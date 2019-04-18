12 bin yıl öncesine yolculuk

Her şehri ünlüsü ile gezme fikri ilk duyduğumdan beri şahane gelmişti kulağıma. Ama yaşayınca gördüm asıl anlamını, hem şehrin hem de gezenlerin üzerindeki asıl etkisini...
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un iç turizmi canlandırmak amacıyla başlattığı “Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz” serisinin ikinci ayağı olan Şanlıurfa gezisinde katıldım ekibe.
Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Göbeklitepe replikasında, Avrupa Birliği projesi kapsamında akustik bir konser vermiş ve sonrasında da Göbeklitepe’yi kazıyı yapan arkeologlarla gezmiştim.
Hayran kaldığımı söylememe gerek yok sanırım.
Tam bir yıl sonra, 2019’da turizmde Göbeklitepe yılı olarak ilan edildi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki mekanı bu kez “Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz” projesi kapsamında Ayşegül Aldinç, Asuman Dabak, Ferhat Göçer, Bülent İnal, Azra Kohen, Seyyal Taner ve Mahmut Tuncer ile gezerken kaptanımız seyahat yazarı ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç’tu.
Göbeklitepe dünyanın ilk tapınağı, ilk ibadet merkezi.
Geçmişi 12 bin yıl önceye dayanıyor.
İngiltere’deki Stonehenge’den 7 bin, Mısır piramitlerinden ise 7 bin 500 yıl daha eski yani...
Buğdayın atasının burada yetiştiği biliniyor. Göbeklitepe’de 1995 yılında başlayan çalışmaların çıkış noktası ise ilginç.
Mahmut Kılıç adlı köylü, tarlasında ayağına takılan işlemeli taşı müzeye götürünce bildiğimiz tarihi de bir anlamda değiştirmiş oluyor.
Göbeklitepe ortaya çıkınca kitaplarda bize öğretilenleri, bildiklerimizi bir kenara koyduk; göçebe toplumların yerleşik hayata geçişinin tarımla değil, tapınma ve dini merkezlere yakın olup buralarda bir araya gelme ihtiyacı nedeniyle olduğu anlaşıldı.
Şanlıurfa Müzesi ve kazılar devam ederken kalp krizinden ölen Prof. Dr. Klaus Schmidt’in özenli çalışmalarıyla ortaya çıkan Göbeklitepe şu anda UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde.
Ve bu aylar tarihe ışık tutan bu devasa kazı alanını gezmek için ideal zaman.
Harran’da Kümbet Otel açılıyor
Göbeklitepe öncesinde gittiğimiz Harran’dan da söz etmeden geçmeyeyim.
Pervin Ersoy ile yerel kıyafetleri giyerek bolca sosyal medya paylaşımı yaptığımız Harran’daki kümbet evler müthiş bir görselliğe sahip.
Şu anda sayısı 370 olan bu evlerden aslında 600 tane varmış, kalanının onarımda olduğunu öğrendim.
Beton yapılar tamamen yıkılıp yerlerini kümbet evler alacak.
Bu yıl sonuna doğru açılacak olan Kümbet Otel’le ilgili çalışmalar ise devam ediyor.
Açılacak olan gastronomi evinde ise 50 kadın, Michelin yıldızlı şeflerden aşçılık eğitimi alacak.
Harran’da büyük bir değişim var yani.
Şanlıurfa gezinizde
Harran ve Reşat Ağa’nın kümbet evleri de olmazsa olmazınız olsun.
Diyarbakır, Adıyaman ve Isparta sırada
Pervin Ersoy’un başından son dakikasına kadar özverili ev sahipliğinde ve konuklarla birebir ilgisiyle gerçekleşen “Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz” turları Sacred7Travel şirketi ile çözüm ortaklığında yapılıyor.
Turlara katılmak isteyenler Sacred7Travel ile bağlantı kuruyor ve bu turlardan elde edilen gelir de Ersoy’un kurucu üyesi olduğu ve başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’nin okul öncesi eğitim imkanı bulunmayan çocuklar için hayata geçireceği anaokulu projesine aktarılıyor.
Hem gidilen illere, hem iç turizme hem de okul öncesi çocukların eğitimine katkı sağlayan proje gördüğüm kadarıyla büyük bir ivme yakalamış durumda.
Turlara katılmak isteyenler için bekleme listeleri bile oluşmuş.
Şanlıurfa turunda neredeyse bir uçağın yarısı kadar katılımcı vardı.
İki gün boyunca herkes sosyal medya hesaplarından Şanlıurfa’nın yeme, içme, gezme rotalarının paylaşımlarını yaptı ve şehre olan ilgiyi ciddi anlamda artırdı.
Denizli ve Şanlıurfa’dan sonra şimdi sırada ünlüleriyle ve tur katılımcılarıyla gerçekleşecek olan Diyarbakır, Adıyaman/Nemrut ve Isparta gezileri var.
Ben de elimden geldiğince bu turların yansımalarını ve sıradaki şehirlerin iç turizme cazibe merkezi olarak neler vadettiğini bu köşeden sizlere duyuracağım.
Unutulmaz bir dizi repliği
“Ne istediğimiz önemsiz. Elde ettiğimiz zaman başka bir şey istiyoruz.” Game of Thrones (Taht Oyunları)
12 bin yıl öncesine yolculuk
Her şehri ünlüsü ile gezme fikri ilk duyduğumdan beri şahane gelmişti kulağıma. Ama yaşayınca gördüm asıl anlamını, hem şehrin hem de gezenlerin üzerindeki asıl etkisini...
.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un iç turizmi canlandırmak amacıyla başlattığı “Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz” serisinin ikinci ayağı olan Şanlıurfa gezisinde katıldım ekibe.
Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Göbeklitepe replikasında, Avrupa Birliği projesi kapsamında akustik bir konser vermiş ve sonrasında da Göbeklitepe’yi kazıyı yapan arkeologlarla gezmiştim.
Hayran kaldığımı söylememe gerek yok sanırım.
Tam bir yıl sonra, 2019’da turizmde Göbeklitepe yılı olarak ilan edildi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki mekanı bu kez “Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz” projesi kapsamında Ayşegül Aldinç, Asuman Dabak, Ferhat Göçer, Bülent İnal, Azra Kohen, Seyyal Taner ve Mahmut Tuncer ile gezerken kaptanımız seyahat yazarı ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç’tu.
Göbeklitepe dünyanın ilk tapınağı, ilk ibadet merkezi.
Geçmişi 12 bin yıl önceye dayanıyor.
İngiltere’deki Stonehenge’den 7 bin, Mısır piramitlerinden ise 7 bin 500 yıl daha eski yani...
Buğdayın atasının burada yetiştiği biliniyor. Göbeklitepe’de 1995 yılında başlayan çalışmaların çıkış noktası ise ilginç.
Mahmut Kılıç adlı köylü, tarlasında ayağına takılan işlemeli taşı müzeye götürünce bildiğimiz tarihi de bir anlamda değiştirmiş oluyor.
Göbeklitepe ortaya çıkınca kitaplarda bize öğretilenleri, bildiklerimizi bir kenara koyduk; göçebe toplumların yerleşik hayata geçişinin tarımla değil, tapınma ve dini merkezlere yakın olup buralarda bir araya gelme ihtiyacı nedeniyle olduğu anlaşıldı.
Şanlıurfa Müzesi ve kazılar devam ederken kalp krizinden ölen Prof. Dr. Klaus Schmidt’in özenli çalışmalarıyla ortaya çıkan Göbeklitepe şu anda UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde.
Ve bu aylar tarihe ışık tutan bu devasa kazı alanını gezmek için ideal zaman.
Harran’da Kümbet Otel açılıyor
Göbeklitepe öncesinde gittiğimiz Harran’dan da söz etmeden geçmeyeyim.
Pervin Ersoy ile yerel kıyafetleri giyerek bolca sosyal medya paylaşımı yaptığımız Harran’daki kümbet evler müthiş bir görselliğe sahip.
Şu anda sayısı 370 olan bu evlerden aslında 600 tane varmış, kalanının onarımda olduğunu öğrendim.
Beton yapılar tamamen yıkılıp yerlerini kümbet evler alacak.
Bu yıl sonuna doğru açılacak olan Kümbet Otel’le ilgili çalışmalar ise devam ediyor.
Açılacak olan gastronomi evinde ise 50 kadın, Michelin yıldızlı şeflerden aşçılık eğitimi alacak.
Harran’da büyük bir değişim var yani.
Şanlıurfa gezinizde
Harran ve Reşat Ağa’nın kümbet evleri de olmazsa olmazınız olsun.
Diyarbakır, Adıyaman ve Isparta sırada
Pervin Ersoy’un başından son dakikasına kadar özverili ev sahipliğinde ve konuklarla birebir ilgisiyle gerçekleşen “Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz” turları Sacred7Travel şirketi ile çözüm ortaklığında yapılıyor.
Turlara katılmak isteyenler Sacred7Travel ile bağlantı kuruyor ve bu turlardan elde edilen gelir de Ersoy’un kurucu üyesi olduğu ve başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’nin okul öncesi eğitim imkanı bulunmayan çocuklar için hayata geçireceği anaokulu projesine aktarılıyor.
Hem gidilen illere, hem iç turizme hem de okul öncesi çocukların eğitimine katkı sağlayan proje gördüğüm kadarıyla büyük bir ivme yakalamış durumda.
Turlara katılmak isteyenler için bekleme listeleri bile oluşmuş.
Şanlıurfa turunda neredeyse bir uçağın yarısı kadar katılımcı vardı.
İki gün boyunca herkes sosyal medya hesaplarından Şanlıurfa’nın yeme, içme, gezme rotalarının paylaşımlarını yaptı ve şehre olan ilgiyi ciddi anlamda artırdı.
Denizli ve Şanlıurfa’dan sonra şimdi sırada ünlüleriyle ve tur katılımcılarıyla gerçekleşecek olan Diyarbakır, Adıyaman/Nemrut ve Isparta gezileri var.
Ben de elimden geldiğince bu turların yansımalarını ve sıradaki şehirlerin iç turizme cazibe merkezi olarak neler vadettiğini bu köşeden sizlere duyuracağım.
Unutulmaz bir dizi repliği
“Ne istediğimiz önemsiz. Elde ettiğimiz zaman başka bir şey istiyoruz.” Game of Thrones (Taht Oyunları)