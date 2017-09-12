Caddeden taşınan taşınana



Bağdat Caddesi’ne yeni taşınan bir başka arkadaşım da pes etmek üzere.

Geceleri uyuyamıyor.

Saat başı yataktan fırlıyor.

Tüm bunların nedeni Bağdat Caddesi’ndeki korkunç gürültü kirliliği.

Spor araba ve motosiklet terörü de denebilir aslında...

Akşam saatlerinde başlayan bu işkence sabaha kadar devam ediyor.

Altına spor araba alıp egzozuyla oynayan, makas atan artistler mi dersiniz, motosikletleri şaha kaldırıp, son sürat gaza basıp kulak zarlarına tecavüze kalkanlar mı!

Anadolu yakasında huzur kalmamış durumda.

Bu durumda iş tabii yine trafik polislerimize düşüyor.

Pek çok Bağdat Caddesi sakininin sakinlik, sükunet arzusunu ben buradan iletmiş olayım.

Kedi, köpek zararlı mı?

“Evcil hayvan beslemenin faydası var mı?” diye çok soran oluyor.

Bunun insana nasıl iyi geldiğini, nasıl rahatlatıp sakinleştirdiğini zaten herkes biliyor.

Ben şimdi sağlık yönünden muhtemelen bilmediğiniz başka detaylardan bahsedeceğim.

İsviçre’de yapılan bir araştırmada, alerjik reaksiyonların hepsinin genetik olmadığı, ev hayvanları olan çocukların alerjenlere temasları sonucu alerjiye karşı korunduğu tespit edildi.

Almanya’daki başka bir araştırmaya göre de ev hayvanlarıyla (özellikle kediler) temas eden çocuklarda, diğer çocuklara göre yüzde 67 daha az astım ve yüzde 45 daha az ateşli hastalık görülüyor.

Kedi, köpek alerji ve astım yapmıyor, tam tersine erken yaşta tanışıldığında bunlara iyi bile geliyor.

“Hayatın ilacı sadık bir dosttur” cümlesi bir kez daha kanıtlanmış oldu yani.

Eviniz ve ortamınız müsaitse, iki gün sonra sıkılıp başkasına vermeye kalkmayacaksanız, çocuklarınızı bu güzel dostlarla tanıştırın derim.

Helen Mirren’dan feminizm

Hangi cinsten olursanız olun, feminist olun. Bugüne kadar bulunduğum bütün ülkelerde, İsveç’ten Uganda’ya, Singapur’a kadar her yerde kadınlara saygı duyulduğunda ve hayallerini gerçekleştirmek için özgürlük tanındığında, hayatın herkes için daha iyi, daha güzel olduğunu gördüm.

Feminizm soyut bir kavram değil, bir gereklilik. Ben kendimi feminist ilan ediyorum ve size de öyle olmanızı tavsiye ediyorum.

Bu sözler, geçmiş yıllarda Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne geldiğinde sohbet etme fırsatı bulduğum ve büyük hayranı olduğum ünlü İngiliz oyuncu Helen Mirren’ın bu yıl içinde yaptığı bir konuşmadan alıntı.

Feminizmi erkek düşmanlığı değil, kadınların bu dünyayı daha iyi hale getirmesi için bir adım, bir gereklilik olarak görürsek, Helen Mirren’ın izinden gitmekte zorlanmayız sanırım.