Senden habersiz ölenler olmasın

Her sabah işe gitmek üzere yola koyulduğumuzda karşılaştığımız, tanımadığımız ama bir süre görmezsek içten içe merak ettiğimiz insanlar vardır. Sık sık yolumuzun düştüğü yerlerden her geçişimizde gördüğümüz simalar... Her sabah sokaktan geçen simitçi, her akşam torunuyla balkona çıkıp kızının eve gelişini bekleyen kadın, köşedeki yufkacı, hatta mahallenin sürekli karşılaştığınız geçimsiz tekiri... Kendinizi o yüzlerle oraya ait hissedersiniz.