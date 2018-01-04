Kapak gibi evlenme teklifi

İlk günden beri “Bu aşka inanıyorum” diye yazdım, benimle dalga geçenler, “saf” diyenler, “sarışın işte” diyenler çok oldu.

Ama sağ olsun Metin Hara bombayı patlattı ve Adriana Lima’ya evlenme teklif etti.

Hadi buna da reklam deyin bakalım.

Ya da dürüst olun, “Yanıldık, artık aşka inanacağız” deyip konuyu kapatın.

Evrene mesaj gönderme, kaderi yönlendirme konularını da Metin Hara’dan dinleyin.

Kitaplarında yazdıklarını uygulamalı olarak gösterdi bize ne de olsa...

Korktun mu, korkmadın mı!

Öğümceeek... Korktun mu?

Yılaağn... Korktun mu?

Wraaağğğ? Korktun mu?

Korkmadın mı?

Allah’ım, sosyal medya bununla yıkılıyor günlerdir.

Play Doh reklamının sulandırılmış hali gibi bir şey.

Akımı başlatan Simge Barankoğlu oldu, sürdüren, devamını getiren ise herkes!

Ben bile yaptım, bir video çektim, tepkileri ölçmek için Instagram ve Facebook sayfama yükledim.

Sesim kısıktı birkaç gündür zaten.

Ama yine de kimseyi korkutamadım, güldürdüm hatta sanırım.

Gelen tepkiler öyle diyordu.

Bir de işin dekolte kısmını atlamışım.

Olsun, bu kadarına da şükür.

Aile eşrafı tuhaf tuhaf baktı, delirdim sandılar.

Ama ben çok eğlendim.

Yenileri, gençleri takip etmek, bazen de taklit etmek iyi geliyor.

Oscar öpücüğü

Oscar adaylarının açıklanmasına 1 ay gibi kısa bir süre kaldı.

Bu yıl 90’ıncısı yapılacak Oscar töreninin sunucusu ünlü komedyen Jimmy Kimmel.

Kimmel, Oscar töreninde sunuculuk yapacağını duyurduğu videosunda dudaklarını kameranın ekranına yapıştırıyor ve öpücük veriyor.

Buna benzer soğuk espriler 4 Mart’taki törende olmaz umarım.

Kimmel geçen yıl da sunuculuk yapmıştı ve o törende En İyi Film Ödülü için “Aşıklar Şehri” ismi açıklanmış, film ekibi sahneye çıktığında ise yanlış kartın okunduğu, kazananın “Ay Işığı” olduğu anons edilmişti.

Bu skandal Jimmy Kimmel’ın başını yakmadı ama artık bu tarz zorlama tanıtım videolarıyla sabrımızı sınamasa fena olmaz.

Matt Damon’la karşılıklı atıştığı o şahane videoları arar olduk.

Belediyeyi alkışla, eleştirme!

Nazilli Havadis Haber “Nazilli’de köpek krizi” başlığıyla haber yapmış.

Büyükşehir’i eleştiriyor, köpekleri kısırlaştırarak sokağa salıyor diye.

Kısırlaştırılarak sokağa bırakılan köpekler halkı tehdit ediyormuş.

Editör kardeş, haber yaparken biraz araştırsanız diyorum.

Belediye zaten yapması gerekeni yapmış.

Manşetten eleştireceğinize tebrik edin.

Kanun, “Belediyenin görevi kısırlaştırmak ve aldığı yere bırakmaktır” der çünkü.

Kısırlaştır, küpe tak ve aldığın yere bırak...