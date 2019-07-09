Kamera arkası satılır mı?

Nuri Bilge Ceylan’ın 3 saat 9 dakika uzunluğundaki “Ahlat Ağacı” filmini uzun bulanlar da oldu, benim gibi her dakikasına ayrı hayran kalıp “Keşke daha uzun sürseydi” diyenler de.
Uzun ve düşündüren diyaloglarla ilerleyen, yönetmenin bir başkaldırış olarak nitelendirdiği diyalog artışı ile izleyeni daha da içine alan film olarak hafızalara kazındı “Ahlat Ağacı”. Kendisi kadar kamera arkası da merak ediliyordu.Bunu dört gözle bekleyen kalabalık bir kitle vardı.
Geçtiğimiz hafta NBC (Nuri Bilge Ceylan), “Ahlat Ağacı”nın kamera arkasını kendi YouTube kanalı üzerinden Vimeo’ya yükleyerek 3-7 dolar arasında değişen fiyatlarla satmaya başladı.
Bu kararla birlikte eleştiriler de geldi tabii.
Görüntülerin Vimeo’da ücretli olmasına bozulanlar, “Neden kanalına bedava yüklemiyor?” diyenler oldu.
Bu noktada şunları söylemem gerek.
En az filmler kadar kamera arkasının da meraklısı, bekleyeni ve izleyeni var.
Eskiden kamera arkasının bonus olarak yer aldığı DVD’lere para verdiğimizi de unutmayalım, yurtdışında pek çok yapımcı ve yönetmenin bunların satışını Vimeo üzerinden yaptığını da...
NBC’den televizyonda olmama kararı
“Ahlat Ağacı”nın kamera arkasının geçtiğimiz haftadan itibaren Vimeo üzerinden satılması konusunu, Nuri Bilge Ceylan filmlerinin yapımcısı Zeynep Özbatur’a da sordum.
Aldıkları kararla ilgili olarak şunları söyledi; “Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinin kamera arkası görüntüleri belgesel niteliğinde. Yurtdışında kamera arkaları ayrı belgeseller olarak gösteriliyor. Biz de ‘Ahlat Ağacı’nın kamera arkasının ayrı bir film gibi, belgesel olarak gösterilmesi için televizyonlarla görüştük. İyi fiyat teklifleri de aldık. Ancak sigaralı olanlar gibi pek çok sahnenin blurlanacağı gerçeği Nuri Bilge’yi bu fikirden vazgeçirdi. Şu anda ‘Ahlat Ağacı’ kamera arkası belgeseli Nuri Bilge’nin YouTube kanalında ve sinemalarda özel gösterimlerde izleyici ile buluşuyor.”
Zeynep’le konuşmuşken NBC’nin yeni projesini de sordum tabii.
Henüz netleşen bir şey yokmuş, “Biz de merakla ne gelecek bekliyoruz” dedi.
Ahlat Ağacı belgeseli Kadıköy Sineması’nda
Nuri Bilge Ceylan ve “Ahlat Ağacı” filminin kamera arkası belgeseli demişken, size yakın tarihli güzel bir haber vermek istiyorum.
“Ahlat Ağacı”nın kamera arkası belgeseli, film ekibinin de katılımıyla 13-14-15 Temmuz tarihlerinde, Kadıköy Sineması’nda olacak.
Bu tarihlerde 20.15’te sunum, 21.00’de ise gösterim gerçekleşecek ve her gün belgeselin bir bölümü gösterilecek.
NBC hayranlarını güzel bir hafta sonu bekliyor.
Unutulmayan bir film repliği
“Aslında o kadar önemli biri olmadığımız ortaya çıktığında neden üzülüyoruz ki? Bunu temel bir aydınlama hali olarak ele alabilsek daha iyi olmaz mı? İnanmak dediğimiz şey sonuçta insanın içinde başlattığı bir eylemdir. Ve güzelliğe, aşka inanmak kadar ayrılığa da inanmak, hazır olmak gerekir. Yani her güzelliğin sonunda bir kopuş, ayrılık pusuda bekler. Madem öyle, başımıza gelen bu gibi tatsızlıklara bizi kendi bilinmeyenlerimizle yüzleştiren hayırlı felaketler gözüyle bakmamız gerekmez mi?” (Ahlat Ağacı)
Kamera arkası satılır mı?
Nuri Bilge Ceylan’ın 3 saat 9 dakika uzunluğundaki “Ahlat Ağacı” filmini uzun bulanlar da oldu, benim gibi her dakikasına ayrı hayran kalıp “Keşke daha uzun sürseydi” diyenler de.
Uzun ve düşündüren diyaloglarla ilerleyen, yönetmenin bir başkaldırış olarak nitelendirdiği diyalog artışı ile izleyeni daha da içine alan film olarak hafızalara kazındı “Ahlat Ağacı”. Kendisi kadar kamera arkası da merak ediliyordu.Bunu dört gözle bekleyen kalabalık bir kitle vardı.
Geçtiğimiz hafta NBC (Nuri Bilge Ceylan), “Ahlat Ağacı”nın kamera arkasını kendi YouTube kanalı üzerinden Vimeo’ya yükleyerek 3-7 dolar arasında değişen fiyatlarla satmaya başladı.
Bu kararla birlikte eleştiriler de geldi tabii.
Görüntülerin Vimeo’da ücretli olmasına bozulanlar, “Neden kanalına bedava yüklemiyor?” diyenler oldu.
Bu noktada şunları söylemem gerek.
En az filmler kadar kamera arkasının da meraklısı, bekleyeni ve izleyeni var.
Eskiden kamera arkasının bonus olarak yer aldığı DVD’lere para verdiğimizi de unutmayalım, yurtdışında pek çok yapımcı ve yönetmenin bunların satışını Vimeo üzerinden yaptığını da...
NBC’den televizyonda olmama kararı
“Ahlat Ağacı”nın kamera arkasının geçtiğimiz haftadan itibaren Vimeo üzerinden satılması konusunu, Nuri Bilge Ceylan filmlerinin yapımcısı Zeynep Özbatur’a da sordum.
Aldıkları kararla ilgili olarak şunları söyledi; “Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinin kamera arkası görüntüleri belgesel niteliğinde. Yurtdışında kamera arkaları ayrı belgeseller olarak gösteriliyor. Biz de ‘Ahlat Ağacı’nın kamera arkasının ayrı bir film gibi, belgesel olarak gösterilmesi için televizyonlarla görüştük. İyi fiyat teklifleri de aldık. Ancak sigaralı olanlar gibi pek çok sahnenin blurlanacağı gerçeği Nuri Bilge’yi bu fikirden vazgeçirdi. Şu anda ‘Ahlat Ağacı’ kamera arkası belgeseli Nuri Bilge’nin YouTube kanalında ve sinemalarda özel gösterimlerde izleyici ile buluşuyor.”
Zeynep’le konuşmuşken NBC’nin yeni projesini de sordum tabii.
Henüz netleşen bir şey yokmuş, “Biz de merakla ne gelecek bekliyoruz” dedi.
Ahlat Ağacı belgeseli Kadıköy Sineması’nda
Nuri Bilge Ceylan ve “Ahlat Ağacı” filminin kamera arkası belgeseli demişken, size yakın tarihli güzel bir haber vermek istiyorum.
“Ahlat Ağacı”nın kamera arkası belgeseli, film ekibinin de katılımıyla 13-14-15 Temmuz tarihlerinde, Kadıköy Sineması’nda olacak.
Bu tarihlerde 20.15’te sunum, 21.00’de ise gösterim gerçekleşecek ve her gün belgeselin bir bölümü gösterilecek.
NBC hayranlarını güzel bir hafta sonu bekliyor.
Unutulmayan bir film repliği
“Aslında o kadar önemli biri olmadığımız ortaya çıktığında neden üzülüyoruz ki? Bunu temel bir aydınlama hali olarak ele alabilsek daha iyi olmaz mı? İnanmak dediğimiz şey sonuçta insanın içinde başlattığı bir eylemdir. Ve güzelliğe, aşka inanmak kadar ayrılığa da inanmak, hazır olmak gerekir. Yani her güzelliğin sonunda bir kopuş, ayrılık pusuda bekler. Madem öyle, başımıza gelen bu gibi tatsızlıklara bizi kendi bilinmeyenlerimizle yüzleştiren hayırlı felaketler gözüyle bakmamız gerekmez mi?” (Ahlat Ağacı)