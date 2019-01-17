Kral boyut değiştiriyor

Ülkemizde kotasız internet dönemi başladı. İnternetin olmayacağı ev kalmayacağına göre, dijital yayınların artacağını öngörmek de mümkün.
Yani muhtemelen birçok evde televizyon yerine bilgisayar açık olacak.
Televizyon kanalları yerine, YouTube kanalları, dijital yayınlar ön plana çıkacak.
Yani demem o ki 1 Şubat’ta kapanıp dijitale geçecek olan Kral TV, hayatımızda kalmaya devam edecek, belki de çok daha ilgi çekici bir hâl alacak.
Bu yeni yolda, Kral TV ve Kral Grubu Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay’a başarılar diliyorum. Dijitalde ne gibi yenilikler getireceklerini de merakla bekliyorum.
Kıbrıs’a yeni üniversite
Kıbrıs denince aklıma deniz, güneş, kumardan çok eğitim geliyor benim.Kıbrıs denince aklıma deniz, güneş, kumardan çok eğitim geliyor benim.Bu yıl adaya yeni otellerle birlikte yeni bir üniversite daha açılıyor.15 Kasım Üniversitesi, ilk etapta hazırlık okulu, üç fakülte ve iki meslek yüksek okulu olarak toplamda 11 programıyla eğitim-öğretim hayatına başlamayı hedefledi. Üniversitenin Düzova’daki merkez kampüsünün yanında Lefkoşa’da da iki araştırma ve uygulama birimi var.İlk etabı tamamlanan merkez Düzova kampüsü, tamamen öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik dizayn edilmiş. Kurucusu Ertan Birinci, 15 Kasım Üniversitesi’ni diğerlerinden ayıran özelliği şöyle anlattı: “Mevcut birçok üniversiteden farklı olarak, oteli olan bir turizm fakültesi ile televizyon kanalı ve radyosu olan bir iletişim fakültemiz var. Böylelikle öğrenciler teorik bilgilerini kolaylıkla pratiğe dökebilecek ve geleceğe dönük istihdam şansı yakalayacaklar.”Okurken eğitim görülen alanda çalışmak, pratik yapmak çok önemli ve değerli.Kendi televizyonu ve radyosu olan 15 Kasım Üniversitesi’nin eğitim, öğretim kadrosunun ve öğrencilerinin yolu açık olsun.
Seren Serengil gibi
Seren Serengil’in hayvan sevgisi ve empati duygusu da aynı benim gibi.
Havalar soğuk diye bahçesinde yaşayan kurt köpeği Rita’yı evine almış.
Evde, Rita’nın anlaşamadığı başka köpekleri de var Seren’in.
Bu nedenle hepsini ayrı odalara koymak zorunda kalmış.
Geçen gün çok soğuk bir günde, “Hepsine ayrı zaman ayırıyoruz, bu akşam da öyle bir akşam, yorgun ama huzurluyum, en azından aynı çatı altındayız” diye yazmış Instagram sayfasına.
Bende de durum farklı değil.
Birbirine düşman iki erkek köpeğim farklı yerlerde. Kediler de kendi aralarında çok iyi anlaşamıyor.
Kışın soğukta hepsi eve giriyor ama kavga dövüş olmasın diye ayrı odalarda kalıyorlar.
Aynı Seren gibi, hepsiyle ayrı ayrı vakit geçirip, sevgi ve ilgi dağıtıyorum.
Evet yorucu belki ama huzurlu.
Milli piyango kime çıktı?
Milli piyangonun yılbaşı çekilişinin kazananı hâlâ ortaya çıkmadı.
“Bilet bende” deyip parayı alan yok yani.
70 milyon liralık büyük ikramiyeden söz ediyorum.
Kadıköy’de Ali Özçalımlı adlı bayi tarafından satılmış ikramiyenin çıktığı tam bilet.
7615536 numaralı bileti gören ya da sahip olduğun farkında olmayan kişiye sesleniyorum.
Bu yazıyı okuyup kazandığını öğrenirse, kendisinden bir ricam var.
Gidip parasını aldıktan sonra gönlünden kopanı HAÇİKO’ya bağışlarsa çok sevinirim.
Kral boyut değiştiriyor
Ülkemizde kotasız internet dönemi başladı. İnternetin olmayacağı ev kalmayacağına göre, dijital yayınların artacağını öngörmek de mümkün.
Yani muhtemelen birçok evde televizyon yerine bilgisayar açık olacak.
Televizyon kanalları yerine, YouTube kanalları, dijital yayınlar ön plana çıkacak.
Yani demem o ki 1 Şubat’ta kapanıp dijitale geçecek olan Kral TV, hayatımızda kalmaya devam edecek, belki de çok daha ilgi çekici bir hâl alacak.
Bu yeni yolda, Kral TV ve Kral Grubu Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay’a başarılar diliyorum. Dijitalde ne gibi yenilikler getireceklerini de merakla bekliyorum.
Kıbrıs’a yeni üniversite
Kıbrıs denince aklıma deniz, güneş, kumardan çok eğitim geliyor benim.Kıbrıs denince aklıma deniz, güneş, kumardan çok eğitim geliyor benim.Bu yıl adaya yeni otellerle birlikte yeni bir üniversite daha açılıyor.15 Kasım Üniversitesi, ilk etapta hazırlık okulu, üç fakülte ve iki meslek yüksek okulu olarak toplamda 11 programıyla eğitim-öğretim hayatına başlamayı hedefledi. Üniversitenin Düzova’daki merkez kampüsünün yanında Lefkoşa’da da iki araştırma ve uygulama birimi var.İlk etabı tamamlanan merkez Düzova kampüsü, tamamen öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik dizayn edilmiş. Kurucusu Ertan Birinci, 15 Kasım Üniversitesi’ni diğerlerinden ayıran özelliği şöyle anlattı: “Mevcut birçok üniversiteden farklı olarak, oteli olan bir turizm fakültesi ile televizyon kanalı ve radyosu olan bir iletişim fakültemiz var. Böylelikle öğrenciler teorik bilgilerini kolaylıkla pratiğe dökebilecek ve geleceğe dönük istihdam şansı yakalayacaklar.”Okurken eğitim görülen alanda çalışmak, pratik yapmak çok önemli ve değerli.Kendi televizyonu ve radyosu olan 15 Kasım Üniversitesi’nin eğitim, öğretim kadrosunun ve öğrencilerinin yolu açık olsun.
Seren Serengil gibi
Seren Serengil’in hayvan sevgisi ve empati duygusu da aynı benim gibi.
Havalar soğuk diye bahçesinde yaşayan kurt köpeği Rita’yı evine almış.
Evde, Rita’nın anlaşamadığı başka köpekleri de var Seren’in.
Bu nedenle hepsini ayrı odalara koymak zorunda kalmış.
Geçen gün çok soğuk bir günde, “Hepsine ayrı zaman ayırıyoruz, bu akşam da öyle bir akşam, yorgun ama huzurluyum, en azından aynı çatı altındayız” diye yazmış Instagram sayfasına.
Bende de durum farklı değil.
Birbirine düşman iki erkek köpeğim farklı yerlerde. Kediler de kendi aralarında çok iyi anlaşamıyor.
Kışın soğukta hepsi eve giriyor ama kavga dövüş olmasın diye ayrı odalarda kalıyorlar.
Aynı Seren gibi, hepsiyle ayrı ayrı vakit geçirip, sevgi ve ilgi dağıtıyorum.
Evet yorucu belki ama huzurlu.
Milli piyango kime çıktı?
Milli piyangonun yılbaşı çekilişinin kazananı hâlâ ortaya çıkmadı.
“Bilet bende” deyip parayı alan yok yani.
70 milyon liralık büyük ikramiyeden söz ediyorum.
Kadıköy’de Ali Özçalımlı adlı bayi tarafından satılmış ikramiyenin çıktığı tam bilet.
7615536 numaralı bileti gören ya da sahip olduğun farkında olmayan kişiye sesleniyorum.
Bu yazıyı okuyup kazandığını öğrenirse, kendisinden bir ricam var.
Gidip parasını aldıktan sonra gönlünden kopanı HAÇİKO’ya bağışlarsa çok sevinirim.