Hamileliğin kuralları!

İkizler bebeklerine hamile olan Pelin Akil, kocası Anıl Altan ile dans ettiği videoyu paylaşınca eleştiri yağmuruna tutuldu.
Neler demediler ki! Hamileliği belli olmasın diye kat kat giyiniyorlarmış, bir de şunun edepsizliğine bakacakmışız!
Hamilelerin gündeme gelme çabasından bıkmışlarmış!
Yahu hamile kadın kendini saklayacak diye bir kural mı var?
Hamilenin eğlenme, dans etme hakkı yok mu? Ben çok eğlenceli buldum Pelin ve Anıl’ın paylaşımlarını.
Eleştirmekten kimsenin dikkatini çekmemiş belli ki ama evde onların neşeli halinden etkilenip oradan oraya koşturan, dansa eşlik eden kedi ve köpek de dikkatimden kaçmadı.
Neymiş, hamile kalınınca evdeki kedi, köpek çocuklar evden uzaklaştırılmıyormuş.
Bravo Pelin ve Anıl’a.
Instagram’ın favori çiçeği haşhaş
Onur Baştürk dijital detokstan, Instagram, Facebook olmayan inziva tatillerinden bahsediyor ama dünya tam bir sosyal medya zehirlenmesi yaşamakta.
Geçen haftalarda Instagram kullanıcılarının akın ettiği rengarenk Paris mahallesi Rue Cremieux ve mahalle sakinlerinin fotoğraf için gelen turistlerden ne kadar bunaldıklarından bahsetmiştim.
Şimdi benzer bir durum Kaliforniya’da yaşanıyor.
Oradaki olay rengarenk bir sokak değil, yeni açan çiçekleriyle göz alan haşhaş tarlaları.
Tokyo’daki Sakura çılgınlığının bir benzeri yani.
Sapsarı çiçeklerin inanılmaz görüntüler oluşturduğu Kaliforniya’nın Elsinore Gölü ve Antelope Vadisi civarına geçen hafta sonu 66 bin kişi geldi.
Yeni açan çiçekleri insan sürüsünün ayakları altında ezilmekten korumaya çalışan yetkililer ise hayli çaresiz durumda. Instagram’da “dontdoomthebloom” hashtag’i ile önlemler almaya çalışsalar da olmuyor.
Çünkü kimsenin ayakları altında ölen çiçekleri umursadığı yok, Instagram’a koyacakları bir fotoğraf onlar için çok daha önemli.
Tipik insan işte!
Çalışırsanız başarırsınız
Özel Oytun Türkoğlu’nun yeni çıkan kitabı “Sat Kendini”yi okuyorum.
Başarı ve başarısızlık üzerine şahane tespitleri var.
“İnanırsanız başarırsınız” cümlesine takmış mesela, asla desteklemiyor.
E doğru tabii, sadece inanıp çalışmadan başarı mı olur?
Doğru cümle “Sadece inanırsanız bir şey olmaz, inandığınızla kalırsınız, çok çalışırsanız başarırsınız”...
Etrafınızda bir yerlere gelmiş kişilere bakın.
Hepsinin ortak noktası çok çalışmak ve hiç durmadan çalışmaya devam etmek değil mi?
Kitapta hoşuma giden bir başka cümle de “Sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmazsınız”...
Herkes bıkıp usanmadan, yılmadan çalışabileceği bir işi yaparsa sürüden ayrılıyor ve başarıya ulaşıyor.
Elinde olan, yapmakta olduğun işi çok sevmesen bile sevmeye çalışmak da başarıya giden yolda bir adım tabii.
Hani derler ya seni sevmeyenle uğraşacağına seni seveni sevmeye çalış, o misal.
Camila Cabello yeni Cinderella’da
Bizde oyuncular kendilerini sahnelere verdi.
Meltem Cumbul’dan Gökçe Bahadır’a ve Serhat Kılıç’a kadar şarkı söylemeye başlayan bir sürü ünlü isim sayabilirim size.
Yurtdışında ise durum tersine işliyor.
Justin Timberlake’ten sonra “Havana” şarkısıyla ünlenen Camila Cabello da oyuncu oldu.
22 yaşındaki Küba asıllı Amerikalı şarkıcı, yakında Cinderella klasiğinin Kay Cannon yönetmenliğindeki modern versiyonu için kamera karşısına geçecek.
E tabii başrolde Cabello olduğundan filmin müzikal yapısının önde olması beklentiler arasında.
Hamileliğin kuralları!
İkizler bebeklerine hamile olan Pelin Akil, kocası Anıl Altan ile dans ettiği videoyu paylaşınca eleştiri yağmuruna tutuldu.
Neler demediler ki! Hamileliği belli olmasın diye kat kat giyiniyorlarmış, bir de şunun edepsizliğine bakacakmışız!
Hamilelerin gündeme gelme çabasından bıkmışlarmış!
Yahu hamile kadın kendini saklayacak diye bir kural mı var?
Hamilenin eğlenme, dans etme hakkı yok mu? Ben çok eğlenceli buldum Pelin ve Anıl’ın paylaşımlarını.
Eleştirmekten kimsenin dikkatini çekmemiş belli ki ama evde onların neşeli halinden etkilenip oradan oraya koşturan, dansa eşlik eden kedi ve köpek de dikkatimden kaçmadı.
Neymiş, hamile kalınınca evdeki kedi, köpek çocuklar evden uzaklaştırılmıyormuş.
Bravo Pelin ve Anıl’a.
Instagram’ın favori çiçeği haşhaş
Onur Baştürk dijital detokstan, Instagram, Facebook olmayan inziva tatillerinden bahsediyor ama dünya tam bir sosyal medya zehirlenmesi yaşamakta.
Geçen haftalarda Instagram kullanıcılarının akın ettiği rengarenk Paris mahallesi Rue Cremieux ve mahalle sakinlerinin fotoğraf için gelen turistlerden ne kadar bunaldıklarından bahsetmiştim.
Şimdi benzer bir durum Kaliforniya’da yaşanıyor.
Oradaki olay rengarenk bir sokak değil, yeni açan çiçekleriyle göz alan haşhaş tarlaları.
Tokyo’daki Sakura çılgınlığının bir benzeri yani.
Sapsarı çiçeklerin inanılmaz görüntüler oluşturduğu Kaliforniya’nın Elsinore Gölü ve Antelope Vadisi civarına geçen hafta sonu 66 bin kişi geldi.
Yeni açan çiçekleri insan sürüsünün ayakları altında ezilmekten korumaya çalışan yetkililer ise hayli çaresiz durumda. Instagram’da “dontdoomthebloom” hashtag’i ile önlemler almaya çalışsalar da olmuyor.
Çünkü kimsenin ayakları altında ölen çiçekleri umursadığı yok, Instagram’a koyacakları bir fotoğraf onlar için çok daha önemli.
Tipik insan işte!
Çalışırsanız başarırsınız
Özel Oytun Türkoğlu’nun yeni çıkan kitabı “Sat Kendini”yi okuyorum.
Başarı ve başarısızlık üzerine şahane tespitleri var.
“İnanırsanız başarırsınız” cümlesine takmış mesela, asla desteklemiyor.
E doğru tabii, sadece inanıp çalışmadan başarı mı olur?
Doğru cümle “Sadece inanırsanız bir şey olmaz, inandığınızla kalırsınız, çok çalışırsanız başarırsınız”...
Etrafınızda bir yerlere gelmiş kişilere bakın.
Hepsinin ortak noktası çok çalışmak ve hiç durmadan çalışmaya devam etmek değil mi?
Kitapta hoşuma giden bir başka cümle de “Sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmazsınız”...
Herkes bıkıp usanmadan, yılmadan çalışabileceği bir işi yaparsa sürüden ayrılıyor ve başarıya ulaşıyor.
Elinde olan, yapmakta olduğun işi çok sevmesen bile sevmeye çalışmak da başarıya giden yolda bir adım tabii.
Hani derler ya seni sevmeyenle uğraşacağına seni seveni sevmeye çalış, o misal.
Camila Cabello yeni Cinderella’da
Bizde oyuncular kendilerini sahnelere verdi.
Meltem Cumbul’dan Gökçe Bahadır’a ve Serhat Kılıç’a kadar şarkı söylemeye başlayan bir sürü ünlü isim sayabilirim size.
Yurtdışında ise durum tersine işliyor.
Justin Timberlake’ten sonra “Havana” şarkısıyla ünlenen Camila Cabello da oyuncu oldu.
22 yaşındaki Küba asıllı Amerikalı şarkıcı, yakında Cinderella klasiğinin Kay Cannon yönetmenliğindeki modern versiyonu için kamera karşısına geçecek.
E tabii başrolde Cabello olduğundan filmin müzikal yapısının önde olması beklentiler arasında.