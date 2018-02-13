Kayhan, Şahan’ı mutlu etmeyecek

Hafta sonu farklı sinema salonlarını dolaşmış, gişeden al haberi diyerek bilet satışındaki görevlilerle sohbet etmiş, yazılan çizileni de okumuş biri olarak şunu yazabilirim; Şahan’ın yeni filmi “Kayhan” bekleneni veremeyecek, öyle gişe rekorları da kıramayacak.

Hafta sonu Kayhan’ın gösterildiği salonların çoğunun beklendiği gibi dolu olmadığını gördüm.

Basın gösterimi yapılmayan filmi henüz izlemedim ama izleyenlerin yorumları da hayli sert.

Şahan’ı TV8 yıllarından tanır ve severim.

Recep İvedik filmlerine gitmiş, gülmüş, eğlenmişliğim de vardır.

Celal ile Ceren’i de sevmiştim.

Ama fragmanında tebessüm dahi edemediğim, çevreden ve gişeden gelen ilk izlenimlerin de iç açıcı olmadığı Kayhan sanırım Şahan’ı çok mutlu etmeyecek.

Kirli çamaşırlar ortada

En büyük dost, en yakının, gün gelir en büyük düşmanın oluverir, özellikle de sanat dünyasında.

İşte Michael Jackson’ın prodüktörü Quincy Jones yıllar sonra çıktı, Michael Jackson’ı şarkı çalmakla, hırsızlıkla suçladı.

Estetik tutkusunu ise babasının onu çirkin bulmasına ve sürekli aşağılamasına bağladı.

Bol Grammy ödüllü ünlü prodüktör Jones, bununla da kalmadı.

Beatles’ı dünyanın en kötü müzisyenleri ilan etti.

Ivanka Trump ile çıktığını, onun hayatında gördüğü en güzel bacaklara sahip olduğunu ama yanlış babanın kızı olduğunu söyledi.

Marlon Brando’nun erkeklerle de birlikte olduğunu duyurdu.

Durmadı, “Elvis Presley şarkı söyleyemezdi” dedi.

Marilyn Monroe’yu da reddettiğini söyledi.

Nedeni ise göğüsleriymiş!

Şimdi ünlü prodüktörün 85 yaşına geldiğini ve bunamaya yakın olduğu için bu kadar saçmaladığını düşünebiliriz.

Ama benim aklıma başka bir şey geldi.

Quincy Jones şu anda Netflix’te başlayacağı iş için basın turunda.

Ve bu belgeseli duyurmak için skandal cümleler kurarak tüm dünyanın gözlerini üzerine çevirmesini sağlamaya çalışıyor.

Başardı da.

Yani bence bunamaya yakın bir ihtiyar değil, son derece zeki ve magazin dünyasının kurallarını çok iyi bilen bir adamla karşı karşıyayız.

Eyüp yine köpek topluyor

Eyüp Belediyesi’nin usulsüz köpek toplamasının ardından hayvanseverler ve hayvan hakları savunucuları olarak belediyenin önünde gerçekleştirdiğimiz eylemin üzerinden aylar geçti.

Ve çok uzak değil, daha iki üç gün önce bile baktık ve gördük ki boşuna eylem yapmışız.

Yasalara aykırı davranıldığını boşuna söylemişiz.

Yasalara aykırı olmaya devam edilebiliyormuş!

Eyüp Belediyesi kafasına estiği gibi köpekleri toplamaya devam ediyor.

Zorla, iptidai yöntemlerle topladıkları masumları kamyonlara atıp bilinmeze götürmeye devam ediyorlar.

İçimiz acıyor.

Eyüp Sultan’ın yattığı yerde merhametsiz olmak, masum canlara zulmetmek olur mu!

Olmamalı...