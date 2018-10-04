Haluk Bilginer Cadılar Bayramı’nda

Bu ay sonunda vizyona girecek olan “Cadılar Bayramı” filminde sürpriz bir isim var; Haluk Bilginer...
Cadılar Bayramı haftasında izleyebileceğimiz “Cadılar Bayramı” (Halloween), 1978 yılında başlayan korku efsanesinin son halkası.
John Carpenter tarafından başlatılan ve 10 filme ulaşan seri, Haluk Bilginer’li bu filmle final yapıyor.
1978 yılının Cadılar Bayramı’nda dört kişiyi öldüren Michael Myers ile ilgili araştırma yapan bir grup genç, Myers’ı hapishanede ziyaret ediyor. Yaklaşmakta olan Cadılar Bayramı ile ilgili hazırlıklar sürerken, Laurie ise 40 yıl önce kendisini öldürmeye çalışan Myers’dan intikam almak ve yüzleşmek için bekliyor. Bunun için Myers’ın kaçmasını beklerken, hapishane aracı bir kaza yapıyor ve Myers yeni bir yüzleşme için serbest kalıyor.
Geçen yılın Oscar ödüllü korku filmi “Kapan”ın yapımcısı tarafından hayata geçirilen Cadılar Bayramı’nda Jamie Lee Curtis, Laurie rolünde bir kez daha kamera karşısında.
Haluk Bilginer’e gelince.
Henüz filmi izlemedik ama Bilginer isminin karşısında Doktor Sartain yazıyor.
Cadılar Bayramı, 26 Ekim’de vizyonda olacak.
Bir Hayvanı Koruma Günü
Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Hayvanları, hayvan haklarını korumak sadece bir gün değil her gün olması gereken bir şey tabii.
Yine de 4 Ekim’in kıymetini bilmek lazım.
Başkanı olduğum HAÇİKO derneği olarak biz bugünü “4 Ekim Bir Hayvanı Koruma Günü” ilan ettik. Bugün sizden en azından bir hayvanı korumanızı rica edeceğim.
Yolda gördüğünüz bir kediyi, köpeği doyurmak olabilir.
Barınaktan ya da sokaktan bir hayvan sahiplenmek olabilir, sosyal medyaya hayvan haklarını savunan bir mesaj yazmak olabilir.
Kötü muamele gördüğünü düşündüğünüz bir hayvan için şikayette bulunmak olabilir.
İçinizden gelen, ucu bir hayvanın iyiliğine dokunan her şey olabilir. Kim bilir belki bu aktiviteniz bugün başlar ve ömür boyu devam eder.
Hadi siz de bize katılın ve bugün bir hayvanı kurtarın.
Siz bunu yaparken biz de boş durmayacağız tabii.
Bugün ben Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencilerle buluşacak, hayvan hakları üzerine söyleşi yapacağım.
Cumartesi günü Sakarya Kent Park’ta yine hayvanseverlerle buluşup hem şarkılar söyleyeceğiz hem de hayvan haklarına dikkat çekeceğiz.
Ben Kıbrıs-İstanbul-Sakarya arasında koştururken HAÇİKO ekibi bugün ilkokul öğrenciler ile Kağıthane Barınağı’na besleme yapmaya gidecek.
Ve tabii o arada 11 Kasım’da yapılacak olan 40’ıncı Vodafone İstanbul Maratonu’nda sokak hayvanları yararına koşmak için de hazırlıklarımız sürüyor.
Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğini taşıyan bu koşuya kaydolup HAÇİKO yararına koşacak herkesi bekliyoruz.
4 Ekim yazısı
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne en uygun yazı, Celil Nalçakan’ın Twitter hesabından geldi.
Aynen paylaşıyor ve altına imzamı da atıyorum.
“Evet arkadaşım, bu ev köpek kokuyor. Zira bu evde bir köpek yaşıyor. Sen geldin diye onu bahçeye kapatamam, zira o hayatımın ve ailemin bir parçası.
Ama istersen dışarıda görüşebiliriz ya da hiç görüşmeyiz, benim için sorun yok.”
Haluk Bilginer Cadılar Bayramı’nda
Bu ay sonunda vizyona girecek olan “Cadılar Bayramı” filminde sürpriz bir isim var; Haluk Bilginer...
Cadılar Bayramı haftasında izleyebileceğimiz “Cadılar Bayramı” (Halloween), 1978 yılında başlayan korku efsanesinin son halkası.
John Carpenter tarafından başlatılan ve 10 filme ulaşan seri, Haluk Bilginer’li bu filmle final yapıyor.
1978 yılının Cadılar Bayramı’nda dört kişiyi öldüren Michael Myers ile ilgili araştırma yapan bir grup genç, Myers’ı hapishanede ziyaret ediyor. Yaklaşmakta olan Cadılar Bayramı ile ilgili hazırlıklar sürerken, Laurie ise 40 yıl önce kendisini öldürmeye çalışan Myers’dan intikam almak ve yüzleşmek için bekliyor. Bunun için Myers’ın kaçmasını beklerken, hapishane aracı bir kaza yapıyor ve Myers yeni bir yüzleşme için serbest kalıyor.
Geçen yılın Oscar ödüllü korku filmi “Kapan”ın yapımcısı tarafından hayata geçirilen Cadılar Bayramı’nda Jamie Lee Curtis, Laurie rolünde bir kez daha kamera karşısında.
Haluk Bilginer’e gelince.
Henüz filmi izlemedik ama Bilginer isminin karşısında Doktor Sartain yazıyor.
Cadılar Bayramı, 26 Ekim’de vizyonda olacak.
Bir Hayvanı Koruma Günü
Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Hayvanları, hayvan haklarını korumak sadece bir gün değil her gün olması gereken bir şey tabii.
Yine de 4 Ekim’in kıymetini bilmek lazım.
Başkanı olduğum HAÇİKO derneği olarak biz bugünü “4 Ekim Bir Hayvanı Koruma Günü” ilan ettik. Bugün sizden en azından bir hayvanı korumanızı rica edeceğim.
Yolda gördüğünüz bir kediyi, köpeği doyurmak olabilir.
Barınaktan ya da sokaktan bir hayvan sahiplenmek olabilir, sosyal medyaya hayvan haklarını savunan bir mesaj yazmak olabilir.
Kötü muamele gördüğünü düşündüğünüz bir hayvan için şikayette bulunmak olabilir.
İçinizden gelen, ucu bir hayvanın iyiliğine dokunan her şey olabilir. Kim bilir belki bu aktiviteniz bugün başlar ve ömür boyu devam eder.
Hadi siz de bize katılın ve bugün bir hayvanı kurtarın.
Siz bunu yaparken biz de boş durmayacağız tabii.
Bugün ben Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencilerle buluşacak, hayvan hakları üzerine söyleşi yapacağım.
Cumartesi günü Sakarya Kent Park’ta yine hayvanseverlerle buluşup hem şarkılar söyleyeceğiz hem de hayvan haklarına dikkat çekeceğiz.
Ben Kıbrıs-İstanbul-Sakarya arasında koştururken HAÇİKO ekibi bugün ilkokul öğrenciler ile Kağıthane Barınağı’na besleme yapmaya gidecek.
Ve tabii o arada 11 Kasım’da yapılacak olan 40’ıncı Vodafone İstanbul Maratonu’nda sokak hayvanları yararına koşmak için de hazırlıklarımız sürüyor.
Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğini taşıyan bu koşuya kaydolup HAÇİKO yararına koşacak herkesi bekliyoruz.
4 Ekim yazısı
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne en uygun yazı, Celil Nalçakan’ın Twitter hesabından geldi.
Aynen paylaşıyor ve altına imzamı da atıyorum.
“Evet arkadaşım, bu ev köpek kokuyor. Zira bu evde bir köpek yaşıyor. Sen geldin diye onu bahçeye kapatamam, zira o hayatımın ve ailemin bir parçası.
Ama istersen dışarıda görüşebiliriz ya da hiç görüşmeyiz, benim için sorun yok.”