Sosyal medyada 7. Cadde anketi

Boyoz arayan bir vatandaşla Çankaya Belediyesi’nin diyaloğu gülümsetti. Ankara’ya gelen ve kentte ilk kez bu mevsimde güneşli bir hava gördüğünü söyleyen Haluk Levent’in tweet’inden kısa bir süre sonra yağmur, ardından da paylaşıma yorum yağdı.

@AnkaraBeyfendi’nin ‘Bahçelievler 7. Cadde ile ilgili sizin görüşünüz nedir?’ diye sorduğu ankete bin 452 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 81’i ‘Trafiğe kapatılmalı’ derken, yüzde 19 ise ‘Trafiğe açık olmalı’ yanıtını verdi. Sosyal medya kullanıcılarının yorumları ise şunlar oldu:

@CemHosnam Kapatıp ne yapacaksınız? O kadar araba nereye park edecek acaba? Alt yapısını yapmadan trafiği kapatmak sadece Ankaralı insanlara eziyet olur...

@glpelen Bence kapatmaya gerek yok insanlar yayalara gayet saygılı ve öncelik yayalara veriliyor. Bahçeli’yi Yenidoğan ile karıştırmayalım lütfen :D

NOSTALJİK TRAMVAY

@72ufuksen Ankara’da hiç bir şey olmaz insanlarda önce saygı olmalı. İnsanı trafik değil trafikteki insan ilişkileri yıpratıyor. Bir tek Ankara’da gördüm trafiğin sağdan aktığını

@BasriOrtac Aslında Taksim Meydanı gibi, Sıhhiye’den Kızılay’a kadar trafiğe kapatacaksın.

@hudayda_ Bahçeli 7. Cadde’den ziyade Tunalı Hilmi Caddesi trafiğe kapatılıp İstiklal Caddesi’ndeki gibi bir nostalji tramvay ile daha turistik ve güzel olacağını düşünüyorum.

@AnkaraBeyfendi, anket sonuçlarını ‘7. Cadde mahalle sakinleri ve esnafının fikirleri de önemli lakin tüm Ankaralının kullandığı en işlek cadde için tüm vatandaşların fikirleri önemlidir. Yaptığımız anket sonuçları budur. Dikkate almanızı umuyoruz’ notuyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’le paylaşmayı da ihmal etmedi.

NAZARIN BÖYLESİ

Ankara’ya gelen ve Twitter hesabından “İlk kez güneşli bir Ankara görüyorum (bu mevsimde)” diyen @haluk_levent’in tweet’inden kısa bir süre sonra yağmur bastırdı. Takipçileri sevilen sanatçıyı çay, kahve içmeye, okey oynamaya davet ederken, bazı yorumlarsa şunlar oldu:

@zynpipeklkn Nazarın böylesi... Akşamına yağmur yağdı.

@_ozgeaksu Abi geldin ve güneşi çaldın resmen.

@mlhhcylmzz Abi sen geldin yağmur yağdı havada kara bulutlar.

@KvrckManyk Eve nasıl geldiğimi bilmiyorum abi dolu yağdı resmen sağol.

@Guululusoy Nazar ettin abi sel basmasa bari.

@bizansgilin Abi maşallah dediğin 40 gün yaşıyor, yağmur başladı ya la.

Geçtiğimiz yıl kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu’na da (AHBAP) destek veren sanatçı, yukarıdaki fotoğrafı şu notla paylaştı:

“Keçiören’de yaşayan bir ailenin yıkık-dökük evini sıcacık bir yuvaya dönüştürmek için gece gündüz çalışan Atacan arkadaşımızı ziyaret ettik. Ona Emine Ülker’in bir çalışmasını hediye ettik.. İşte böyle. Haluk abiniz her an her yerde karşınıza çıkabilir. @Ahbap_Ankara”

BELEDİYEDEN BOYOZ HİZMETİ

Belediyeler son yıllarda sosyal medyada mesafeleri kaldırıyor. Artık daha samimi ve ulaşılabilirler. Hatta kimi zaman birbirlerine iltifatlarda bulunuyor, dost oluyorlar. Hâl böyleyken @pekerrumut’un geçtiğimiz günlerde @CankayaBelediye’ye yönelttiği ‘Ankarada boyoz satan yer biliyor musunuz?’ sorusu da yanıtsız kalmadı. @CankayaBelediye ‘Çankaya’da yaşayan sevgili İzmirliler, Umut Bey’e yardımcı olabilir misiniz acaba :)’ diyerek çağrıda bulundu. @TuliinCAN “Sen ne güzel belediyesin” derken, @ilkeatakan’ın yorumu ise, “Ankara’da boyoz yemeyin. Hayal kırıklığına uğrarsınız. Ankara simidi enfestir. Gevrek de aramayın” oldu. Bazı Twitter kullanıcıları ise boyoz satılan yer önerilerinde bulundu.