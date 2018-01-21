Senden habersiz ölenler olmasın

Her sabah işe gitmek üzere yola koyulduğumuzda karşılaştığımız, tanımadığımız ama bir süre görmezsek içten içe merak ettiğimiz insanlar vardır. Sık sık yolumuzun düştüğü yerlerden her geçişimizde gördüğümüz simalar... Her sabah sokaktan geçen simitçi, her akşam torunuyla balkona çıkıp kızının eve gelişini bekleyen kadın, köşedeki yufkacı, hatta mahallenin sürekli karşılaştığınız geçimsiz tekiri... Kendinizi o yüzlerle oraya ait hissedersiniz.

Sosyal içerik platformu emoji.com.tr’de, Durmuş Bayram’ın kaleme aldığı ‘Başkent Ankara’nın Nevi Şahsına Münhasır 16 İnsanı ve Şaşırtan Hikayeleri’ başlıklı paylaşımda, bir mahallenin değil tüm kentin aşina olduğu bu insanlar bir araya getirilmiş. Kentin gündelik hallerinin izini süren Everyday Ankara’nın fotoğraflarına kısa notlar düşen Bayram, “Ankara’nın simgesi simit, Atakule, Kızılay gibi şeyler değil; Simitçi Murat Amca, Ressam Muhammed Yalçın, Kuğulu Park’taki çaycı abi gibi harbi insanlardır” diyor.

Listedeki ilk isim, Tarihi Ulus Hali’nde balıkçılık yapan Müslüm Baba. İsmiyle müsemma, Müslüm Gürses’e benzerliğiyle dikkat çekiyor ve Müslüm Baba şarkıları söylüyor. İkinci sırada rastalı evsiz abi var. Fotoğrafa, “Kızılay’da bir süre takılan hemen herkesin görüp zihnine kazıdığı uzun saçlı, rastalı evsiz ağabeyimiz. Kendisi hakkında türlü tevatürler dolaşsa da doğrusu bu yazıyı yazan kişi olarak benim detaylı bir malumatım yok. Yalnız isminin Orhan olduğu ve eski boksör olduğu söyleniyor” notu düşülmüş.

FAKÜLTENİN MÜTEMMİM CÜZÜ

Üçüncü isim, Sakarya Caddesi’ndeki oyuncak satıcısı. Ziya Gökalp, Sakarya ve Atatürk Bulvarı çevresinde oyuncak satan bu simayı pek çok Ankaralı anımsayacaktır. Dördüncü sırada, İtfaiye Meydanı’ndaki dükkanında birbirinden ilginç ürünleri bulabileceğiniz Necmettin Düz, namıdiğer Neco bulunuyor.

Beşinci isim, kentlinin yakından tanıdığı Muhammed Yalçın. Muhammed, yüzde 70 zihinsel engelli. Resimle tanıştıktan sonra tuvaller yetmemiş Muhammed’e. Altındağ’daki evinin duvarlarını da çalışmalarıyla buluşturmuş.

Altıncı sırada, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin önünde 1988’den bu yana simit satarak geçimini sağlayan, üniversitenin simge isimlerinden Murat Haydar Selimoğlu yer alıyor. Fakültenin mütemmim cüzü olarak anılan simitçi Murat amca, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

Kentin tanıdık simaları listesinin yedinci sırasında, her celp döneminde AŞTİ’de beliren ve asker uğurlamasına davul zurnayla eşlik eden müzisyenler var.

KUĞULU PARK’IN KIR SAÇLI ÇAYCISI

Sekizinci sırada Hasan Aydoğan ve eşi yer alıyor. Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan’ın, Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki mezarının bakımsızlığına dayanamayan çift, kabrin bakımını yapmış. Dokuzuncu sırada Kumrular Sokak’ta tahta kaşık ve mutfak gereçleri satan Kumrular kaşıkçısı, onuncu sırada ise Kuğulu Park’ın kır saçlı çaycısı Nihat Karakurt var.

Listenin 11. ismi, yaz kış demeden Atatürk Bulvarı ya da Meşrutiyet Caddesi üzerinde türkü söyleyen Ozan Ahmet Yılmaz. Tunus Caddesi’nde lif, havlu, çorap satan Tunus tuhafiyecisi 12. sırada, Akköprü ve Atatürk Kültür Merkezi civarında ‘Adaklık koyun’ yazan pankartları arabalara gösteren kişiler 13. sırada yer alıyor. 14. sırada, Cebeci ve Hamamönü civarında mendil satan amca, 15. sırada Kuğulu Park’ta sıklıkla görebileceğiniz akordeoncu Ata abi bulunuyor. Listenin son ismi ise Kızılay’ın Kader ablası.

İsimlerini, hikâyelerini birçoğumuz bilmesek de Ankara’da hâlâ bu simaları görebildiğimiz için çok şanslıyız. Bu listeye ve kendi kişisel listemize daha pek çok ismi ekleyebiliriz, eklemeliyiz. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Büyük Şehirleri Takdim Ederim şiirinde söylediği gibi:

“Öyle bir şehre yerleş ki/Küçük fakat bizim olsun/Sokaklarında tanımadığın yüz/Ensesine şamar atamayacağın kimse dolaşmasın/Her ağacına elin/Her karış toprağına terin değsin/Ve kuytu evlerden birinde/Senden habersiz ölenler olmasın.”