Umarım çok ciddi bir şeyi yoktur” dedim, sonra da “Kesin motosiklettir” diye geçirdim içimden.
Neyse ki ucuz atlatmış Can Bonomo kazayı.
Ve evet, motosiklet kazasıymış. Bu ülkede motosiklete binmek bir nevi delilik olmaya başladı.
Sen dikkat etsen, seni araç yerine koymayan diğer sürücü gelip kabusun oluveriyor.
Motosikletlileri taciz eden, dikkatsiz davranıp kazaya sebep olan araçlar trafikte iyi denetlenip cezaları artırılmalı.
Kaburga kırığı olduğunu ve bir ay evde yatacağını duyuran Can Bonomo da #motorlarıfarkedin hashtag’ini kullanmış paylaşımında.
Can’a geçmiş olsun diyor ve ben de buradan hatırlatıyorum; motorları fark edin...
Sıkıntı vermesin diye mezarını yaptırmış
“Aklınıza getirmeyin, başınıza gelir” derler ya, ödül almak üzere gittiği 25’inci Adana Film Festivali sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Yakup Yavru’nunki de o misal oldu ne yazık ki. Sinemamızın gülen yüzü Yakup Yavru, bundan 4,5 ay önce “ölümlü dünya, ne olur ne olmaz” diyerek kendi mezarını yaptırmıştı.
Eskilerde bu adettendir, mezarlarını alır ve hazır ederler ki arkada kalanlar uğraşmasın, sıkıntı çekmesin.
66 yaşındaki Yakup Yavru da memleketine gömülmek istediğinden Amasya’da kendi mezarını satın aldı, hatta bu mezara 35 bin lira harcadı.
Mezarının arkasında yaptırdığı beş göze yağmur ve kardan etkilenmeyen portreleri yerleştirilecekti.
Vasiyetinde mezarlıktaki çam ağaçlarının arasına da fotoğraflarının ve oynadığı filmlerin afişlerinin yerleştirilmesi var. Ve de kendi adına bir çeşme yapılması. Güzel adamdı Yakup Yavru, hem bir öğretmen emeklisi hem de sevilen bir oyuncuydu. Tanıyan herkesin iyi bahsettiği, ortak bir sevgi paydasıydı.
Yavru’nun yaptırdığı mezarı çok beğenip “İnsanın hemen ölesi geliyor” demesi, ardında bıraktığı acı bir espri olarak kalacak sanırım.
Allah rahmet eylesin, hep gülen adam nur içinde yatsın.
Daha güzel bir Türkiye
Özel Kalem dergisi 10 yıldır yerel yönetimleri ödüllendiriyor. Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenini daha geride bıraktılar.
EPR Yerel Yönetim Ajansı sahibi Erengül Bilenser’in başkanlığında sürdürülen yerel yönetim zirvesi ve ödül töreninde, farklı partilerden belediye başkanları ve akademisyenler bir araya geldi.
Erengül Hanım’ın tek amacı var: Daha güzel bir Türkiye.
Yıllar önce Hatay-Hıdırbey Köyü’ndeki bir ulu çınarın etrafının güzelleştirilmesi ile başlayan hayaller zinciri, yıllar içinde daha da güçlendi ve bugünkü haline geldi.
Bu yılki zirvede sadece Türkiye değil yurtdışından gelen ve konuşmacı olarak zirveye katılan Kardeş Şehirler belediye başkanları da vardı.
Afet Yönetimi, Çevre Koruma, E-Belediyecilik, Kent İçi Ulaşım, Kent Ekonomisi, Kentsel Tasarım, Katılımcı Yönetim, Kentsel Dönüşüm, Sosyal Sorumluluk, Uluslarası İşbirliği, Kültür Sanat ve Turizm Etkinlikleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması kategorilerinde ödüller verildi.
Giderek kalabalıklaşan ve çehresi değişen ülkemizi daha güzel ve yaşanabilir kılacak olan yerel yönetimlerin yılda bir kere de olsa bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunması sevindirici.
Bakalım gelecek yıl ödül kategorilerinde yer almak için belediyeler neler yapacak...
Müzik dünyası karıştı
Aleyna Tilki’nin Fizy Müzik Ödülleri’nde En İyi Video Klip ödülünü alması tartışmaların fitilini ateşledi.
Klip yönetmenleri şarkıcıların yönetmen koltuğuna oturmasından son derece rahatsızdı zaten, bu rahatsızlık bu ödülle ayyuka çıktı.
Teoman’la, Emre Aydın’la başlayan, Derya Uluğ ve Aleyna ile devam eden “şarkıcı yönetmen” meselesiyle ilgili pek çok klip yönetmeninin söylendiği kulağıma geliyor.
Yönetmenler “Şarkıcılar kendi işlerini yapsın, bizim işimize burunlarını sokmasın” diyorlar.
Şarkıcılar ise “Yönetmenler klip işini otomatiğe bağladı, bizim istediğimiz klipleri çekmiyor, bizim görüntülerimize özen göstermiyor” iddiasında.
Kamera arkası sahne kadar tatlı olabiliyor üstelik.
Bu tartışma yeni klipler ve yönetmenleriyle birlikte uzar gider gibi geliyor bana...
İzleyip göreceğiz...
Motorcuları fark edin
“Can Bonomo ölümden döndü” başlığını okuyunca, önce “Umarım çok ciddi bir şeyi yoktur” dedim, sonra da “Kesin motosiklettir” diye geçirdim içimden.
Neyse ki ucuz atlatmış Can Bonomo kazayı.
Ve evet, motosiklet kazasıymış. Bu ülkede motosiklete binmek bir nevi delilik olmaya başladı.
Sen dikkat etsen, seni araç yerine koymayan diğer sürücü gelip kabusun oluveriyor.
Motosikletlileri taciz eden, dikkatsiz davranıp kazaya sebep olan araçlar trafikte iyi denetlenip cezaları artırılmalı.
Kaburga kırığı olduğunu ve bir ay evde yatacağını duyuran Can Bonomo da #motorlarıfarkedin hashtag’ini kullanmış paylaşımında.
Can’a geçmiş olsun diyor ve ben de buradan hatırlatıyorum; motorları fark edin...
Sıkıntı vermesin diye mezarını yaptırmış
“Aklınıza getirmeyin, başınıza gelir” derler ya, ödül almak üzere gittiği 25’inci Adana Film Festivali sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Yakup Yavru’nunki de o misal oldu ne yazık ki. Sinemamızın gülen yüzü Yakup Yavru, bundan 4,5 ay önce “ölümlü dünya, ne olur ne olmaz” diyerek kendi mezarını yaptırmıştı.
Eskilerde bu adettendir, mezarlarını alır ve hazır ederler ki arkada kalanlar uğraşmasın, sıkıntı çekmesin.
66 yaşındaki Yakup Yavru da memleketine gömülmek istediğinden Amasya’da kendi mezarını satın aldı, hatta bu mezara 35 bin lira harcadı.
Mezarının arkasında yaptırdığı beş göze yağmur ve kardan etkilenmeyen portreleri yerleştirilecekti.
Vasiyetinde mezarlıktaki çam ağaçlarının arasına da fotoğraflarının ve oynadığı filmlerin afişlerinin yerleştirilmesi var. Ve de kendi adına bir çeşme yapılması. Güzel adamdı Yakup Yavru, hem bir öğretmen emeklisi hem de sevilen bir oyuncuydu. Tanıyan herkesin iyi bahsettiği, ortak bir sevgi paydasıydı.
Yavru’nun yaptırdığı mezarı çok beğenip “İnsanın hemen ölesi geliyor” demesi, ardında bıraktığı acı bir espri olarak kalacak sanırım.
Allah rahmet eylesin, hep gülen adam nur içinde yatsın.
Daha güzel bir Türkiye
Özel Kalem dergisi 10 yıldır yerel yönetimleri ödüllendiriyor. Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenini daha geride bıraktılar.
EPR Yerel Yönetim Ajansı sahibi Erengül Bilenser’in başkanlığında sürdürülen yerel yönetim zirvesi ve ödül töreninde, farklı partilerden belediye başkanları ve akademisyenler bir araya geldi.
Erengül Hanım’ın tek amacı var: Daha güzel bir Türkiye.
Yıllar önce Hatay-Hıdırbey Köyü’ndeki bir ulu çınarın etrafının güzelleştirilmesi ile başlayan hayaller zinciri, yıllar içinde daha da güçlendi ve bugünkü haline geldi.
Bu yılki zirvede sadece Türkiye değil yurtdışından gelen ve konuşmacı olarak zirveye katılan Kardeş Şehirler belediye başkanları da vardı.
Afet Yönetimi, Çevre Koruma, E-Belediyecilik, Kent İçi Ulaşım, Kent Ekonomisi, Kentsel Tasarım, Katılımcı Yönetim, Kentsel Dönüşüm, Sosyal Sorumluluk, Uluslarası İşbirliği, Kültür Sanat ve Turizm Etkinlikleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması kategorilerinde ödüller verildi.
Giderek kalabalıklaşan ve çehresi değişen ülkemizi daha güzel ve yaşanabilir kılacak olan yerel yönetimlerin yılda bir kere de olsa bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunması sevindirici.
Bakalım gelecek yıl ödül kategorilerinde yer almak için belediyeler neler yapacak...