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Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

Cannes’da Netflix savaşı alevlendi

25 Nisan 2019

Cannes Film Festivali ve Netflix arasındaki çekişmede iki gün önce yeni bir sayfa açıldı.

Sinema camiası Netflix’i bir tehlike olarak görüp uzak tutmaya çalışırken, bu tavırda en sağlam duruşu sergileyen Cannes Film Festivali’nde bir çatlak meydana geldi.
Bildiğiniz gibi Cannes, iki yıldır Netflix filmlerini seçkisine almıyor.
Bunun nedeni, Netflix’in geleneksel dağıtım kurallarına uymayı reddetmesi var.
Yani “filmlerin vizyona girmesiyle dijital platformda yayınlanması arasında 36 ay olmalı” kuralını ihlal etmesi.
Bu nedenle, Fransız dağıtımcıların şikayetleri doğrultusunda Netflix filmleri festivalin yarışmalı bölümünde yasaklandı.
Ama işte o yasak bu yıl delindi.
Festivalin önemli bölümlerinden biri olan ve ana yarışmayla neredeyse aynı değeri gören “Yönetmenlerin On Beş Günü” (Directors’ Fortnight) seçkisine bir Netflix filmi seçildi.
Yönetmenlerin On Beş Günü’ndeki 23 filmden biri olan Wounds, Tahran’da geçen korku filmi Under the Shadow ile ünlenen Babak Anvari’nin son filmi.
Prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapan Wounds’un başrollerinde Armie Hammer ve Dakota Johnson rol alıyor.
Cannes Film Festivali iki yıldır seçkilerine Netflix yapımı filmlere ambargo uygularken alınan bu karar tabii ki ciddi bir kırılma yaratacak ve Netflix’in yolunu açacak gibi duruyor. 14 Mayıs’ta başlayacak olan 72’inci Cannes Film Festivali’nde bu yıl
bolca tartışma yaşanacağı kesin.

Erenköy Kız Lisesi yıkılıyor

6 yılım geçti o güzel bahçede, tarihi binalarda, piyanoyla tanıştığım müzik odasında.
Karakterim, geleceğim, gençliğim, geleceğim şekillendi.
Ayrılık vakti hariç ağladığımı hiç hatırlamıyorum, hep güldüm, mutlu oldum o sıcacık yuvada.
İşte o binalar, Erenköy Kız Lisesi, deprem yönetmeliğine uygun olarak yeniden yapılmak üzere yıkılıyor.
Pek çok Cumhuriyet kadınını üniversiteye ve sonrasında da iş hayatına hazırlayan 103 yıllık çınar Erenköy Kız Lisesi binaları yıkılmadan önce bu pazar tüm mezunlar olarak okulumuzun bahçesinde toplanıyoruz.
28 Nisan’da 1000 kişilik bir katılım bekleniyor.
Anılara veda ederken, değerli müzik öğretmenlerimiz
Selçuk İşcan ve İmdat Halvaşı’nın yönetimindeki Mezunlar Korosu güzel şarkılar söyleyecek, yakar top oynayıp, ip atlayacağız.
EKL mezunlarına duyurmuş olayım.

Kızlar tayt giymemeli

Twitter’da troller “kızlar tayt giymemeli” hashtag’ini TT yapıyor. Kızlar deliriyor, durmadan taytlı fotoğraflarını atıyorlar. Daha iki gün önce de “şort giymeyin” başlığı vardı, orada da bolca şortlu fotoğraf görmüştük.
Troller böylece kadın bedeniyle uğraşan bu başlıklarla hedeflerine ulaşmış oluyor.
İtibar etmeyin böyle trollere diyorum.
İstediğinizi giyin ama bunlara yem olmayın.

Unutulmaz bir film repliği

“Dünya bir oyun bahçesi, bunu çocuklar biliyor ama biz büyüdükçe unutuyoruz.” (Yes Man)

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