“Çişim geldi” diyen ünlü kimdi?

10 yılı aşkın süredir bu yabancı yıldız akışını takip eden biri olarak söylüyorum; festivalin en çılgın ünlüsü unvanını hâlâ Michael Madsen taşıyor.

Biraz hafıza temizleyelim.

Madsen’ın Antalya’da otel bahçesinde, ağaç altına çişini yaptığını, havaalanında ise gazetecilere saldırdığını duymayan kalmamıştı.

Ama eminim şimdi yazacağım olayı duymamışsınızdır. Ben de yeni öğrendim.

Madsen kendisine tahsis edilen aracın şoförüne hız limiti koyuyor, “Sağdan gidip 40’ı geçmeyeceksin” diyor.

Ve araba o hızda giderken arkadaki camları tamamen açıyor, sol camdan çıkıyor, arabanın tepesinden tırmanıp, sağ camdan içeri giriyor.

Görenler film çekiyor sanıyorlar, o ise eğleniyor aslında!

Emniyet kemerinizi takın

Michael Madsen gibi çılgın bir oyuncudan sonra bu yıl tanıştığım Oscar, Bafta ödüllü Christopher Walken’ı Antalya’nın en cool, en sakin yabancı ünlüsü ilan ettim.

Antalya’ya birlikte geldiği eşinin dizinin dibinden ayrılmadı, herkese son derece saygılıydı, yaşına başına rağmen her isteyenle fotoğraf çektirdi, son derece mütevazı davrandı.

Açılışta yapacağı konuşmayı el yazısıyla kağıda yazmıştı, önümde oturuyordu, gece boyunca konuşmasına çalıştı.

Ve tabii Antalya’yı, dağlarını ve okyanus demekte ısrar ettiği denizini öve öve bitiremedi.

Kısacası bu Antalya araba tepesinde akrobasi yapan çılgın Michael Madsen’ı da gördü, söyleşisinde “Her zaman emniyet kemerinizi takın” öğüdünü veren sakin Christopher Walken’ı da.

Önümüzdeki günlerde festival için Gerard Depardieu ve Matt Dillon da Antalya’da olacak.

Hatta genç bir Hollywood yıldızı da sürpriz yapabilirmiş.

Bakalım onlar Antalya’ya neler bırakacak...





Ari Gold’un Türkiye şubesi

Bir ara herkes topçu, popçu olmak isterdi, şimdi ise yükselen trend oyunculuk.

Bu yıl 140 yerli filmden bahsediyoruz, dizi sektöründe ise 84 yeni dizi sezona merhaba dedi.

Modellerden olan oyuncuların yanı sıra, dün kimsenin tanımadığı gençler bugün televizyondaki diziler sayesinde bir anda popüler hale geliyor.

Sonrası ise gelsin sinema filmleri, gelsin reklamlar.

Ama bu süreç oyuncunun kendi yetenek ve becerileri kadar iyi bir yönetimi de gerektiriyor.

Sadece müzik alanında değil, oyunculukta da iyi menajerlerin değeri başka.

Magazinde ne kadar, nasıl yer alınacak, hangi sosyal sorumluluk projelerinde olunacak, nerede nasıl giyinilecek, nasıl konuşulacak ve hatta kiminle yan yana gelinecek, kiminle gelinmeyecek, bunların hepsi iyi bir planlamayı gerektiriyor.

İşte yeni yıldızların geleceklerini planlamak adına yeni bir yapılanmaya gidildi.

Bizim sektörün Ari Gold’u dediğim Gülistan Tartar ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden Ayşe Sarp bir araya gelip Dreamers’ı kurdular.

Hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum.

Kaleiçi’ne modern yat limanı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’le festivalin ikinci günü bir akşam yemeğinde buluştuk.

Sinema, festival derken laf limanlara kadar geldi.

Dünyanın iki doğal yat limanından biri olan (diğeri Portofino) Antalya Kaleiçi, yat turizmi için daha da çekici hale gelmek adına yenileniyormuş.

Kasım ayında başlayacak revizyon sonrasında Kaleiçi yatlar için yeni bir cazibe merkezi olacak ve dolayısıyla bölgeye ayrı bir canlılık gelecek.

Antalya’nın uçsuz bucaksız sahil şeridi için birkaç yat limanı projesi daha var başkanın.

Güzel şeylerden bahsetti, yakında açıklayacak, şimdilik müjdesini vermiş olayım.