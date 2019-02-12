Survivor Ankara metro mücadelesi

Her Ankaralı, metroda, dolmuşta, otobüste yer kapmaya çalışır. Kimi bu mücadeleyi vücut diliyle ve adanmışlığıyla belli eder, kimi vakur bir şekilde durur ama kafasında plan yapar.
Belki yolu uzun olanlar koltuğa hücum etmekten daha az utanır, çünkü oturmaları halinde elde edecekleri fayda daha fazladır. Birkaç durakta gideceği yere ulaşacak olanlarsa vakur durabilir, çünkü onların tuzu kurudur. Neticede herkes toplu taşımada oturmak ister ve herkesin kendi meşrebince bir planı vardır.
Metroda yer kapmaya çalışan kent sakinlerinin mücadelesini, Twitter hesabından paylaştığı videoyla gözler önüne seren @AnkaraBeyfendi, paylaşıma, “Survivor Ankara / Metro Oyunu” notunu düştü. 52 binden fazla kişinin izlediği videoda, metro koltuklarını saniyeler içinde dolduran Ankaralılar görülüyor. Kısa sürede toplu taşıma mağdurlarının buluşma noktasına dönüşen videoya gelen yorumlarsa şöyle
OTURMAK NASIL BİR ŞEY ACABA
@dearstann Hiç oturamadım oturmak nasıl bir şey acaba.
@narinkirpi Siz bir de İstanbul’dakileri görün.
@mutluuolyeter Metroda yer kapma oynamayan da Angaralıyım demesin.
@snpalaa Her saniye bir yaşam mücadelesi. Anlamazsınız. 13 dakika ayakta gitmek zor bir durum. Hiç metroya binmemiş kadar kötüsünüz.
@Birey88 Değil 10 dakika, yarım saat de ayakta kalırım yine böyle yapmam.
@Coskunmert6 Çok seviyorum bunu. Her gün izliyorum metroda.
@murat_yld Mahalle şenliklerinde sandalye kapmaca oynar gibi maşallah.
@contravotka Gazi Üniversitesi ders seçimi.
@ankara_cevirme de videoyu, “Survivor Angara. Metroya binince böyle olan arkadaşlar” yorumuyla paylaşırken, @Aktaslarnfatihi’nin yanıtı, “Mesai saatlerinde sizi de bekleriz... Çok eğlenceli oluyor” oldu.
ÖNCELİK YAYANIN ANGARALI OYNUYOR
@AnkaraBeyfendi, geçtiğimiz günlerde “Bir Angaralı oynamak isterse yer mekân farketmez” yorumuyla paylaştığı bir başka videoyla da ilgi topladı. Videoda, Kızılay’da yaya geçidinden geçerken bir anda oynamaya başlayan gençler yer alıyor. @asslioz, “Ben buradan hep ışığın son saniyelerine yetişir, koşarak geçerim. Millet oynayacak vakit buluyor” derken, 2019’un ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edilmesine dikkat çeken @06ogul06’nın yorumu, “Yaya öncelikli trafik ilan edilir de Angaralı durur mu” oldu. Diğer yorumlarsa şöyle:
@skansuvaa Gördüğüm en güzel sahne.
@buebrunun Hahaha çok güzel ya defalarca izlemelik.
@ekizsee Hele koçlara maşallahh.
@BiHidayet Bebeleeeer.
@angaraliabcaa Hoooobbaaaaaa sanki trafik kapalı gibi.
Dilerim bir gün herkes, Ankaralıların kırmızı ışıkta oynamasını mümkün kılan neşeye ve toplu taşımadaki o mücadeleci ruha sahip olur.
AKİDE ŞEKERİ MISS BEDDY
Yakın zamanda Tunalı’da dolaşırken gördük onu. Önce neşeyle gülümsedik, sonra içindeki daktiloyu, perdelerini, renklerini, üzerindeki çadırı inceleyip fotoğraf çektik. Kendi aramızdaysa şu yorumu yaptık: “Evcil hayvan gibi. Sanki biraz ilgilensek yere yatıp göbeğini sevdirecek.”
Her Ankaralı en az bir kez ilginç tesadüfler yaşamış ve “Ankara çok küçük. Kibrit kutusu gibi” demiştir. Bu konuda hemfikiriz, fakat sahip olduğu algoritmalarla sosyal medya da oldukça küçük. Kısa bir süre sonra Tunalı’da karşılaştığım bu akide şekerinin Instagram hesabı çıktı karşıma. Sahibi profiline, “Bedford CA 1962 Namı diğer MISS BEDDY! Satılık ya da kiralık değildir. Hiçbir zaman da olmadı. Bi’ tur falan da vermem! Yine de teşekkürler. #06MIS50” notunu düşmüş. Yolunuz Tunalı’ya düşerse Beddy’ye bir selam çakmadan geçmeyin. Fotoğrafını çekerek o gün ihtiyaç duyacağınız ‘like’ları da fazlasıyla karşılayabilirsiniz.
Survivor Ankara metro mücadelesi
Her Ankaralı, metroda, dolmuşta, otobüste yer kapmaya çalışır. Kimi bu mücadeleyi vücut diliyle ve adanmışlığıyla belli eder, kimi vakur bir şekilde durur ama kafasında plan yapar.
Belki yolu uzun olanlar koltuğa hücum etmekten daha az utanır, çünkü oturmaları halinde elde edecekleri fayda daha fazladır. Birkaç durakta gideceği yere ulaşacak olanlarsa vakur durabilir, çünkü onların tuzu kurudur. Neticede herkes toplu taşımada oturmak ister ve herkesin kendi meşrebince bir planı vardır.
Metroda yer kapmaya çalışan kent sakinlerinin mücadelesini, Twitter hesabından paylaştığı videoyla gözler önüne seren @AnkaraBeyfendi, paylaşıma, “Survivor Ankara / Metro Oyunu” notunu düştü. 52 binden fazla kişinin izlediği videoda, metro koltuklarını saniyeler içinde dolduran Ankaralılar görülüyor. Kısa sürede toplu taşıma mağdurlarının buluşma noktasına dönüşen videoya gelen yorumlarsa şöyle
OTURMAK NASIL BİR ŞEY ACABA
@dearstann Hiç oturamadım oturmak nasıl bir şey acaba.
@narinkirpi Siz bir de İstanbul’dakileri görün.
@mutluuolyeter Metroda yer kapma oynamayan da Angaralıyım demesin.
@snpalaa Her saniye bir yaşam mücadelesi. Anlamazsınız. 13 dakika ayakta gitmek zor bir durum. Hiç metroya binmemiş kadar kötüsünüz.
@Birey88 Değil 10 dakika, yarım saat de ayakta kalırım yine böyle yapmam.
@Coskunmert6 Çok seviyorum bunu. Her gün izliyorum metroda.
@murat_yld Mahalle şenliklerinde sandalye kapmaca oynar gibi maşallah.
@contravotka Gazi Üniversitesi ders seçimi.
@ankara_cevirme de videoyu, “Survivor Angara. Metroya binince böyle olan arkadaşlar” yorumuyla paylaşırken, @Aktaslarnfatihi’nin yanıtı, “Mesai saatlerinde sizi de bekleriz... Çok eğlenceli oluyor” oldu.
ÖNCELİK YAYANIN ANGARALI OYNUYOR
@AnkaraBeyfendi, geçtiğimiz günlerde “Bir Angaralı oynamak isterse yer mekân farketmez” yorumuyla paylaştığı bir başka videoyla da ilgi topladı. Videoda, Kızılay’da yaya geçidinden geçerken bir anda oynamaya başlayan gençler yer alıyor. @asslioz, “Ben buradan hep ışığın son saniyelerine yetişir, koşarak geçerim. Millet oynayacak vakit buluyor” derken, 2019’un ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edilmesine dikkat çeken @06ogul06’nın yorumu, “Yaya öncelikli trafik ilan edilir de Angaralı durur mu” oldu. Diğer yorumlarsa şöyle:
@skansuvaa Gördüğüm en güzel sahne.
@buebrunun Hahaha çok güzel ya defalarca izlemelik.
@ekizsee Hele koçlara maşallahh.
@BiHidayet Bebeleeeer.
@angaraliabcaa Hoooobbaaaaaa sanki trafik kapalı gibi.
Dilerim bir gün herkes, Ankaralıların kırmızı ışıkta oynamasını mümkün kılan neşeye ve toplu taşımadaki o mücadeleci ruha sahip olur.
AKİDE ŞEKERİ MISS BEDDY
Yakın zamanda Tunalı’da dolaşırken gördük onu. Önce neşeyle gülümsedik, sonra içindeki daktiloyu, perdelerini, renklerini, üzerindeki çadırı inceleyip fotoğraf çektik. Kendi aramızdaysa şu yorumu yaptık: “Evcil hayvan gibi. Sanki biraz ilgilensek yere yatıp göbeğini sevdirecek.”
Her Ankaralı en az bir kez ilginç tesadüfler yaşamış ve “Ankara çok küçük. Kibrit kutusu gibi” demiştir. Bu konuda hemfikiriz, fakat sahip olduğu algoritmalarla sosyal medya da oldukça küçük. Kısa bir süre sonra Tunalı’da karşılaştığım bu akide şekerinin Instagram hesabı çıktı karşıma. Sahibi profiline, “Bedford CA 1962 Namı diğer MISS BEDDY! Satılık ya da kiralık değildir. Hiçbir zaman da olmadı. Bi’ tur falan da vermem! Yine de teşekkürler. #06MIS50” notunu düşmüş. Yolunuz Tunalı’ya düşerse Beddy’ye bir selam çakmadan geçmeyin. Fotoğrafını çekerek o gün ihtiyaç duyacağınız ‘like’ları da fazlasıyla karşılayabilirsiniz.