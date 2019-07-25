Amuda kalkacak ünlümüz yok mu?

Instagram’da şu sıralar en çok spor ve egzersizle ilgili paylaşımlar ve meydan okumalar ilgi çekiyor.
HIIT (High Intensity Interval Training), yani bir yavaş bir hızlı egzersizlerle nabzı hızlandırarak yağ yakımını artıran yoğun spor programları hayli meşhur.
Özellikle Instagram’daki @hiitburn sayfasını takip etmenizi öneririm.
Bir başka sosyal medya egzersiz çılgınlığı da sandalyeler üzerinden yaşanıyor.
Candan Erçetin’in “Umrumda Değil” klibini düşünün.
Sandalyeyi ters oturmak için kullanmayacaksınız ama.
Altından, kenarından, üstünden geçecek ve bunları ayaklarınız yere değmeden yapacaksınız.
Bir tür akrobasi yani.
Bir başka Instagram çılgınlığı da baş ya da eller üstünde amuda kalkılan pozlar vermek.
Bu yoga duruşları öyle sanıldığı kadar kolay değil ve
tehlikeli de.
Hemen denemeye kalkmayın, çünkü sakatlanmamak için altı aylık bir ön çalışma şart diyorlar.
Önce duvara dayanarak ve mutlaka bir eğitmen eşliğinde başlamak en doğrusu.
Sağlam kas gücü ve dayanıklılık gerektiren #hiit ve #chairchallenge yabancı Instagram sayfalarını kasıp kavururken bizim ünlüler tarafından henüz keşfedilmemiş durumda.
Ya da şöyle diyeyim; bu kadar sportif olup, bunları becerebilecek ve takipçilerini biraz daha hareketli olmaya teşvik edecek fazla ünlümüz yok galiba.
Bu cümlelere dikkat!
Şu sıralar iki cümleye takıldım, tekrarlayıp duruyorum. Size de bulaştırayım: “Pizza değilsin, herkesi mutlu edemezsin...”
“Bulunduğun yerde mutlu değilsen, oradan uzaklaş. Ağaç değilsin...”
Sharon Stone felci atlattı
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Sharon Stone, HBO’nun Steven Soderbergh yönetimindeki gizem/suç dizisi “Mosaic”te rol aldı ve şimdi de Netflix’in “Ratched” dizisi için gün sayıyor.
Bu geri dönüşle birlikte röportajlar da vermeye başladı tabii.
Söylediği her cümle Hollywood’a ve sevenlerine çok kırgın olduğunu gösteriyor.
Hatta başına geleni Lady Diana’ya benzetiyor ve “Lady Diana da ben de çok ünlüydük. O öldü, ben ise felç geçirdim. İkimiz de unutulduk” diyor.
“Temel İçgüdü” (Basic Instinct) filmi ile şöhretin zirvesine yerleşen ve dünya çapında üne kavuşan Sharon Stone, 2001 yılında Brezilya’da beyin kanaması sonucu felç geçirmiş ve iyileşmesi 7 yıl sürmüştü.
Bu arada boşanma sürecine de giren ünlü oyuncu sahip olduğu her şeyi, kariyerini ve mal varlığını da kaybetmişti.
Hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir diye boşuna demiyorlar gerçekten de.
Bakalım “Beni de Lady Diana gibi öldürdünüz” diye sitem eden Sharon Stone, “Mosaic” ve “Ratched” dizileri ile kaldığı yerden devam edebilecek mi?
Bir şarkı sözü
“Herkes dedi merak içinde, ölümden sonra hayat var mı diye. Boşuna düşünürler, sanki hayat varmış gibi ölümden önce...” (Fahişe-Teoman)
Amuda kalkacak ünlümüz yok mu?
Instagram’da şu sıralar en çok spor ve egzersizle ilgili paylaşımlar ve meydan okumalar ilgi çekiyor.
HIIT (High Intensity Interval Training), yani bir yavaş bir hızlı egzersizlerle nabzı hızlandırarak yağ yakımını artıran yoğun spor programları hayli meşhur.
Özellikle Instagram’daki @hiitburn sayfasını takip etmenizi öneririm.
Bir başka sosyal medya egzersiz çılgınlığı da sandalyeler üzerinden yaşanıyor.
Candan Erçetin’in “Umrumda Değil” klibini düşünün.
Sandalyeyi ters oturmak için kullanmayacaksınız ama.
Altından, kenarından, üstünden geçecek ve bunları ayaklarınız yere değmeden yapacaksınız.
Bir tür akrobasi yani.
Bir başka Instagram çılgınlığı da baş ya da eller üstünde amuda kalkılan pozlar vermek.
Bu yoga duruşları öyle sanıldığı kadar kolay değil ve
tehlikeli de.
Hemen denemeye kalkmayın, çünkü sakatlanmamak için altı aylık bir ön çalışma şart diyorlar.
Önce duvara dayanarak ve mutlaka bir eğitmen eşliğinde başlamak en doğrusu.
Sağlam kas gücü ve dayanıklılık gerektiren #hiit ve #chairchallenge yabancı Instagram sayfalarını kasıp kavururken bizim ünlüler tarafından henüz keşfedilmemiş durumda.
Ya da şöyle diyeyim; bu kadar sportif olup, bunları becerebilecek ve takipçilerini biraz daha hareketli olmaya teşvik edecek fazla ünlümüz yok galiba.
Bu cümlelere dikkat!
Şu sıralar iki cümleye takıldım, tekrarlayıp duruyorum. Size de bulaştırayım: “Pizza değilsin, herkesi mutlu edemezsin...”
“Bulunduğun yerde mutlu değilsen, oradan uzaklaş. Ağaç değilsin...”
Sharon Stone felci atlattı
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Sharon Stone, HBO’nun Steven Soderbergh yönetimindeki gizem/suç dizisi “Mosaic”te rol aldı ve şimdi de Netflix’in “Ratched” dizisi için gün sayıyor.
Bu geri dönüşle birlikte röportajlar da vermeye başladı tabii.
Söylediği her cümle Hollywood’a ve sevenlerine çok kırgın olduğunu gösteriyor.
Hatta başına geleni Lady Diana’ya benzetiyor ve “Lady Diana da ben de çok ünlüydük. O öldü, ben ise felç geçirdim. İkimiz de unutulduk” diyor.
“Temel İçgüdü” (Basic Instinct) filmi ile şöhretin zirvesine yerleşen ve dünya çapında üne kavuşan Sharon Stone, 2001 yılında Brezilya’da beyin kanaması sonucu felç geçirmiş ve iyileşmesi 7 yıl sürmüştü.
Bu arada boşanma sürecine de giren ünlü oyuncu sahip olduğu her şeyi, kariyerini ve mal varlığını da kaybetmişti.
Hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir diye boşuna demiyorlar gerçekten de.
Bakalım “Beni de Lady Diana gibi öldürdünüz” diye sitem eden Sharon Stone, “Mosaic” ve “Ratched” dizileri ile kaldığı yerden devam edebilecek mi?
Bir şarkı sözü
“Herkes dedi merak içinde, ölümden sonra hayat var mı diye. Boşuna düşünürler, sanki hayat varmış gibi ölümden önce...” (Fahişe-Teoman)