Kaz Dağları şarkısı yapıldı

Müzisyenler şimdi de Kaz Dağları için bir araya geldi.
Metin Türkcan, nam-ı diğer Metoboy’un Kaz Dağları için yazdığı “İda Şarkısı”nı (İda, Kaz Dağları’nın mitolojik adı), Murat İlkan’la birlikte çıktıkları Ağaçev konserinde canlı olarak dinlemiştim.
Kaz Dağları ve Kelebek Vadisi için söylenen şarkının ilk klibi Kaz Dağları’nda, kesilmiş ağaçların olduğu yerde çekildi.
İkinci çekim Ölüdeniz’de yapıldı.
Üçüncü klipte ise Metin 1860 metre yükseklikte, havada ukulele çalarak söyledi şarkıyı.
İngilizce versiyonu da olan “İda Şarkısı”, “Son ağaç kesildiğinde, son nehir kirlendiğinde, son balık öldüğünde insan anlayacak, bir gün, bir gün” diyor.
İnsan anlayacak mı gerçekten de?
Umarım, bir gün, bir gün...
Domates Biber Patlıcan
Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde Sinema ve Müzikte Yemekler ve Sofra Sanatı başlığı altında izleyiciler ile buluştum.
Vedat Milor’un Twitter anketi ile başlayan “Menemen soğanlı mı olur soğansız mı” tartışmasını ekrana taşıyan “Çocuklar Duymasın”dan müfettişe özel yemek hazırlayan Hafıze Ana’yı andığımız “Hababam Sınıfı”na, açık büfe sahnesiyle kırıp geçiren “Recep İvedik”e, askeriye yemeklerine gönderme yapan “Şaban Oğlu Şaban”a, en uzun yer sofrasının yer aldığı “Vizontele”ye kadar pek çok film ve diziden sahneler izledik hep birlikte.
Müzikte yeme içme denince öne çıkan şarkılar ise genelde Barış Manço’ya ait olanlardı.
En güzel gripsavarı tarif eden “Nane Limon Kabuğu”ndan “Domates Biber Patlıcan”a kadar hayatımızın içinde olan sebze, meyve, yemek ve tarifler Manço şarkılarında kendilerine yer bulmuş.
Ve tabii türkülerimiz, inceledikçe günlük hayattan ne kadar beslendiklerini daha da iyi anlıyor insan.
“Süt İçtim Dilim Yandı”dan “Madımak”a, “Zeytinyağlı Yiyemen Aman”dan “Kızılcıklar Oldu mu”ya kadar türkülere bakınca sofralarımıza gelen tüm lezzetlerin notalarla da hayatımıza girdiğini görüyoruz.
Günümüz şarkılarında ise Model’in “Makyaj”ı var akla gelen.
Şarkıdaki ayrılık acısının yeme içmeye vurma hali, “durmadan yedim, e biraz kilo aldım” sözleri ayrılık acısı değil, festival vazgeçilmezi olarak çıktı karşıma.
Gaziantep Lezzet Festivali’nde durmadan yedim ve evet biraz kilo aldım.
Sağlık falıma bakma zamanı geldi yani.
O zaman buyurunuz bir sonraki yazıya...
Sağlık falımıza bakalım
Gastroantep’te Ender Saraç’ın sağlıklı yaşam sunumunu izledim.
Ve sağlık falı bakmayı öğrendim.
Falcıya ya da iç organların durumunu öğrenmek için tomografi çektirmeye gerek yokmuş.
Yöntem basit.
Elinize bir mezura alacaksınız ve göbek çevrenizi ölçeceksiniz.
Göbek çevresinin erkekte ortalama 94, kadında ise 88 cm’i geçmemesi gerekiyormuş.
Geçerse falınız kötü çıkmış oluyor, tehlike çanları çalıyor.
Ender’den aldığım diğer birkaç notta ise şunlar var:
Soğuk sızma yağ, yağların kraliçesi...
Nar ve sumak ekşisi olmazsa olmazlarımız arasında yer almalı.
Tarhun bitkisi doğal bir antienflamatuar, iltihaplı romatizmaya birebir, kan sulandırıcı olduğu için kalp ve damar hastalıklarına da iyi geliyor.
Meyan kökü doğal kortizon.
Çok fazla et yiyen çabuk yaşlanıyor.
Mangal en büyük kanserojen ve daha şimdiden Avrupa’nın altı ülkesinde yasaklanmış durumda.
Ve son not Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’den:
Menengiç, ses kısıklığı ve faranjitin en kuvvetli ilacı, özellikle işi gereği sürekli sesini kullananların en önemli yardımcısı.
Ender Saraç’a göre hem tane tane yenilebilen hem de kahvesi yapılan menengiç Gaziantep için baklava kadar markalaşacak bir ürün.
Seneye festivalde çok daha fazla adından söz edileceğine şüphem yok.
Kaz Dağları şarkısı yapıldı
Şarkıların gücüne en çok inandığımız zamanlardayız.
Müzisyenler şimdi de Kaz Dağları için bir araya geldi.
Metin Türkcan, nam-ı diğer Metoboy’un Kaz Dağları için yazdığı “İda Şarkısı”nı (İda, Kaz Dağları’nın mitolojik adı), Murat İlkan’la birlikte çıktıkları Ağaçev konserinde canlı olarak dinlemiştim.
Kaz Dağları ve Kelebek Vadisi için söylenen şarkının ilk klibi Kaz Dağları’nda, kesilmiş ağaçların olduğu yerde çekildi.
İkinci çekim Ölüdeniz’de yapıldı.
Üçüncü klipte ise Metin 1860 metre yükseklikte, havada ukulele çalarak söyledi şarkıyı.
İngilizce versiyonu da olan “İda Şarkısı”, “Son ağaç kesildiğinde, son nehir kirlendiğinde, son balık öldüğünde insan anlayacak, bir gün, bir gün” diyor.
İnsan anlayacak mı gerçekten de?
Umarım, bir gün, bir gün...
Domates Biber Patlıcan
Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde Sinema ve Müzikte Yemekler ve Sofra Sanatı başlığı altında izleyiciler ile buluştum.
Vedat Milor’un Twitter anketi ile başlayan “Menemen soğanlı mı olur soğansız mı” tartışmasını ekrana taşıyan “Çocuklar Duymasın”dan müfettişe özel yemek hazırlayan Hafıze Ana’yı andığımız “Hababam Sınıfı”na, açık büfe sahnesiyle kırıp geçiren “Recep İvedik”e, askeriye yemeklerine gönderme yapan “Şaban Oğlu Şaban”a, en uzun yer sofrasının yer aldığı “Vizontele”ye kadar pek çok film ve diziden sahneler izledik hep birlikte.
Müzikte yeme içme denince öne çıkan şarkılar ise genelde Barış Manço’ya ait olanlardı.
En güzel gripsavarı tarif eden “Nane Limon Kabuğu”ndan “Domates Biber Patlıcan”a kadar hayatımızın içinde olan sebze, meyve, yemek ve tarifler Manço şarkılarında kendilerine yer bulmuş.
Ve tabii türkülerimiz, inceledikçe günlük hayattan ne kadar beslendiklerini daha da iyi anlıyor insan.
“Süt İçtim Dilim Yandı”dan “Madımak”a, “Zeytinyağlı Yiyemen Aman”dan “Kızılcıklar Oldu mu”ya kadar türkülere bakınca sofralarımıza gelen tüm lezzetlerin notalarla da hayatımıza girdiğini görüyoruz.
Günümüz şarkılarında ise Model’in “Makyaj”ı var akla gelen.
Şarkıdaki ayrılık acısının yeme içmeye vurma hali, “durmadan yedim, e biraz kilo aldım” sözleri ayrılık acısı değil, festival vazgeçilmezi olarak çıktı karşıma.
Gaziantep Lezzet Festivali’nde durmadan yedim ve evet biraz kilo aldım.
Sağlık falıma bakma zamanı geldi yani.
O zaman buyurunuz bir sonraki yazıya...
Sağlık falımıza bakalım
Gastroantep’te Ender Saraç’ın sağlıklı yaşam sunumunu izledim.
Ve sağlık falı bakmayı öğrendim.
Falcıya ya da iç organların durumunu öğrenmek için tomografi çektirmeye gerek yokmuş.
Yöntem basit.
Elinize bir mezura alacaksınız ve göbek çevrenizi ölçeceksiniz.
Göbek çevresinin erkekte ortalama 94, kadında ise 88 cm’i geçmemesi gerekiyormuş.
Geçerse falınız kötü çıkmış oluyor, tehlike çanları çalıyor.
Ender’den aldığım diğer birkaç notta ise şunlar var:
Soğuk sızma yağ, yağların kraliçesi...
Nar ve sumak ekşisi olmazsa olmazlarımız arasında yer almalı.
Tarhun bitkisi doğal bir antienflamatuar, iltihaplı romatizmaya birebir, kan sulandırıcı olduğu için kalp ve damar hastalıklarına da iyi geliyor.
Meyan kökü doğal kortizon.
Çok fazla et yiyen çabuk yaşlanıyor.
Mangal en büyük kanserojen ve daha şimdiden Avrupa’nın altı ülkesinde yasaklanmış durumda.
Ve son not Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’den:
Menengiç, ses kısıklığı ve faranjitin en kuvvetli ilacı, özellikle işi gereği sürekli sesini kullananların en önemli yardımcısı.
Ender Saraç’a göre hem tane tane yenilebilen hem de kahvesi yapılan menengiç Gaziantep için baklava kadar markalaşacak bir ürün.
Seneye festivalde çok daha fazla adından söz edileceğine şüphem yok.