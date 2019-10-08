Beşiktaş başkan adayları geliyor

Köpeğim Buddy hayattayken benim hayatımda çok şey değiştirmişti.
Gidişiyle de hayatımı etkiledi, beni kendimle yüzleştirdi, değerlerimi keşfetmeme yardımcı oldu.
Kaybetmenin acısını en derinde hissetmiş biri olarak, artık sevdiğim şeylere, bana ait olana, ailemden gelenlere daha sıkı sarılıyorum.
Baba yadigarı Beşiktaş da bunlardan biri.
Eminim sadece benim için değil, ortak değerleri, aynı aidiyet duygusunu paylaştığımız pek çok Beşiktaşlı için öyle.
İşte şimdi bahsedeceğim radyo da bu duyguların, bu ruhun ürünü.
Hayatta Beşiktaş, dünyanın ilk bağımsız taraftar radyosu. Hiçbir kuruluş ya da Beşiktaş kulübü ile ilişkisi yok.
İşte bu nedenle de bağımsız ruhuyla şahane programlar yapabiliyor.
Seçim zamanı Beşiktaş’taki üç belediye başkan adayını da yayına almışlardı.
Şimdi de Fikret Orman’ın istifa konuşmasının ardından, Beşiktaş’ın başkan adaylarını canlı yayınlarla izleyiciyle buluşturmayı düşünüyorlar.
Dünyanın ilk taraftar radyosu
Hayatta Beşiktaş Radyo kâr amacı güden bir radyo değil, hiçbir kuruluştan destek almıyor, dolayısıyla kimseye boyun eğmiyor, programcıları da tamamen gönüllülerden oluşuyor.
Ve içerisi tamamen Şampiyonlar Ligi gibi.
Kadroya geçmeden önce biraz ilk günlerinden bahsedeyim.
Yayınlarını internet üzerinden yapan radyo, Tolga Göksu, Köylü Mustafa (Mustafa Kaya), Özden Beşkazalıoğlu ve Doğan Yüceler tarafından kuruldu.
2015 yılında birkaç arkadaşın maç sonundaki sohbetinden doğan “taraftar radyosu kurma” fikri, kendi aralarında yaptıkları amatör denemelerle başladı.
Ve sonra Beşiktaş’ın da kuruluş tarihi olan 19.03 tarihinde resmi olarak YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında canlı yayına başlandı.
Şu anda 20’nin üzerinde yayınla haftanın 7 günü canlı yayın yapılıyor.
Kimlerle mi?
İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi demiştim.
Tribünün önde gelenleri Dewe, Alen Şevşek, Sarı Emrah, Şeref Yılmaz, eski futbolcular Metin Altınay, Süleyman Oktay, gazeteci Orhan Can, Pınar Turan, spor psikoloğu Eylem Şenkal ilk akla gelenler.
Hayatta Beşiktaş’ta ben de yarından itibaren “Kartal Pençesi” adlı bir programa başlıyorum.
Daha önce pek çok TV ve radyo programı yaptım ama bunun yeri ayrı, o nedenle çok heyecanlıyım.
“Kartal Pençesi”ne takılanlar sizlerden gelen yorum ve önerilerle de şekillenecek.
Yarın 22.00’deki programın konularını belirleyenlerden olmak isterseniz, bana yazın. Dünyanın ilk bağımsız taraftar radyosunda görüşmek üzere...
Beşiktaş başkan adayları geliyor
Köpeğim Buddy hayattayken benim hayatımda çok şey değiştirmişti.
Gidişiyle de hayatımı etkiledi, beni kendimle yüzleştirdi, değerlerimi keşfetmeme yardımcı oldu.
Kaybetmenin acısını en derinde hissetmiş biri olarak, artık sevdiğim şeylere, bana ait olana, ailemden gelenlere daha sıkı sarılıyorum.
Baba yadigarı Beşiktaş da bunlardan biri.
Eminim sadece benim için değil, ortak değerleri, aynı aidiyet duygusunu paylaştığımız pek çok Beşiktaşlı için öyle.
İşte şimdi bahsedeceğim radyo da bu duyguların, bu ruhun ürünü.
Hayatta Beşiktaş, dünyanın ilk bağımsız taraftar radyosu. Hiçbir kuruluş ya da Beşiktaş kulübü ile ilişkisi yok.
İşte bu nedenle de bağımsız ruhuyla şahane programlar yapabiliyor.
Seçim zamanı Beşiktaş’taki üç belediye başkan adayını da yayına almışlardı.
Şimdi de Fikret Orman’ın istifa konuşmasının ardından, Beşiktaş’ın başkan adaylarını canlı yayınlarla izleyiciyle buluşturmayı düşünüyorlar.
Dünyanın ilk taraftar radyosu
Hayatta Beşiktaş Radyo kâr amacı güden bir radyo değil, hiçbir kuruluştan destek almıyor, dolayısıyla kimseye boyun eğmiyor, programcıları da tamamen gönüllülerden oluşuyor.
Ve içerisi tamamen Şampiyonlar Ligi gibi.
Kadroya geçmeden önce biraz ilk günlerinden bahsedeyim.
Yayınlarını internet üzerinden yapan radyo, Tolga Göksu, Köylü Mustafa (Mustafa Kaya), Özden Beşkazalıoğlu ve Doğan Yüceler tarafından kuruldu.
2015 yılında birkaç arkadaşın maç sonundaki sohbetinden doğan “taraftar radyosu kurma” fikri, kendi aralarında yaptıkları amatör denemelerle başladı.
Ve sonra Beşiktaş’ın da kuruluş tarihi olan 19.03 tarihinde resmi olarak YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında canlı yayına başlandı.
Şu anda 20’nin üzerinde yayınla haftanın 7 günü canlı yayın yapılıyor.
Kimlerle mi?
İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi demiştim.
Tribünün önde gelenleri Dewe, Alen Şevşek, Sarı Emrah, Şeref Yılmaz, eski futbolcular Metin Altınay, Süleyman Oktay, gazeteci Orhan Can, Pınar Turan, spor psikoloğu Eylem Şenkal ilk akla gelenler.
Hayatta Beşiktaş’ta ben de yarından itibaren “Kartal Pençesi” adlı bir programa başlıyorum.
Daha önce pek çok TV ve radyo programı yaptım ama bunun yeri ayrı, o nedenle çok heyecanlıyım.
“Kartal Pençesi”ne takılanlar sizlerden gelen yorum ve önerilerle de şekillenecek.
Yarın 22.00’deki programın konularını belirleyenlerden olmak isterseniz, bana yazın. Dünyanın ilk bağımsız taraftar radyosunda görüşmek üzere...