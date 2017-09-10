'Sevgilim Ankara' aşıklar kervanında

Sanal alemde Ankara temalı içerikler ve kenti masaya yatıran kullanıcılar, sokaklarda ise şehre renk katan girişimler arttı. Geçtiğimiz ay “Kenti kurtarmaya geldik” diyen ‘Sevgilim Ankara’ sosyal medyada boy gösterdi ve Başkent aşıkları kervanına katıldı.

Çiçeği burnunda Sevgilim Ankara’nın paylaşımları arasında, 1949 tarihli Büyük Sinema’nın, Ankara’nın bir zamanlar kullanılan körüklü otobüslerinin, 60’lı yıllarda Gölbaşı Sineması’nda Turgut Özatay’ın oynadığı Hancı filmi için kuyruk oluşturmuş Ankaralı sinemaseverlerin fotoğrafları yer alıyor.

Oluşumun, “Sevgilim Ankara deyince aklınıza ne geliyor” sorusuna ilk yanıt, @aksubora’dan gelmiş: “Şükran Yiğit’in 2003 yılında okurla buluşan kitabı Ankara, Mon Amour!” Diğer yorumlar ise şunlar:

EN AZINDAN 297’DE DEĞİLİM

@cimenlikte Kolej’den dünyanın öteki ucuna kadar yürüyebileceğim hissi.

@bbelers Hıdırlık Tepe.

@bsrbzdmr 297’ye iş çıkışı saatlerinde binip indikten sonra, hayattan ‘En azından 297’de değilim’ diyerek daha fazla zevk almak.

@beynelmilol Güzelliği ile göz yaşartan Anıttepe.

@zeynepb4ltaci1 Dar sokakları ve tutulan sevgili eli.

@tanrverd Denizciler Caddesi. Nasıl bir ironiyse artık :)

@NeoKlasik_ Ankara romantiği, gereksiz şehir. Bir şehir sevilecekse Konya’yı severim daha iyi.

@bordosenfonisi 2010 yılında Ankara’ya yazdığım mektubumun hitap cümlesi ve Nazan Öncel.

@penguvenice At pazarı ve o enfes manzara.

@ProfDrKeke Pavyon.

ANKARA’DA YALNIZ OLMAK ZOR

“Ankara’yla ilgili en sevdiğiniz söz, şarkı veya dize nedir” sorusu ise, sosyal medya kullanıcıları tarafından şu satırlarla yanıtlandı:

@ellifcetin Ah yağmur dönerken kara, şarkılar var falımda, hepsi sana bu gece Ankara..

@irembilsel Kırık dökük hayaller arasında kalmış hatıralarım saklı sende Ankara.

@pulkagit “Bende tarçın sende ıhlamur kokusu. Yürürüz başkentin sokaklarında.” #cemalsüreya

@gagalamaycam Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgârına.. Olmadı kaldı benim her hevesim yarına.

@CooIBadGuy İnsan Ankara’dayken her yeri özler.

@NurrozelZel Neler neler yapıyorsun bensizken Ankara’da.

@sanalinsanlik Ne bakıyon la.

@ogguzcan Ankaraya isteseniz de diş geçiremezsiniz. Çünkü bir sürü üst geçit var. Barış Bıçakçı

@siyahteltoka Şarkıda istanbul için yalnızlığın başkenti diyor. Ankara’ya hiç gelmemiş belli. Burda sevgililer bile yalnız.

@anadolufukarasi Gözlerin bugün zarif ve ince bir hüzün. Ankara’da aşık olmak zor iki gözüm. Sözlerin bugün kırık, umarsız, kördüğüm. Ankara’da sensiz olmak zor iki gözüm.

Sevgilim Ankara’yı Twitter ve Instagram’dan takip ederek kentin binbir yüzüyle tanış olabilir, paylaşımlarınızla Ankara sevdasına katkıda bulunabilirsiniz.